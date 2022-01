UVAKSINERT OG KRITISK SYK: Pasienten i sengen er en coronasmittet 31-åring med handikap og allergier som gjør at familien har latt være å gi ham coronavaksinen. Han har ligget på intensivavdelingen i tre uker og har nylig fått fjernet intubasjonsrøret i halsen.

Franske sykehus under press: − Det er en maraton som aldri tar slutt

TOULOUSE (VG) Frankrikes smittetall er høyere enn noensinne, likevel satser regjeringen på å åpne opp samfunnet. Sykehusene frykter de må ta støyten.

Av Ingri Bergo

– Alle stiller seg spørsmålet: Når kommer vi ut av tunnelen?

Hjelpepleier Nelson Dos Santos (33) står inne på rommet til en pasient på intensivavdelingen på universitetssykehuset i Toulouse, Centre Hospitalier Universitaire (CHU).

Kroppen til mannen i sengen er som en ballong som luften siver sakte ut av. Bena ligner gummi, musklene er svunnet hen.

Mannen er 66 år gammel og eldre enn gjennomsnittspasienten på intensivavdelingen, forteller Dos Santos. Typisk er de sykeste coronasmittede pasientene mellom 40 og 60 år.

Ni av ti av dem er uvaksinerte, 66-åringen inkludert. Hans underliggende sykdom var overvekt.

fullskjerm neste HOLDES I LIVE AV MASKINER: Tykke ledninger stikker ut fra hodet og låret til 66-åringen. De skyller blod rundt i kroppen for å la de slitne lungene hans hvile. 1 av 2 Foto: Olivier Feniet

– Kommer han til å klare seg?

– Det vet vi ikke, dessverre, sier Dos Santos.

– Vi har pasienter som klarer seg, men det er viktig å huske at etterpå kommer det månedsvis med tungt arbeid for å lære å spise, å gå, å leve.

33-åringen fra Paris har jobbet på sykehuset i den sørfranske storbyen Toulouse i tre år. I to av dem har landets helsevesen vært under enormt press som følge av coronapandemien.

I høst måtte sykehus over hele landet reaktivere det som heter «plan blanc» (hvit plan), nødplanen som gjør det mulig å utsette operasjoner, kalle tilbake helsepersonell fra ferie og ta andre grep som er nødvendige i ekstreme krisesituasjoner.

PÅ INTENSIVAVDELINGEN: Nelson Dos Santos husker med gru hvordan pasienter under den første pandemibølgen våren 2020 døde alene, uten at de pårørende fikk si farvel. – Det var virkelig det vanskeligste, at vi ikke fikk være sammen med dem i sorgen, forteller han.

– Vi er utslitt alle sammen

Problemet er bare at det ekstreme etter hvert har blitt normen.

En lege på intensivavdelingen i Toulouse beskrev situasjonen som «en maraton som aldri tar slutt» til La Dépêche tidligere i januar.

– Det er en maraton som aldri tar slutt, sier Dos Santos til VG nå.

– Vi har holdt på sånn i to år og arbeidsmengden er fortsatt den samme. Vi er utslitt, alle sammen.

Dos Santos har skygger under øynene, men er i godt humør og spøker med kolleger mens han traver rundt i gangene på intensivavdelingen med VG i hælene.

PASSER PÅ DE KRITISK SYKE: Sykepleier Mathilde Arthur (24) har jobbet på sykehuset i seks måneder. – Det er veldig intenst, det er tunge behandlinger og mye jobb, forteller hun.

– Hva med ham?

– Overvekt.

– Han ser ikke så overvektig ut?

Dos Santos leter i journalen. Pasienten er 51 år gammel og har en BMI på 28, som er mer enn normalvekt, mindre enn fedme.

Uvaksinert, han også.

Over 90 prosent av den voksne franske befolkningen er fullvaksinert.

– Blir dere oppgitt over at en liten minoritet uvaksinerte beslaglegger så mye av kapasiteten?

– Nei, sånt skal vi ikke tenke på. Vi skal bare passe på at alle får den beste hjelpen de kan få.

TRAVEL HVERDAG: Telefonen til Nelson Dos Santos ringer konstant mens han tar runden på intensivavdelingen på sykehuset i Toulouse.

– Vi balanserer på en knivsegg

Toulouse ligger i det sørvestlige Frankrike, som ble rammet senere og mindre ubarmhjertig av den første bølgen enn regioner i nordøst og rundt Paris. Situasjonen her er bedre enn mange andre steder.

I jul, da pasienttrykket var lavere enn nå, hadde sykehus over hele landet stengt tjenester fordi de mangler sykepleiere og annet helsepersonell, ifølge en undersøkelse av Médiapart.

– Vi balanserer på en knivsegg, forteller professor Vincent Minville, anestesioverlege på intensivavdelingen.

Intensivavdelingen har økt kapasiteten fra 24 til 26 sengeplasser. Våren 2020 var de oppe i 40 totalt, men da var alt annet stengt.

– For mange av dem som måtte vente på behandling, var kostnaden stor, sier Minville.

fullskjerm neste SLITNE: Arbeidsmengden under pandemien har doblet seg, forteller teamet på intensivavdelingen i Toulouse. I jul måtte ledelsen igjen ta ringerunden til de ansatte for å be folk komme tilbake på jobb fra ferien. Nå gleder Arthur Villain (31) til å endelig dra på ferie - 15 dager i den nordnorske byen Narvik. 1 av 3 Foto: Olivier Feniet

Vil åpne opp samfunnet

Regjeringen mener smittetoppen er rett rundt hjørnet, men sykehusene må regne med høye pasienttall til midten av mars, ifølge Conseil scientifique (Forskningsrådet), som gir regjeringen råd om pandemihåndteringen.

Hver gang president Emmanuel Macron har stengt ned landet under pandemien, har årsaken vært at helsevesenet har vært presset til bristepunktet.

Denne gangen gjør presidenten motsatt, til tross for at smittenivået er høyere enn noensinne, og sykehustallene – både totalt innlagte og intensivpasienter – er høyere enn da Frankrike stengte ned for andre gang høsten 2020 (se faktaboks).

Håpet er nemlig at omikronvarianten vil snu spillet.

Info Frankrikes sykehustall 31.536 pasienter var innlagt med coronasmitte på franske sykehus 30. januar, ifølge regjeringens statistikk. Det er over 10.000 flere enn da Frankrike stengte ned for andre gang, 29. oktober 2020. Da var tallet 21.160. Antall innlagte på intensivavdeling er også høyere enn den gang, drøyt 3600 per 27. januar mot rundt 3100 da. Antallet intensivpasienter ser imidlertid ut til å avta, og har sunket fra 4000 innlagte den 11. januar. Vis mer

TYDELIG MISNØYE: «Anestesisykepleiere i streik» står det med store bokstaver ved inngangen til universitetssykehuset i Toulouse. Sykepleiere over hele Frankrike har lenge demonstrert mot det de mener er for lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår.

– Omikron er ikke en forkjølelse

Omikron, som utgjør over 98 prosent av den registrerte smitten i landet, har vist seg å være mer smittsom, men mindre farlig enn deltavarianten – også i Frankrike.

Helsemyndighetenes siste rapport bekrefter tidligere funn av at sannsynligheten for å bli alvorlig syk minker med omikron, og at de som blir alvorlig syke har kortere liggetid på sykehuset.

Likevel er det høyt spill å satse kortene på omikronvarianten, mener virolog Jacques Izopet, som leder sykehusets biologiske institutt.

– Dette er ikke en forkjølelse, advarer han.

– Det er et virus som kan føre til alvorlig sykdom. Det er folk på intensivavdelingen med omikron, både her i Toulouse og på andre sykehus.

fullskjerm neste LEDER LABORATORIET: Jacques Izotep er lidenskapelig opptatt av virus. 1 av 2 Foto: Olivier Feniet

– Tredje dose er essensiell

Med så høyt smittetrykk, er vaksinen nøkkelen til at Frankrike kommer seg gjennom den femte smittebølgen uten at sykehusene kneler, ifølge virologen.

Macrons regjering har nylig innført et omstridt vaksinepass der en oppfriskningsdose blir nødvendig for å gå på restaurant, bar, kino og en rekke andre aktiviteter.

– Tredje dose er essensiell, sier Izotep.

– I Norge snakker vi om at smitte faktisk kanskje kan være mer gunstig for unge og friske, enn å ta tredje dose.

– Det mye bedre å lene seg på vaksinen enn å la viruset løpe løpsk, mener forskeren.

Begrunnelsen hans er todelt:

Det høye smittetrykket øker sannsynligheten for at omikronviruset når dem som risikerer å bli alvorlig syke, og som i neste omgang vil øke presset på sykehusene.

Å la smitten spre seg øker risikoen for at det muterer til en ny variant som vi ikke kan spå farligheten av.

– Derfor er det, etter min mening, risikofylt å la omikron spre seg over planeten. Vi må nedkjempe det. Med vaksinen, sier Izotep.

