SER MULIGHETER: – En fiskerisektor i Gaza vil kunne skape arbeidsplasser og tro på en bedre fremtid, sier FN-toppen Tor Wennesland.

Slik vil den norske FN-toppen åpne Gaza

GAZA BY (VG) Sørlendingen Tor Wennesland kjenner lukten av sjø. Middelhavet. For ham lukter det også muligheter.

Wennesland mener at Gaza ikke lenger trenger å være ensbetydende med terror, krig og menneskelige tragedier.

– Det er selvsagt mye som skal falle på plass, men hør på dette, sier den norske FN-diplomaten. Han speider ut over den lille fiskehavnen i Gaza by.

– I sommer tillot Israel at fiskerigrensen utenfor Gaza skulle økes til 15 nautiske mil. Det gir muligheter for palestinske fiskere å dra inn fangster med fisk av beste kvalitet. Den gang grensen var på tre nautiske mil var det ikke rare greiene som ble tatt opp. Og da det med ujevne mellomrom kom til krigshandlinger, stoppet alt fiske opp.

Formelt har Wennesland tittelen FNs spesialkoordinator for Midtøsten-prosessen. Nordmannen handler og snakker på vegne av FNs generalsekretær, og avgir stadig rapporter til FNs sikkerhetsråd.

Han ser på det israelske initiativet om en økt fiskerigrense utenfor kysten av Gazastripen, som en mulighet for å reetablere fiskerisektoren i Gaza.

– Muligheten for å få dette til kan være til stede. En fiskerisektor er jo veldig arbeidsintensiv, som igjen gir arbeid til mange av palestinerne som ikke har muligheter til å tjene penger, sier Tor Wennesland.

URIAS POST: Mange har mislyktes før han, men for Tor Wennesland er troen avgjørende. – Hva pokker har jeg her å gjøre om jeg ikke trodde at det fins muligheter, sier han.

Kreativ operatør

Den mangeårige diplomaten og Midtøsten-kjenneren er kjent for å være en kreativ operatør som kan opptre og snakke temmelig direkte med og til partene, det være seg Hamas-ledere eller diplomatkolleger i den israelske regjeringen.

– Det er helt åpenbart at det ikke er mulig å fikse Gaza hvis denne enklaven langs Middelhavet forblir lukket. Du får ikke orden på forholdene i Gaza uten at folk kan begynne å reise inn og ut. Får de det, så normaliserer man forholdene tilbake til slik det var før splittelsen mellom den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden og den politiske ledelsen i Gaza.

FN-toppen ser for seg at israelerne åpner grensene til Gaza slik det er gjort på Vestbredden. Dette ville gjøre det mulig for palestinske arbeidere i Gaza å jobbe forskjellige steder i Israel eller på Vestbredden.

– Dette kan det være mulig å få til, men jeg understreker kan. Det er et stort problem at det alltid er noen som har nytte av at tingene forblir som de er. På den palestinske siden er det liten tvil om at det er et kjempeproblem at de som styrer her i Gaza og de som sitter på Vestbredden, ikke snakker sammen, sier Wennesland og legger til:

Finne skjæringspunktet

– En åpning av Gaza er svært vanskelig fordi det er sikkerhetshensyn å ta. De er i høyeste grad reelle. Det finnes folk her i Gaza som ønsker å ødelegge for en positiv utvikling, for på den måten å kunne beholde egen makt, posisjon og relevans. Men i det store og hele så ønsker også den om lag to millioner store befolkningen her å ha et normalt liv som det folk har andre steder. Det har de ikke hatt muligheter for i Gaza.

Wennesland sier at man for å få fremgang og komme i gang med forhandlinger om en tostatsløsning, må de involverte i første omgang sørge for å få dempet konfliktnivået og forhindre nye krigshandlinger.

– Her er det tre forhold som det parallelt må tas tak i: Uroen i og rundt Jerusalem og på Vestbredden. Bosettervold. Og husrivninger og bosetningsutvidelser må stoppes.

Må rydde opp i eget bo

SAMARITAN: Som FNs Midtøsten-utsending er Tor Wenneslands hovedoppgave å bedre levekårene til palestinerne.

– Alt må gjøres for å senke konfliktnivået i Gaza. Dette er ikke bare et spørsmål om penger til Gaza, men om å endre hele stengningsregimet slik at folk nå kan bevege seg ut og inn, og at import og eksport kan komme i gang mer normalt. Israel sitter med nøkkelen til dette.

– Vi må styrke Den palestinske selvstyremyndigheten, PA, kapasitetsmessig og økonomisk, Men vi er kommet til et punkt der PA neppe kan mobilisere finansiell støtte uten å rydde opp i eget bo. Dette blir sentralt på Giverlandsmøtet i Oslo, sier Wennesland.

Han peker på at FN-systemet, i tillegg til å tilrettelegge for forhandlinger og politisk endring og dynamikk mellom partene, har et krystallklart humanitært mandat:

FNs jobb er å bedre levevilkårene for palestinerne.

– Vi må arbeide i skjæringspunktet mellom Israels sikkerhetsbehov på den ene siden, og langsiktig stabilisering og utvikling for de palestinske områdene i Gaza og på Vestbredden på den andre siden, sier Tor Wennesland som onsdag legger fram FNs strategi for Giverlandsgruppen.

På havnen i Gaza tegner og forteller han til VG om hvordan han ser for seg de første skrittene mot det som i andre enden kan skape stabile forhold og bedre levekårene for befolkningen i Gaza.

– Men la det være helt klart at vi snakker ikke om fredsforhandlinger mellom palestinerne og naboen på den andre siden av grensegjerdet, israelerne. Vi er fremdeles langt derfra, slår Wennesland fast.

– Utviklingen i Gaza og på Vestbredden de neste månedene vil være avgjørende for hvorvidt vi får en bevegelse som peker i positiv retning.

PASSES PÅ: FN-diplomaten går ikke et skritt i Gaza uten å være under tett oppsyn av livvakter.

PALESTINA-MØTE I OSLO 17. november møtes den internasjonale giverlandsgruppen for Palestina, AOLC i Oslo. Byen som ga navn til en fredsprosess i Midtøsten som i tre tiår har gått fra å være relevant til i dag nærmest å ligge brakk. Fredsforhandlinger synes langt unna. Å spå en ny krig mellom Israel og Hamas i Gaza gir langt bedre odds. Men fins det likevel et flik av håp? Siste åre er det kommet nye regjeringer i USA og i Israel. Den gjennomkorrupte selvstyremyndighet, PA, på Vestbredden har liten støtte i folket. I Gaza styrer Hamas, et tilsynelatende et uforsonende islamsk regime. Mer klar for krig mot Israel enn å slutte fred med okkupasjonsmakten. Utfordringene står i kø for giverlandsgruppen Vis mer