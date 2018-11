I RETTSSALEN: Christopher Watts, her i Weld County Courthouse mandag, like før han fikk dommen. Foto: RJ Sangosti / AP

Christopher Watts dømt for drap på gravid kone og to døtre

33-år gamle Christopher Watts fra Colorado er dømt til livstid ganger fem – og vil aldri noensinne bli løslatt på prøve.

Watts ble mandag dømt for drapet på kona og deres to små døtre . Dommen lød på livstid bak murene – ganger fem. Ifølge dommen vil han aldri få mulighet til å søke om prøveløslatelse, melder E! Online .

I tillegg ble han idømt 48 års fengsel for drapet på sin ufødte sønn, samt 12 år for hver av de tre døde kroppene han likskjendet.

– Å tilbringe resten av livet i fengsel, er det eneste rette for en mann som har drept hele familien sin, uttalte statsadvokat Michael Rourke i retten.

Drapssaken har vakt stor oppmerksomhet verden over. Watts sto først frem på TV som fortvilet ektemann og far i sommer og sa han ikke ante hvor kona og barna hadde forsvunnet. Men historien utviklet seg raskt i en annen retning da de tre ble funnet døde.

Funnet nedgravd

34-årige Shanann Watts ble funnet i nedgravd like i nærheten av oljetankene, hvor hennes to døtre Bella (4) og Celeste (3) var dumpet. De skal alle ha blitt funnet på et område som tilhører olje- og gass-selskapet Watts jobber for.

Den dømte ektemannen skal først ha oppgitt at Shanann kom hjem rundt 02 på natten. Han sier han våknet rundt 05 og begynte å prate med henne om separasjon, og sa at han ønsker å igangsette dette. 33-åringen hevder det var en følelsesbetont, men sivilisert samtale. Han har videre oppgitt at han forlot hjemmet 05.27 for å gå på jobb, noe videoovervåkning skal bekrefte.

Senere forandret han forklaring og sa at han kom over kona mens hun holdt på å kvele deres to døtre. Det skal ha fått ham til å agere i sinne og fortvilelse, og han endte med å drepe henne.

Watts skal ha unngått dødsstraff ved å innrømme skyld.

Ifølge CNN satt Watts for det meste og så ned i bordet i rettssalen mandag, også da hans egen mor gråtende uttalte at hun tilga ham – og da konas sønderknuste mor sa at hun håper Gud viser nåde mot ham.