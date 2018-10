POLITI: En tyrkisk politimann utenfor det saudiarbiske konsulatet i Istanbul torsdag. Foto: OZAN KOSE / AFP

Avis: Tyrkia hevder å ha bevis på drap på regimekritisk journalist

Ifølge The Washington Post skal Tyrkia ha fortalt amerikanske myndigheter at de har video- og lydopptak som angivelig beviser at journalisten Jamal Kashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet.

Etter at Jamal Khashoggi forsvant 2. oktober, har fortsatt ingen sett den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren som jobber for Washington Post. Ifølge tyrkiske medier ble han torturert, drept og partert på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul .

Natt til fredag skriver Washington Post at den tyrkiske regjeringen skal ha oppgitt til amerikanske embetsmenn at de har lyd- og videoopptak som de mener beviser at Khashoggi ble drept og partert på konsulatet.

Ifølge avisens kilder demonstrerer lydopptaket spesielt grafisk hva som skjedde. En anonym kilde som kjenner til opptaket hevder man kan høre Khashoggi og mannsstemmer som snakker arabisk. Man skal kunne høre at journalisten blir avhørt, torturert og drept. En annen anonym kilde hevder man kan høre at Khashoggi blir slått.

WP skriver at Tyrkia er tilbakeholdne med å overlevere opptakene, fordi de frykter de kan avsløre hvordan tyrkerne spionerer på utenlandske enheter i deres land. Det vites ikke om de amerikanske myndighetspersonene selv har sett eller hørt opptakene, men tyrkerne skal ha beskrevet innholdet for dem.

Slik mener Tyrkia Khashoggi ble drept:

Tyrkiske medier hevder at 15 personer fløy til Istanbul fra Saudi-Arabia for å likvidere Jamal Khashoggi. Det høres ut som plottet i en billig spionroman fra den kalde krigen.

Saudi-Arabia benekter å ha noe med forsvinningen å gjøre, og hevder at Khashoggi forlot konsulatet kort tid etter at han gikk inn.

Khashoggi er en saudiarabisk journalist og kommentator, som ofte er kritisk til landets myndigheter. I fjor forbød saudiarabiske myndigheter ham å skrive for landets aviser, og han reiste i eksil til USA.

Fredag 28. september besøkte Kashoggi det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å skaffe papirer han trengte for å gifte seg med sin forlovede, tyrkiske Hatice Cengiz. Der fikk han beskjed om å komme tilbake noe dager senere.

Khashoggi forlot Istanbul samme dag, og reiste til London. Mandag 1. oktober dro han tilbake til Istanbul.

«Attentatlag»

Om morgenen tirsdag 2. oktober lander et fly på Atatürk lufthavn i Istanbul. Flyet kommer fra den saudiarabiske hovedstaden Riyadh. Det er leid av Sky Prime Aviation Services, et selskap mye brukt av saudiarabiske myndigheter.

Ifølge The Wall Street Journal er Sky Prime kontrollert av kronprins Mohammed bin Salman . Selskapet ble tatt over av saudiarabiske myndigheter i fjor, som en del av en aksjon mot korrupsjon.

Om bord i flyet befinner det seg ni saudiarabere. Bilder fra overvåkningskameraer viser at passasjerene forlot flyet med håndbagasje. Saudiaraberne tar inn på to hoteller i nærheten av konsulatet, og bestiller rom for tre netter.

Ifølge The Wall Street Journal kom ytterligere seks saudiarabere til Istanbul med rutefly. Tyrkiske medier har navngitt de til sammen 15 personene, og omtaler dem som et «attentatlag», som kom til Tyrkia for å ta livet av Khashoggi. Flere av dem skal være tilknyttet Saudi-Arabias sikkerhetstjenester.

En av dem skal være ekspert på post mortem-undersøkelser, ifølge The New York Times, som har kryssjekket bilder fra tyrkiske medier med profiler i sosiale medier. En annen skal være løytnant i Saudi-Arabias luftforsvar. The Wall Street Journal skriver at en tredje av de 15 er sikkerhetsvakt for Saudi-Arabias kongefamilie.

En av saudiaraberne skal ha tatt med seg en bensag til Tyrkia. Noen av dem skal, ifølge tyrkiske medier, ha besøkt basaren i Istanbul, der de kjøpte kofferter.

Hevder journalisten ble drept og partert

13.14 går Jamal Khashoggi inn på konsulatet. Han gir fra seg to mobiltelefoner til sin forlovede, som venter utenfor. Hun får beskjed om å kontakte politiet dersom han ikke kommer ut igjen. Opptak fra et overvåkningskamera offentliggjort i tyrkiske medier viser at saudiaraberen går inn på konsulatet. Cengiz venter til over midnatt, før hun forlater stedet.

Ingen har sett de saudiarabiske journalisten siden. Konsulatet har ikke offentliggjort noe dokumentasjon på at Khashoggi forlot stedet. Tyrkiske myndigheter tror opptak fra overvåkningskameraene på konsulatet er fjernet, og brakt til Saudi-Arabia .

I løpet av de neste to timene skal Khashoggi ha blitt drept og partert, ifølge kilder The New York Times har snakket med .

Rundt klokken 15.00 forlater en svart sedan og en svart varebil konsulatet, og kjører til generalkonsulens bolig, 200 meter unna. Ifølge tyrkiske medier ble Khashoggi – eller levningene hans – fraktet i et av disse kjøretøyene. De tyrkiske ansatte ved residensen hadde fått beskjed om å ta dagen fri.

Overvåkningskameraer viser at bilene ankommer residensen, og mennesker som går inn og ut av bygningen. Varebilen kjører inn i en garasje.

– Er det mulig?

Kvart over fem lander et nytt fly fra Sky Prime Aviation Services i Istanbul. En time senere forlater det flyplassen, og flyr tilbake til Riyadh, via Kairo, med flere av de 15 saudiaraberne om bord.

Senere på kvelden letter Sky Prime-flyet som hadde landet i Istanbul tidligere på dagen, og setter kursen mot Dubai, før det drar videre til Riyadh.

Saudi-Arabia hevder at landet ikke har noe å skjule, og har sagt at tyrkisk politi kan få fri tilgang til konsulatet for å undersøke. Enn så lenge har dette ikke skjedd.

The Washington Poste skriver at amerikansk etterretning kjente til at kronprins Mohammed bin Salman hadde en plan om å lokke Khashoggi vekk fra USA, for å kunne pågripe ham .

Tyrkiske myndigheter utelukker ikke at saudiaraberne har tatt Khashoggi levende, selv om detaljene som lekkes til pressen tyder på noe annet.

Felles etterforskning

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom med et tydelig stikk til saudiaraberne torsdag.

«Hvordan er det mulig for et konsulat, en ambassade, ikke å ha overvåkningskamera. Er det mulig det saudiarabiske konsulatet, der denne hendelsen skjedde, ikke å ha et kamerasystem?» uttalte Erdogan, ifølge nyhetsbyrået AP.

Torsdag ble det også klart at Tyrkia og Saudi-Arabia er enige om å danne en felles etterforskningskomité som skal gå gjennom saken. USA har har bedt den saudiarabiske ambassadøren til landet, som har reist hjem til Saudi-Arabia, om å skaffe informasjon om Khashoggi-saken innen han returnerer

Hatice Cengiz håper fortsatt at forloveden er i live.

«Selv om håpet mitt svinner sakte hen for hver dag som går, tror jeg Jaman fortsatt er i live», skriver hun i The Washington Post .