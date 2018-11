BOKKLAR: Tidligere førstedame Michelle Obama kommer med bok til uken. Der får blant annet Donald Trump gjennomgå. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Michelle Obama om Trump: – Satte livene våre i fare

UTENRIKS 2018-11-09T04:45:51Z

I en bok som kommer ut til uken, skriver USAs tidligere førstedame at hun reagerte med sjokk da Donald Trump ble valgt til president.

NTB

Erlend Fernandez Stedding

Publisert: 09.11.18 05:45 Oppdatert: 09.11.18 06:20

I et utdrag The Washington post har fått tak i står det blant annet at Michelle Obama aldri kommer til å tilgi Donald Trump for at han betvilte at ektemannen Barack Obama var født på Hawaii.

«Hele fødselsattest-saken var galskap og ondsinnet (...) men det var også farlig (...) Hva om en ustabil person med våpen hadde kommet til Washington? Hva om den personen gikk etter jentene våre? Donald Trump satte familien vår i fare. Og jeg kommer aldri til å tilgi ham for det», skriver hun.

Gir Trump det glatte lag

Michelle Obama skriver også at hun prøvde å «stenge det hele ute» da hun innså at eiendomsmagnaten fra New York skulle bli hennes ektemanns etterfølger i Det hvite hus.

I boken «Becoming», som kommer ut tirsdag, gir hun Trump det glatte lag for å ha skrytt av seksuell trakassering av kvinner i 2005. Hun sier kommentaren hans på et opptak gjort av programmet «Access Hollywood» i praksis betyr: «Jeg kan skade deg og slippe unna med det», melder nyhetsbyrået AP, som også har skaffet seg et tidlig eksemplar av boken.

Trump beskyldes også for å bruke kroppsspråk til å plage Hillary Clinton i en TV-debatt før valget i 2016. Hun sier Trump fotfulgte Clinton rundt på scenen, sto for tett inntil henne og prøvde å få henne til å fremstå som liten.

Se episoden det er snakk om i boken her: