HODEBRY: Uenighet innad i den belarussiske opposisjonen om forholdet til Putin skaper problemer for opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja

Putin skaper ny krise for Tikhanovskaja

To år etter at hun ble frontfigur for kampen mot det autoritære regimet i Belarus, strever opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja med å innfri som forventet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forventningene var skyhøye til Tikhanovskaja etter at hun ledet kampen mot Belarus sin autoritære leder Aleksandr Lukasjenko i presidentvalget i 2020.

Men når den belarusiske opposisjonen på dagen to år etter opprøret treffes i Vilnius denne uken, er det for å forsøke å finne løsninger på nye problemer som har oppstått.

Særlig har krigen i Ukraina og holdninger til Russland vanskeliggjort samarbeidet blant de ulike opposisjonelle i landet som grenser til både Russland og Ukraina.

– Det er steile fronter i den belarusiske opposisjonen nå. Konflikter og uenigheter som var der fra før av har blitt tydelige og kommet opp på overflaten, forklarer Darya Shut, leder for belarusisk forening i Norge, til VG på telefon fra konferansen i Vilnius.

PROBLEMLØSNING: Konferansen, som går over to dager i Vilnius, har som mål finne løsninger for hvordan Belarus kan komme seg gjennom en overgangsperiode til en annen leder med minst mulig økonomisk skade på landet.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja lever i eksil i Litauens hovedstad etter å ha tatt over sin fengslede politiker-ektemanns kamp mot den autoritære lederen Lukasjenko.

Misnøye rundt Tikhanovskajas linje overfor Putins Russland er en sentral del av krisen belarusisk opposisjon nå står i, sier Shut.

– Tidligere har de fleste opposisjonspolitikere, først og fremst Tikhanovskaja, vært veldig forsiktige med å kritisere Russland og Putin. Kritikken gikk utelukkende på Lukasjenko. Tikhanovskaja har blant annet tidligere unngått å svare på spørsmålet om hvem som har rett på Krim, sier Shut til VG.

FRONTFIGUR: Svetlana Tikhanovskaja møtte

Meldinger til Putin

Da VG møtte Svetlana Tikhanovskaja i august 2021 fortalte hun at hun hadde sendt meldinger til Vladimir Putin.

– Vi har gjennom hele det siste året sendt beskjeder og forsøkt få direkte kontakt med den russiske presidenten. Han må innse at vi ønsker forandring i Belarus, vi vet at Russland er en stor og viktig nabo som vi vil ha dialog med. Putin må forstå at Lukasjenko-regimet ikke vil vare evig, sa opposisjonslederen til VG.

I mars, like etter at Russland invaderte Ukraina, hintet Tikhanovskaja om en endring i linjen mot Russland, da hun sa at «når Kreml blir svekket, vil Lukasjenko bli veldig sårbar».

– Lukasjenko tror Putin er sterk. Han gjemmer seg bak ham. Men nå ser han den russiske økonomien gå under. Det vil bli verre. Når Belarus økonomi er så tett knyttet til Russlands økonomi, vil det også bli verre i Belarus, sa opposisjonslederen da.

Ifølge Shut har Tikhanovskaya under konferansen tatt klar avstand fra Putins krigføring og fordømt Russlands handlinger i Ukraina. Men på grunn av Belarus’ tette historiske, kulturelle og økonomiske bånd til Russland er det for en del belarusere, også de opposisjonelle, ikke ønskelig å kutte politiske bånd til russerne.

– Det er en stor skvis å stå i for Tikhanovskaja, fordi det innad i opposisjonen er så polarisert, og hun som frontfigur må på et vis forene disse ulike meningene, sier Shut til VG.

TETTE: Russlands president Vladimir Putin (t.h.) og hans hviterussiske kollega Alexandr Lukasjenko er politisk nær hverandre.

Lukasjenko har fremstått som Putins mest trofaste venn etter Ukraina-invasjonen, og latt Russland og russiske styrker bruke landet hans som utgangspunkt for angrep på Ukraina på andre siden av landegrensen.

Tidligere i sommer sa Lukasjenko, som har blitt kalt « Europas siste diktator» at krigen i Ukraina må avsluttes for å unngå atomkrig. Han mener alt avhenger av Ukraina, som må sette seg ved forhandlingsbordet.

–De må akseptere tapet av territorium okkupert av Russland, de må være enig i at de aldri skal true russerne og ikke ha våpen på Ukrainas territorium som vil true Russland. Dette er det viktigste, sa Lukasjenko den 21. juli.

Presidenten har likevel så langt unngått å bli en direkte part i konflikten. Ifølge eksperter skyldes det at de fleste belarusere ikke støtter invasjonen, skriver NTB.

Ifølge belarusiske Shut er levekårene i hjemlandet på et bunnpunkt nå.

– Jeg har aldri fått så mange spørsmål av belarusere om hvordan de skal komme seg ut av landet. Etter krigen har jeg merket en ny bølge av folk som vil ut, forteller hun til VG.