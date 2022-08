NEKTER: Et bilde publisert av britisk politi tatt av Aine Davis i Syria. Davis nekter for å ha hatt noe med IS-cellen å gjøre.

Knyttet til fryktet IS-celle - pågrepet på britisk flyplass

Aine Davis antas å være et av de fire medlemmene i den svært brutale IS-cellen som henrettet 27 gisler. Nå er han pågrepet utenfor London.

I 2013 reiste briten Aine Davis fra Storbritannia. Han hadde konvertert til islam, var radikalisert og ville til Syria.

Da han for første gang var tilbake på britisk jord denne uken, sto politiet klare til å arrestere ham - siktet for terror.

Britiske myndigheter mener at Davis er ett av fire medlemmer i den beryktede IS-cellen som fikk kallenavnet « The Beatles».

De fire britiske fremmedkrigerne meldte seg frivillig til å kjempe for IS i Syria og endte opp med å vokte over vestlige gisler. Kallenavnet oppsto blant gislene som følge av medlemmenes britiske aksenter.

Minst 27 ofre

Ifølge amerikanske myndigheter sto «The Beatles» bak drapene på hele 27 gisler. Flere av dem ble gjennom sommeren 2014 halshogd, og videoene ble lagt ut på nettet og omtalt verden over.

Blant annet sto de fire angivelig bak drapene på de amerikanske journalistene James Foley og Steven Sotloff, samt hjelpearbeiderne Peter Kassig.

Lederen for terrorcellen og mannen som gjennomførte videohenrettelsene var Mohammed Emwazi, som raskt fikk kallenavnet «Jihadi John».

Emwazi ble drept i et amerikansk droneangrep i det som var den gang var IS-hovedstaden Raqqa i 2015.

Fengsel i Tyrkia

Aine Davis skal ha fløyet til Luton denne uken etter å ha blitt løslatt fra et tyrkisk fengsel, og holdes nå i britisk politis varetekt, siktet for terror, skriver NTB.

Davis skal først ha blitt arrestert i Istanbul i 2015 og dømt to år senere for å være et «seniormedlem i en terrororganisasjon».

Under rettssaken i Tyrkia innrømmet Davis at han kjente Mohammed Emwazi fra tiden i London, men han nektet for at de var venner og for at han var med i IS-cellen.

To andre medlemmer var i lang tid i kurdiske fengsler i nordøstlige Syria. Alexanda Kotey ble utlevert til USA i 2020 og ble dømt til livstid i fengsel i april i år. El Shafee Elsheikh skal få straffeutmålingen sin i USA neste uke.