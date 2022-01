Russlands utenriksminister: − Vi har aldri truet det ukrainske folk

Etter møtet fredag mellom den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken og hans russiske motpart Sergej Lavrov, sier Lavrov at Russland ikke har noen planer om å angripe Ukraina.

Av Sindre Camilo Lode

Fredag ettermiddag holder begge de to utenriksministrene hver sin pressekonferanse.

Det skjer etter at de to på nytt møttes for samtaler om Ukraina og kravene Russland har stilt USA og forsvarsalliansen Nato.

Russland krever blant annet at USAs tilstedeværelse i nærheten av Russland trappes kraftig ned og at de får garantier fra Nato om at Ukraina aldri vil innlemmes i alliansen.

Ifølge Lavrov skal Blinken under møtet ha sagt at han var fornøyd med samtalene og ha lovet at USA i løpet av neste uke vil gi et skriftlig svar på Russlands krav.

– Vi endte med en avtale om at vi vil motta skriftlige svar på alle våre forslag neste uke, sa Lavrov.

Den russiske utenriksministeren hevdet også at Russland ikke har noen planer om å angripe Ukraina.

– Jeg gjentar at Russland aldri har truet det ukrainske folket, sa Lavrov under pressekonferansen.

Russland har likevel flyttet det som kan se ut som en invasjonsstyrke på rundt 100.000 soldater nær grensen til nabolandet.

STÅR KLARE: Russiske stridsvogner og artilleri står klare i Yelnya, nær grensen mot Ukraina.

USAs president Joe Biden sa onsdag at han tror at Russland kommer til å invadere landet. Samtidig advarte han Russlands president Vladimir Putin om konsekvenser, deriblant kraftige økonomiske sanksjoner, ved en eventuell invasjon.

Dagen etter svarte Russland på uttalelsene med fordømmelse. Da hevdet Kreml at Bidens uttalelser destabiliserte situasjonen ytterligere.

Under Lavrovs pressekonferanse sa han også at Russlands bekymring handler om våpen, og at vestlige militæreksperter blir sendt til Ukraina. I tillegg gikk han hardt ut mot Nato.

– Nato jobber nå mot Russland, sa han.

MØTTES: Utenriksminister Antony Blinken (t.v.) og hans russiske kollega Sergej Lavrov fredag i Genève.

Forventet ikke gjennombrudd i møtet

I forkant av møtet gjorde både Lavrov og Blinken det klart at partene neppe ville bli enige i denne omgang.

– Det er vanskelige saker vi står overfor, og de vil ikke bli løst raskt. Jeg venter ikke at vi vil løse dem i Genève, sa den amerikanske utenriksministeren.

Han la likevel til, rett før møtet, at han fremdeles håpet på en diplomatisk løsning.

Ved ankomst til møtet, svarte også Lavrov på om han var skremt av Ukraina.

– Vi er ikke redde for noen, til og med ikke for USA, svarte Lavrov da, ifølge Reuters.