FORHANDLINGER: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og hans kollega fra Singapore, Grace Fu.

Klimatoppmøtet: − Ingen avtale er bedre enn en svak avtale

GLASGOW (VG) Mens forhandlere jobber på spreng for å lande løsninger for klimaavtalen, vokser misnøyen med de løsningene den norske delegasjonen har hatt ansvar for.

Av Runa Victoria Engen

Klokken tikker for forhandlingene i Glasgow. Fristen går ut klokken 18.00 britisk tid, altså klokken 19 norsk tid, men litt tidligere denne fredagen er det få som tror at forhandlingene ikke vil gå på overtid.

Den norske delegasjonen har ledet forhandlingene om et nytt globalt marked for klimakvoter, sammen med delegasjonen fra Singapore.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) har bokstavelig talt løpt mellom møterommene, men fredag er Norges jobb i hovedsak avsluttet. De har levert et forslag til en avtale, som vertsnasjonen Storbritannia nå skal sluttføre.

Samtidig øker protestene fra flere av de store, internasjonale klimaorganisasjonene.

– Vi er veldig bekymret, sier Louisa Casson i Greenpeace, som har fokusert særlig på forhandlingene om kvotemarkedet.

Det er kapittel 6 i Parisavtalen som beskriver hvordan kvotemarkedet skal fungere. I fem år har det blitt forsøkt å finne en løsning for hvordan man kan sikre at klimakvotene fører til reelle utslippskutt, og unngå smutthull.

Fakta om klimaendringene * Gjennomsnittstemperaturen på jorden ligger nå litt over 1 grad høyere enn på slutten av 1800-tallet. * Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, konkluderte FNs klimapanel (IPCC) i sin nye rapport i 2021. * Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt. * Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder. * Økende temperatur på jorden fører til stigende havnivå, mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. * Stigende havnivå, hetebølger og tørke kan føre til økt migrasjon mange steder i verden. Høyere temperaturer og tørke kan i en del områder gjøre det vanskelig å produsere mat. * Klimaendringene ventes å bli mer omfattende i takt med utslippene av klimagasser. Tross mangeårige politiske diskusjoner og satsing på fornybar energi har de globale utslippene fortsatt å øke. Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB Vis mer

De siste årene har forhandlingene gått i lås.

En av hovedutfordringene er hvordan man unngår dobbelttelling.

Hvis en nasjon betaler for et tiltak som gir utslippskutt i et annet land, så kan ikke dette utslippskuttet telles opp i begge landenes klimaregnskap.

Da vil utslippskuttene fremstå større på papiret. Å unngå dette kan høres enkelt ut, men har vist seg å være svært komplisert.

Noen land, som Brasil, har ønsket å ha rom for handel med klimakvoter, som ikke telles opp mot et lands løfter om klimakutt.

Forhandlingene foregår bak lukkede dører, og på grunn av corona er det i tillegg sterke begrensninger på hvor mange som får være til stede fra hver delegasjon.

VG får opplyst av kilder at det var Japan som først foreslo denne løsningen, i møter med Norge og Singapore. Deretter har USA og Brasil jobbet med å videreutvikle den.

Løsningen er at kvotemarkedet har to kategorier av kvoter:

En kategori for kvoter som skal kvalitetssikres, og som gir kutt i klimagasser som kan trekkes fra i et lands klimaregnskap. De kan brukes for å innfri landets løfte om klimakutt.

En annen kategori for kvoter som ikke innfrir standarden etter den første kategorien, men som heller ikke kan inngå i landets klimaregnskap.

– Nå har vi laget et klart og tydelig skille, slik at vi skal unngå forurensing, sa Barth Eide på et pressemøte torsdag.

FORHANDLER: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap), her under forhandlinger med den indiske delegasjonen.

Kina uenig med Brasil og USA

Hovedlinjene i løsningen er låst. Nå forhandles det om litt ulike versjoner av dette todelte systemet.

Ifølge VGs kilder står nå slaget mellom Kina på den ene siden, som ønsker en annen versjon av løsningen enn USA og Brasil, på den andre siden. En enighet om kapittel 6 er avhengig av disse.

Etter det VG forstår er uenigheten likevel ikke slik at et av landene ligger an til å trekke seg, per fredag ettermiddag.

EU er også svært kritisk til alle versjoner som fører til dårligere integritet, ifølge flere kilder i EUs delegasjon.

De vil unngå muligheter for smutthull og dobbeltrapportering.

– Vi mener at det som nå ligger i løsningsforslaget, er en invitasjon til grønnvasking, sier Casson.

Hun har finlest den siste utgaven av avtalen, og sier at uroen for å ende opp med en dårlig løsning har vokst etter hvert som avtalen har blitt klarere.

– Den er full av smutthull og tillater dobbelttelling. Dette er å lage en farse av hele Parisavtalen, og det er utrolig farlig.

Torsdag og fredag har flere av landene blitt frustrert, sier Casson. De opplever et press om å inngå en avtale, som ikke er god nok.

Hun viser særlig til et avsnitt i teksten som tillater at man kan handle med «unngåtte utslipp». Det tillater at man regner med utslipp som sannsynligvis ville oppstått, dersom et tiltak ikke ble innført, og regner det som et reelt kutt.

– Du kan annonsere at du skal fase ut kull, og sette en mengde klimagasser du mener det vil kutte. Det gir rom for mye fleksibilitet, og vi har ikke tid til den typen smutthull, sier Casson.

– Det er mange smutthull i denne avtalen. Det vil skape et enormt hull i Parisavtalen, som mange kan utnytte. Noe som er ekstremt farlig i et avgjørende tiår, sier Aled Fisher i Naturvernforbundet.

KLIMARÅDGIVER: Aled Dilwyn fisher i Norges Naturvernforbund.

Erfaringene er at slike systemer ikke fungerer, argumenterer Fisher. Kvalitetssikring av kvotene vil kreve enormt byråkrati.

– Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale, sier Fisher.

Akkurat der er han og klimaministeren helt enig.

– Vi vil ha en avtale, men ikke til enhver pris. Det er viktig å få disse reglene på plass, men det er teoretisk mulig å gå videre uten, sier Barth Eide.

Det vil kunne føre til frislipp i et kvotemarked som ikke blir regulert, advarer klimaministeren.

Tror på system som fungerer

Han mener klimaorganisasjonene er for tidlig ute med å konkludere. Det er fortsatt mye som gjenstår, og tekstene gir ikke svaret på hvordan løsningen endelig vil se ut.

– I dette løsningsforslaget finnes det versjoner som er bra, og versjoner som er dårlige. Akkurat nå overdriver organisasjonene, fordi det er ikke mulig å si ennå akkurat hvordan det vil se ut til slutt, sier Barth Eide.

– Det er fullt mulig å få til et system som garanterer mot dobbelttelling. Det har etablert seg en slags sannhet nå, at man er i ferd med å forhandle seg bort fra hele poenget. Det er jeg ikke enig i, i det hele tatt.

Tidligere fredag kom et nytt utkast til klimatoppmøtets slutterklæring. Her et tekstforslag som Norge skal ha spilt inn om subsidiering av fossil energi, fremdeles med.

Dersom denne formuleringen ikke fjernes gjennom de siste rundene med forhandlinger, så er det første gang at fossil energi nevnes i en slutterklæring.