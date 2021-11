MISTET MAMMA: – Først ni måneder etter 83-årige Leah Corkens død fikk datteren M.J. Jennings vite at politiet etterforsket drap på henne.

Eldre kvinner døde én etter én: Nå er Billy Chemirmir (48) tiltalt for å ha drept 18

Billy Chemirmir (48) tok seg inn hos eldre kvinner, kvalte og ranet dem, mener Dallas-politiet. Nå pågår undersøkelser av 750 uforklarlige eldredødsfall opp mot den antatte seriemorderen.

Av Karin Muri

Publisert: Nå nettopp

– Når et eldre menneske dør, har vi en tendens til å tenke at det har skjedd naturlig, sa politisjef Greg Rushin, da den utvandrede kenyaneren Chemirmir ble pågrepet etter et mislykket drapsforsøk på 91 år gamle Mary Ann Bartel i mars 2018.

Nå må han møte i retten, tiltalt for å ha drept 18 eldre kvinner, melder nyhetsbyrået AP. Rettssaken starter mandag.

Billy Chemirmir fastholder at han er uskyldig, i følge sin forsvarsadvokat Phillip Hayes.

48-åringen oppsøkte kvinnene hjemme, eller i deres private velstående eldreboliger, under dekke av å være helsearbeider eller håndverker. Der skal han ha kvalt dem med puter og loppet dem for verdisaker.

TILTALT SERIEMORDER: Billy Cheemirmir er tiltalt for å ha drept 18 kvinner over en toårsperiode. Mandag begynner rettssaken mot ham.

– Det blir sjelden igangsatt en skikkelig etterforskning når eldre mennesker dør hjemme, derfor er det enkelt å skjule en slik kriminell handling, sa politisjefen videre.

Dallas-politiet gjennomgår nå 750 dødsfall blant eldre kvinner, for mulige forbindelser til Chemirmir.

– Vi skal ikke etterlate noen steiner usnudd i denne saken, sier David Pughes, assisterende politisjef i Dallaspolitiet.

Blir den tiltalte funnet skyldig, så dømmes han til livsvarig fengselsstraff. Patalemyndigheten i Texas vil ikke søke om dødsstraff.

M.J. Jennings levde i den tro at moren hennes plutselig døde av slag. Kvelden i forveien hadde de to vært på kino og shopping sammen. Alt virket helt normalt.

Så ble Leah Corken (83) funnet død på stuegulvet hjemme i leiligheten sin i et boligfellesskap for velstående eldre kvinner. Det nyfriserte håret sto til alle kanter, det ble funnet makeup-rester på soveromsputen hennes, og gifteringen hennes var borte.

Men ingen mistenkte noe spesielt.

– Jeg følte på meg at noe var galt, men jeg ante ikke at det handlet om et drap, sier datteren til AP.

– Vennene mine dør rundt meg

I Dallas har familie etter familie undret seg over at deres eldre, friske og aktive familiemedlemmer så brått og plutselig døde, og at smykker og penger forsvant.

Åtte av de 18 kvinnene Billy Chemirmir nå må møte i retten for å ha drept, bodde på den private eldreboligen Tradition-Prestonwood.

Der er han også knyttet opp mot et niende dødsfall.

Bare dager før Glenna Day (87) ble funnet død der i oktober 2016, fortalte hun vennene sine om en utvikling hun fant høyst merkverdig.

– De spurte meg hvordan ting var her, skal den eldre kvinnen ha sagt.

– Jeg tror jeg må flytte herfra fordi vennene mine dør rundt meg, sa Glenna, ifølge datteren Sherril Kerr.

Alle dødsfallene fikk henne til å tenke på at hun kanskje burde komme seg til en lege for sjekk.

Glenna Day var en anerkjent kunstner, og hadde jobbet med å restaurere en venns maleri rette før hun ble funnet død. Hun hadde også vært ute på dans på et seniorsenter, den siste dagen i livet.

– Selve det onde

I april 2016 ble Billy Chemirmir tiltalt for en kriminell overtredelse på Edgemere-eldreboligene i Dallas.

Den gangen var det en mann ved navn Benjamin Koitaba som ble fengslet.

Det viste seg å være Chemimirs alias. Han holdt seg med to ulike ID-er og ga politiet falske opplysninger.

Drapene i Tradition-eldreboligene skal ha begynt etter at han ble løslatt i juli 2016. Han oppsøkte boligene og hevdet at han jobbet med å utbedre lekkasjer i pipene.

I de to ukene før han drepte 91 år gamle Mary Ann Bartel, er han tiltalt for å ha tatt tre av hennes kvinnelige naboer av dage.

På grunn av mistanke gikk de drepte kvinnenes barn sammen og dannet gruppen Secure our Seniors Safety. De pårørende jobbet aktivt for nye Texas-lover som skal sikre at familiene blir varslet når en dødsattest endres, samt at det innføres stikkprøver i delstatens butikker der gull byttes i kontanter.

MINNES MOR: Shanon Dion leder pårørendegruppen som forsto at alle kvinnedødsfallene i de velståendes seniorboliger måtte etterforskes. Her ser hun på ungdomsbilder av sin mor Doris Gleason.

Familiene har også saksøkt eldreboligene for manglende åpenhet og for ikke å leve opp til de sikkerhetskravene de har lovet å oppfylle for de eldre kvinnene.

– Vi ante ikke at «selve det onde» rant rundt i gangene på eldreboligene, sa Shannon Dion, som opplevde at moren hennes Doris Gleason, ble drept på Tradition-Prestonwood. Hun er leder av pårørendegruppen.

Hun står frem sammen med flere andre pårørende i forkant av rettssaken mandag.

Krevde ikke obduksjon

Ledelsen i Tradition-eldreboligene har sagt i en uttalelse at de stolte på politietterforskningen og de medisinske ekspertene.

Da Scott MAcPhee leste om arrestasjonen av Chemirmir, forsto han mer av hva som hadde skjedd da hans mor Carolyn MAcPhee (82), plutselig ble funnet død på nyttårsaften 2017.

Politiet kom og de fant blod på brilleglassene. De ble også fortalt at de to diamantringene moren alltid gikk med var borte.

Politiet sa at de antok at moren hans hadde blødd neseblod i forbindelse med en utposning og blødning fra en blodåre.

Derfor krevde heller ikke familien at det ble foretatt obduksjon etter det plutselige dødsfallet.

Senere viste det seg at Chemirmir, hadde brukt sitt alias og falske ID, som hjemmehjelp for Carolyns mann som led av Parkinsons.

Han kjente sitt offer fra før.