Vitne møtte antatt gjerningsmann: − Han sa at det ikke var ekte

Et vitne tok bilde av det som er den antatte gjerningsmannen bak kjøpesenter-skytingen. Han sier de snakket i rundt ett minutt.

Flere personer er drept og skadet etter at det ble skutt på kjøpesenteret Fields i København søndag kveld.

En 22 år gammel dansk mann er pågrepet. Politiet sier de ikke kan utelukke terror, men at de foreløpig ikke har indikasjoner som tyder på flere gjerningspersoner.

Mahdi Al-Wazni sier at han snakket med den antatte gjerningsmannen i rundt ett minutt.

– Han virket veldig voldsom og sur, sier Al-Wazni til danske TV2.

– Han snakket direkte til meg og sa at det ikke var ekte, mens jeg filmet ham. Han virket veldig stolt over det han gjorde, sier han til tv-kanalen.

PÅGREPET: En person ble pågrepet i nærheten av kjøpesenteret Fields i København. Det er uklart om personen har en rolle i skytingen.

Al-Wazni har tatt et bilde av det som skal være gjerningsmannen, som er en hvit mann i grønne shorts som går over knærne. Han har på seg en mørk topp uten armer og bærer et langt våpen.

VG har publisert bilder av en mann liggende på bakken med samme bekledning, omringet av politifolk. Det ligger et våpen på bakken bak ham.

Det er ikke bekreftet om dette er gjerningspersonen.

FLERE SKADD: Flere mennesker er skadd og drept etter skytingen. EVAKUERT: En stor folkemengde er evakuert fra kjøpesenteret.

– Roper til en mann med våpen

Ekstra Bladet har snakket med et vitne som så politiet konfrontere en person med våpen.

– Vi skulle inn på Fields og forlater bilen nede i parkeringskjelleren. Da vi er på vei ut av bilen kommer det masse mennesker løpende, sier et vitne til Ekstrabladet.

– «Det er skyting, det er skyting», roper alle som løper ut av Fields, og vi kjører ut av parkeringskjelleren igjen, legger vedkommende til avisen.

Politiet bekreftet ved 18.45-tiden at de hadde fått meldinger om skyting.

Vitnet sier til avisen at de da ser at politiet konfronterer en mann med våpen:

– Vi tar til venstre mot Kastrup flyplass og der ser vi tre til fire politibetjenter. De roper til en mann med et våpen i hånden. Det ligner på en banerifle, sier vitnet til Ekstra Bladet.

– Vi kunne høre at de ropte «Legg ned våpenet» og skyter et par varselskudd. Og så er vi borte, sier vitnet til avisen.

Blod på hendene

Ifølge politiet er flere personer skadd og drept. Minst tre personer er til behandling på sykehus, ifølge DR.

Ekstra Bladet har også snakket med flere utenfor kjøpesenteret som har vært nær hendelsene.

Et av vitnene kom ut med blod på hendene. Vedkommende sa til avisen at han jobbet som ambulansepersonell til daglig.

Han ønsket å gå tilbake på Fields, men fikk ikke lov av politiet ifølge avisen.

– Skyter inn i mengden

Rikke Levandovski var til stede på kjøpesenteret da angrepet skjedde.

– Folk trodde først at det var en tyv. Alle stoppet opp ute i gangen og titter. Og så står jeg litt bak, kikker og tenker «hva skjer her?», sier Levandovski til danske TV2.

– Så hører plutselig skudd og gjemmer meg ned bak disken inne i butikken. Så hører vi skudd nummer to og så roper jeg bare: «Vi skal vekk», sier hun.

Levandovski sier at hun så den antatte gjerningsmannen og sier at han hadde en pistol.

– Han skyter bare inn i mengden. Det er ikke noe med at det er opp i taket eller i gulvet. Det blir bare skutt, sier han.