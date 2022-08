Nygaard om Rushdie-angrepet: Må få svar på om det var for dusøren

Så sent som i 2016 ble belønningen til den som dreper forfatter Salman Rushdie økt med 600.000 dollar. Angrepene har fulgt Rushdie i mange år før han ble knivstukket på scenen fredag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forfatter Salman Rushdie ligger i respirator og har undergått en omfattende operasjon, etter angrepet mot ham på en scene i Chautauqua i delstaten New York.

24 år gamle Hadi Matar stormet scenen foran sjokkerte vitner før han knivstakk forfatteren. Rushdie vil trolig miste et øye og har store skader i en arm og leveren, ifølge hans agent.

Hadi Matars motiv for angrepet er fortsatt ikke kjent, men Rushdie har levd med en drapsdom og en belønning på hans hode i over tretti år. Dette er det siste i en rekke angrep mot personer involvert i å utgi boken hans, «Sataniske vers».

– Vi må få svar på om dette var en politisk handling, en aksjon for å få belønningen, eller en mann som var opphisset av det forfatteren sto for. Det må avklares, sier William Nygaard.

FRAKTET: Salman Rushdie ble fraktet til sykehus og gikk gjennom en omfattende operasjon fredag. Han skal ligge i respirator ifølge hans agent, og er ute av stand til å snakke.

Den tidligere forlagssjefen i Aschehoug ble selv forsøkt drept utenfor sin egen bolig i 1993.

– Jeg håper at dette er en mann som har handlet på egen hånd. Hvis dette er en del av fatwaen, som kan anses som en forlenget arm av det iranske regimet, så er det så mye mer alvorlig. Det ville være grotesk, sier Nygaard.

For en fatwa er ikke bare en religiøs drapsdom og drapsoppfordring. Det følger med en dusør, som har økt flere ganger i de 33 årene etter drapsordren ble satt.

I LILLESTRØM: Forfatter Salman Rushdie var på bokmesse i Norge i 2008. Han ville ikke ha streng sikkerhet rundt seg, sier William Nygaard.

Lovte dusør og martyrstatus

Boken «Sataniske vers» ble bannlyst i flere land og møtt med demonstrasjoner etter utgivelsen i 1988. Religiøse ledere i Iran mente boken var blasfemisk mot Islam. I deler av romanen antydes det at profeten Mohammed anerkjente andre guder enn Allah, i et svakt øyeblikk.

Landets øverste åndelige leder, Ayatollah Khomeini, utlyste en fatwa mot Rushdie og alle som har bidratt til utbredelsen av boken. Fatwaen blir omtalt som en dødsdom eller en drapsordre fra ayatollaen, som ba om at Rusdhie ble drept «uten forsinkelse, så ingen andre vil tørre å fornærme Islam».

Fatwaen kom med to belønninger. Dersom noen selv blir drept mens de utfører drapsordren, vil de få status som martyr. I tillegg lovte Khomeini en dusør på 3 millioner dollar til de som lyktes.

En serie med angrep og attentater fulgte fatwaen i årene etter.

DEMONSTRASJONER: I 1989 gikk rundt 300 demonstranter sammen foran den britiske embassaden for å vise sin støtte til fatwaen mot indisk-britiske Rushdie.

Fire oversettere og utgivere angrepet

14. september 1989: flere bomber ble funnet ved en bokhandel eid av Rushdies forlag.

3. juli 1991: den italienske oversetteren Ettore Capriolo ble banket opp og angrepet med kniv i sitt eget hjem. Angriperen skal ha sagt til Capriolo at han var iransk.

12. juli 1991: Ni dager senere ble den japanske oversetteren Hitoshi Igarashi knivstukket og drept i Tokyo. Drapsmannen løp fra stedet.

2. juli 1993: en gruppe demonstranter gikk til angrep og satte fyr på hotellet Madimak i Sivas, Tyrkia der forfatteren og oversetteren Aziz Nesin holdt til. Nesin hadde utgitt deler av Rushdies bok og var målet for angrepet. Han klarte å rømme ned en brannstige, men 35 andre døde i brannen, som nå er kjent som massakren i Sivas.

11. oktober 1993: den norske forlagssjefen William Nygaard ble skutt utenfor sitt eget hjem i Oslo. Han overlevde så vidt drapsforsøket, men selv om flere er siktet, har aldri noen blitt pågrepet.

MØTE I OSLO: Salman Rushdie og William Nygaard (t.h.) var i den årlige hagefesten til Aschehougs forlag i Oslo, sommeren 1992. Året etter ble Nygaard forsøkt drept med tre skudd utenfor sitt eget hjem.

Dusøren øker

Khomeini døde noen måneder etter at fatwaen ble utlyst i 1989.

Iranske myndigheter har senere tatt avstand fra den religiøse dødsdommen. I 1997 uttalte den daværende presidenten, Mohammad Khatami, at saken mot Rushdie var avsluttet i iranske myndigheters øyne.

Dette gjentok hans utenriksminister, Kamal Kharazzi, under FNs møte i New York samme år. Kharazzi sa til den britiske kollegaen sin at Iran ikke utgjorde noen trussel for Rushdie, og de ville heller ikke oppfordre andre til angrep.

Samtidig gikk flere iranske geistlige ut, noen dager senere, og oppfordret til at fatwaen ble utført. 160 medlemmer av det iranske parlamentet støttet også offentlig at fatwaen var aktiv.

En religiøs stiftelse med forbindelse til den iranske staten utlovte en dusør tilsvarende 2,7 millioner dollar. Stiftelsen økte dusøren i 2012, til 3,3 millioner dollar.

To år senere gikk statlige medier i Iran sammen om å samle inn nye 600.000 dollar til dusøren. Flere stiftelser som har uttalt at de har samlet sammen mindre beløp også.

I teorien ville et drap på Rushdie kunne gi en utbetaling på over 37 millioner kroner.

INDIA: Ti år etter bokutgivelsen, i februar 1999, satte muslimske indere fyr på en dukke av Salman Rushdie, under en demonstrasjon ved den største moskeen i New Delhi.

Les også Angrepet på Rushdie: Dette vet vi om gjerningsmannen Det er 24 år gamle Hadi Matar som er pågrepet for ha stormet scenen og knivstukket den prisbelønnede forfatteren Salman…

Nygaard: – Jeg blir helt sikkert passet godt på

– Ettersom Rushdie ikke døde, vil jeg ikke tro at han får noen belønning, sier William Nygaard.

Han frykter konsekvensene dersom iranske myndigheter er involvert, direkte eller indirekte.

Selv om det skulle vise seg at den siktede 24-åringen ikke handlet på ordre fra noen andre, vil ikke nødvendigvis de iranske myndighetene gå klar av ansvaret, dersom motivet hans var å innfri fatwaen.

– Belønningen er knyttet til en religiøs stiftelse og er sånn sett uavhengig av regimet. Men å utlyse fatwaen den 14. februar 1989 var en politisk handling, og det er uttalt at fatwaen aldri kan slettes. De utenrikspolitiske konsekvensene av det blir bare spekulasjoner, men det er viktig å finne ut av hvem denne personen er.

– Har du selv vært jevnlig i kontakt med politiet om din sikkerhet, i årene som har gått?

– Det kan jeg ikke si noe om, sier Nygaard.

– Om du ikke kan uttale deg om trusselsituasjonen i dag, har det tidligere vært en del av din sikkerhetsvurdering, at det finnes en dusør knyttet til fatwaen?

– Sånt kan jeg ikke uttale meg om. Det er din plikt å prøve deg, men jeg kan ikke svare. Jeg blir helt sikkert passet godt på, på sin måte, uten at jeg blander meg inn i det.

Hans tidligere forlag, Aschehoug, har bekreftet til TV2 at de er rutinemessig i kontakt med politiet etter angrepet. Forlaget kan ikke si hva det går ut på, av sikkerhetshensyn.

Nygaard har hatt noe kontakt med Rushdie over årene, og sier at han har sendt en henvendelse til Rushdies agent nå.

RANSAKER: Den drapssiktede Hadi Matar bodde i Fairview, New York. Han er pågrepet og politiet har ransaket leiligheten hans.

Avis hyller angrepet

Iranske myndigheter har så langt ikke kommentert drapsforsøket i New York.

Den konservative avisen Kayhan hyller derimot angriperen, og skriver «bravo for denne modige og pliktoppfyllende mannen som angrep» Salman Rushdie i New York.

Redaktøren i Kayhan blir valgt av den religiøse lederen, Ayatollah Ali Khamenei.

«La oss kysse hånden til den som rev over halsen til Guds fiende med en kniv» skriver avisen.

Kayhan blir beskrevet som ultrakonservativ, men er ikke den eneste avisen som har uttalt glede over angrepet. Den statlige avisen Iran skriver at «djevelens hals» har blitt kuttet med et barberblad.

NY UTGIVELSE: William Nygaard og Salman Rushdie spaserte i Oslos gater i 1999. Aschehoug fortsatte å utgi Rushdies bøker etter attentatet mot Nygaard.

– Rushdie tok et valg

Nygaard tror ikke mannen siktet for drapsforsøk vil få utbetalt penger fra dusøren. Han reagerer heller ikke på sikkerhetsopplegget rundt forfatteren, da han stilte til et offentlig arrangement.

– Rushdie gjorde et valg i 1998, da saken ble tonet ned av den iranske utenriksministeren. Han reiste til et fritt land, USA, for å leve et fritt liv og så normalt som det lot seg gjøre, sier Nygaard.

Da Rushdie var i Lillestrøm for en bokmesse var han tydelig på at han ikke ønsket et stort sikkerhetsapparat rundt seg.

– Politiet var der likevel, men han tok et valg – som man godt kan skjønne – om å leve et så normalt liv som mulig. Det er så klart en risiko ved det, men man kan ikke beskytte seg mot slike enkeltløpere. Ikke uten å sette seg selv i et fengsel, sier Nygaard.

Den tidligere forlagssjefen har senere vært styreleder for norske PEN, organisasjonen som jobber for ytringsfrihet globalt.

– Rushdie forsvarer det frie ordet, og han vil selv være fri og snakke fritt. Det er veldig bra at han har kunnet gjøre det i lang tid, men det er en trist utvikling og et tilbakesteg, det som nå har skjedd, sier Nygaard.

Rettelse: Tidligere sto det på vg.no-fronten at dusøren hadde økt 33 ganger. Det riktige er at den ble økt flere ganger over 33 år. Dette ble endret på front 13.08.22 klokken 13.29.