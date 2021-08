VARM: En kvinne i Madrid i Spania bruker vifte for å kjøle seg ned i heten 10. august. De kommende dagene er det ventet temperaturer over 40 grader i landet. Foto: Paul White / AP

Ny hetebølge på vei mot Europa

Den nye varmerekorden i Tunisia ville i sportens verden tilsvart noen som lå foran Karsten Warholm på 400 meter hekk, sier klimaforsker. Nå er varmen på vei mot Europa.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

Den varmeste registrerte temperaturen i Tunisia var inntil tirsdag 46,8 grader, og ble satt i 1982, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tirsdag ble den grundig slått, da det i hovedstaden Tunis ble registrert 49 grader.

– Det er et ganske stort sprang?

– Det er et ekstremt sprang i min verden. En sportsanalogi ville vært en som lå foran Warholm i 400 meter hekk, sier klimaforsker Hans Olav Hygen til VG.

AVKJØLING: To gutter hopper i vannet fra en båt ved Middelhavsbyen La Goulette, 12 kilometer øst for Tunisias hovedstad Tunis. Bildet er fra 10. august. Foto: FETHI BELAID / AFP

Temperaturer opp mot 45 grader

Ekstremvarmen i Tunisia førte til strømbrudd fordi aircondition-bruk overbelastet nettet.

Andre steder langs Middelhavets bredder har høye temperaturer bidratt til voldsomme skogbranner, særlig i Hellas, Tyrkia og Algerie.

Nå er varmen som satt tirsdagens rekord i ferd med å bevege seg nordover mot Europa, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det er varm luft som kommer opp fra Afrika og er ventet å treffe de sørlige delene av Europa de neste dagene, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til VG.

Sørlige deler av Spania, Italia og Hellas er ventet å få de høyeste temperaturene. Det blir i større områder rundt 40 grader, og kan noen steder nærme seg 45 grader.

– Er det den samme hetebølgen som har satt rekord i Tunisia, som nå er på vei mot Europa?

– Ja, det er de samme luftmassene. Det tyder på at det er unormalt varm luft når det settes rekorder, men det vil dempes noe på vei mot Europa.

SLUKKER: Brannhelikoptrene gikk tirsdag i skytteltrafikk på den greske øya Evia for å slukke skogbranner. Foto: NICOLAS ECONOMOU / Reuters

De høye temperaturene i Europa vil komme de neste dagene og frem til søndag. Deretter vil temperaturen gå ned til nærmere 30 grader.

I Norge kommer vi ikke til å merke hetebølgen som treffer sør på kontinentet. Det går et ganske tydelig skille mellom nord og sør i Europa, og her nord kommer vi heller til å få kaldere vær, ifølge meteorologen.

«Kode rød»

Mandag la FNs klimapanel frem sin siste rapport, med en krystallklar melding: Klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel.

– Rapporten er «kode rød» for menneskeheten, sa FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Ekstremvær kommer til å bli mer vanlig. Områdene rundt Middelhavet vil med stor sannsynlighet oppleve at tørke, hete og skogbranner påvirker landbruk, turisme og helse, sa forsker Jana Sillmann i Senter for klimaforskning (Cicero).

Årets julimåned er den nest varmeste som noen gang er registrert i Europa, bare i juli 2010 var det varmere, melder NTB. Hetebølger mellom Balitkum og det østlige Middelhavet bidro til å øke gjennomsnittet. I Portugal og Tyskland var det noe kaldere enn gjennomsnittet i år.

FRIVILLIGE: En av de mange skogbrannene i Italia spiser seg inn i terrenget i Blufi, nær Palermo. Frivillige brannmannskaper arbeider med slukking. Bildet er tatt 10. august. Foto: Salvatore Cavalli / AP

Både klimaforsker Hygen og meteorolog Moxnes påpeker at man ikke kan trekke frem en enkelthendelse, slik som denne hetebølgen, og si at det er på grunn av klimaendringer. De endringene skjer over lengre perioder.

– Det er mye som tyder på at man må belage seg på hyppigere hetebølger i området fremover, sier meteorologen.

Det er ofte på denne tiden av året at hetebølger rammer Europa. Klimaforsker Hygen sier at de ser mer varmt vær og mer ekstreme klimaforhold.

– Dette faller rett inn i det mønsteret.

Han forklarer at klimaendringer utspiller seg forskjellig i forskjellige geografiske områder, men at det som hovedregel kan sies at allerede kraftig vær forsterkes. I Norge betyr det kraftigere nedbør og vind. I Middelhavsregionen betyr det hetebølger, tørke og tidvis kraftige byger.

Selv om den enkelte hetebølge, tørken eller ekstremværet ikke kan kalles klimaendring, registreres det og ses på i et større perspektiv.

– Om noen år, når vi ser oss tilbake, kan vi se at dette pekte på en fremtid.

I DEKNING: En mann beskytter seg mot solen med en paraply i Andalucia i Spania 9. august. Denne uken er det ventet mer varmt vær i landet. Foto: Salas / EFE

Helse, jordbruk og branner

Hetebølger som denne kan gi utslag på folks helse, på jordbruk ved at det blir for varmt eller for tørt, og det kan bidra til å øke skogbrannfaren.

– Flere skogbranner er noe vi fra klimasiden har varslet lenge. Når det er tørrere er det mye mindre som skal til for at vi får en eksplosiv utvikling av skogbrann, selv om jeg ikke vil spekulere i hva som antenner dem.

Onsdag raser skogbrannene i Hellas på niende døgnet. I Algerie meldes det om at 38 personer har mistet livet i skogbrannene som herjer der. I Italia evakueres stadig flere mens skogbrannene truer nasjonalparker som står på Unescos verdensarvliste.