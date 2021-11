FORSØKER Å SKREMME: Polske grensevakter og militære forsøker å hindre tusenvis av migranter i å ta seg inn via Hviterussland.

Krise ved EU-grensen i øst: Migranter brukes i «hybridkrig»

WARSZAWA/OSLO (VG) Polen hevder at opp mot fire tusen migranter står ved grensen til Hviterussland i et forsøk på å komme inn i EU, og at ytterligere 10.000 står klare til å følge etter. Nato frykter eskalering av krisen.

Av Nilas Johnsen , Roy Kvatningen , Grzegorz Sokol og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Polen har erklært unntakstilstand ved grensen og satt inn væpnede soldater for å stanse migranter som vil inn i landet fra Hviterussland.

– Mer enn 12.000 soldater er på vakt ved grensen, sier Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak via Twitter mandag.

– Vi er forberedt på å forsvare den polske grensen, legger han til.

Nato mener Hviterussland bruker migrantene som en brikke i et spill for å legge press på EU, og sier at landets handlinger er uakseptable, skriver NTB.

En Nato-kilde, som i tråd med alliansens praksis uttaler seg anonymt, omtaler Hviterusslands handlemåte som «hybridtaktikk». Det er et begrep som gjerne brukes om en operasjon der uvanlige militære og politiske virkemidler tas i bruk.

– Nato står klar til å støtte våre allierte og opprettholde sikkerheten i regionen, sa vedkommende.

Marsjerer mot grensen

VG har fått tilgang til videoer delt i lukkede grupper i krypterte kommunikasjonsapper som Telegram og Signal, som viser hundrevis, muligens over tusen, mennesker som marsjerer i kolonner mot grensen.

Ifølge AFP er noen slike filmer tatt ved Bruzgi i Hviterussland, rundt 1,2 kilometer fra den polske grenseovergangen Kuznica. Det er imidlertid svært vanskelig å få uavhengig bekreftelse på hva som foregår i området, siden journalister holdes unna på begge sider av grensen.

På klippene VG har sett står tungt bevæpnede, hviterussiske soldater på alle sider av den desperate kolonnen, som åpenbart drives frem mot grensen.

På den polske siden av grensen venter en mur av politiskjold, tåregass og piggtråd. Det flys med helikoptre lavt over der migrantene befinner seg.

fullskjerm neste VENTER VED GRENSEN: Hundrevis, ifølge Polen tusenvis, av migranter fra Midtøsten og andre regioner er blitt sittende i ingenmannsland ved grensen til Hviterussland. 1 av 3 Foto: Leonid Shcheglov / BelTA

Vil bygge mur

Den polske nasjonalforsamlingen vedtok nylig å bygge en 100 kilometer lang mur langs grensen, som nå voktes av over 10.000 polske soldater.

Polske myndigheter har også innført en tre måneder lang unntakstilstand som forbyr journalister og hjelpearbeidere å oppholde seg i det aktuelle grenseområdet.

– Vi er klar for ethvert hendelsesforløp, skriver Polens innenriksminister Mariusz Kaminski på Twitter. Hviterussland, som er alliert med Russland, er ilagt en rekke sanksjoner av EU etter at myndighetene tvang ned et Ryanair-fly i mai for å pågripe en regimekritisk journalist og kjæresten hans. Flyet var på vei mellom Hellas og Litauen.

Flere skal ha mistet livet

Migranter i Hviterussland har tidligere fortalt VG om reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via Hviterussland.

Mange av migrantene har nå vært ved grensen i flere uker. Flere av dem skal ha blitt banket opp når de er blitt presset inn i Hviterussland igjen.

Nå lever de utendørs, gjennom kalde netter og uten tilstrekkelig tilgang på mat og drikke. Minst seks personer skal ha dødd i grenseområdene.

Fra polsk hold hevdes det at migrantene er under streng kontroll av hviterussiske soldater, men en av migrantene sier ifølge Wyborcza at initiativet til å gå i samlet flokk kom fra migranter fra Irak.

Reuters melder at Litauen har besluttet å flytte flere soldater til grensen mot Hviterussland. Regjeringen i Litauen vurderer også å erklære unntakstilstand, slik Polen har gjort.

SINNE: Mange av migrantene er rasende, etter å ha blitt lokket til Hviterussland, og så blitt kasteball ved en stengt grense.

Politisk spill

Bakteppet for krisen er at de to baltiske landene og Polen gir tilflukt til den hviterussiske opposisjonen mot president Aleksandr Lukasjenko, ofte omtalt som Europas siste diktator.

EU har anklaget Hviterussland for å ha iscenesatt migrantflommen som hevn mot EU-sanksjoner rettet mot regimets håndtering av landets opposisjonelle.

Allerede i mai advarte Lukasjenko at han ikke lenger ville hindre migranter fra å ta seg videre til EU, som straff for at EU har styrket sanksjonene mot Hviterussland.

Bekymringen for situasjonen for flyktningene som forsøker å ta seg inn i EU via Hviterussland, er økende. Etter hvert som vinteren nærmer seg, blir situasjonen stadig vanskeligere. I slutten av oktober krevde FN umiddelbar handling for å redde liv og unngå lidelser.