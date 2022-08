BERYKTET: James «Whitey» Bulger, som forsvant i 1994 og ble pågrepet 16 år senere.

Aktor: Drepte mafiaboss på syv minutter

Kun tolv timer etter at James «Whitey» Bulger ankom fengselet i West Virginia, var han tatt av dage. Aktor mener drapet var planlagt.

Bulger, som ble portrettert av Johnny Depp i filmen «Black Mass» i 2015, ble funnet død i fengselscellen sin i 2018.

Tre menn står tiltalt for å ha drept 89-åringen. I en høring tirsdag forklarte aktor for justisdepartementet, Hannah Norwalk, at drapet var planlagt.

Det er det amerikanske justisdepartementet som fører saken fordi Bulger ble drept i et føderalt fengsel.

En av de tiltalte, Sean McKinnon, ringte sin mor dagen før Bulgers ankomst, og opptak fra denne telefonsamtalen ble lagt fram i høringen.

– Vi venter en høyprofilert person her i kveld, sier McKinnon til moren, ifølge ABC.

Ifølge Norwalk planla McKinnon, sammen med Fotios «Freddy» Geas (55) og Paul «Pauly» DeColgero (48) å drepe den tidligere mafiabossen straks han ankom fengselscellen.

Påtalemyndigheten har ennå ikke lagt frem noe motiv for drapet, eller forklart hvordan de tre visste om den høyprofilerte gangsterens ankomst.

Info James «Whitey» Bulger Født 3. september 1929 i Dorchester, Massachusetts

Rømte hjemmefra i en alder av 10 år

I 1979 ble han leder for den irske mafiagjengen «Winter Hill Gang» i Boston

Forsvant i 1994, og pågrepet av FBI 16 år senere

I 2013 ble han dømt til fengsel på livstid for å ha medvirket til elleve drap Kilde: The New York Times Vis mer

Amerikanske medier har imidlertid tidligere snakket med kilder som mener drapet har flere mulige motiv, blant annet at «Whitey» bidro til at en av «Freddy «s venner ble dømt i en drapssak.

McKinnon skal ha holdt vakt mens de to andre gikk inn på cellen og slo i hjel 89-åringen. Dette skal ha vært unnagjort på syv minutter.

McKinnon skal ha fortalt moren at dørene i fengselscellen åpner seg klokken 6 om morgenen, noe som gjorde det lett for de to å ta seg inn til Bulger.

– McKinnon sto vant mens Freddy og Pauly gikk inn på cellen og slo Bulger i hjel i løpet av de syv minuttene som er filmet med overvåkningskameraer, sa Norwalk i retten.

Bulger ble arrestert i 2011 etter å ha vært 16 år på rømmen.