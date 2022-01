RØYK. Rundt 200 brannfolk jobber på stedet. Det er snakk om en 19-etasjers boligblokk.

Minst 63 skadede i brann i New York

– Dette kommer til å bli en av de verste brannene vi har vært vitne til i moderne tid i New York, sier ordfører Eric Adams.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brannvesenet i New York melder om en større brann i en 19-etasjers boligblokk i bydelen Bronx i New York City. Minst 63 personer er skadet, skriver NBC.

Minst 32 personer ble fraktet til minst fem forskjellige sykehus med livstruende skader.

– Dette kommer til å bli en av de verste brannene vi har vært vitne til i moderne tid i New York, sier ordfører Eric Adams på en pressekonferanse.

Kommissæren for brannvesenet i New York sier at han forventer «mange omkomne». De fleste skadede har fått i seg mye røyk, sier kommissæren Dan Nigro.

Brannfolk fant skadede personer i nesten hver etasje i blokken, mange hadde hjerte- og pustestans. Rundt 200 brannfolk jobber på stedet.

– Folk var fanget i leilighetene deres i hele bygningen. Det er uvanlig at røyken strekker seg over hele lengden av bygningen, sier Nigro.

Brannvesenet fikk meldinger om brannen litt før klokken 11. lokal tid, og er på plass for å undersøke årsaken til brannen.

Brannetterforskere mener at brannen startet i en leilighet i andre og tredje etasje i bygningen. Døren til leiligheten ble stående åpen, slik at brannen spredte seg gjennom hele bygningen.