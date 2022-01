LÅ I SKJUL: Den jødiske tenåringsjenta Anne Frank skrev dagbok fra familiens gjemmested under krigen.

Navngir mannen som røpet Anne Frank: − Tragisk skikkelse

Hvem forrådte Anne Frank? Svaret kan endelig være funnet, snart 80 år etter at nazistene trampet inn i gjemmestedet til den jødiske familien i Amsterdam.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

«Anne Franks dagbok» er blant verdens mest leste bøker. Hun ga stemme og ansikt til millioner av Holocaust-ofre. Hvem som røpet henne, har vært et mysterium.

Sammen med familien og fire venner skjulte den jødiske tenåringsjenta seg i et anneks i en bakgård ved en kanal i Amsterdam i to år, inntil de ble funnet 4. august 1944.

Anne Frank døde i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen i februar 1945, trolig av tyfus.

Nå har et team ledet av den pensjonerte FBI-veteranen Vince Pankoke brukt seks år på å etterforske saken. Og de navngir mannen de tror tystet på familien Frank.

Avsløringen er grunnlaget for en bok av Rosemary Sullivan, «Hvem forrådte Anne Frank?», som denne uke utgis på norsk av forlaget Harper Colins Nordic.

INNGANG: Bokhyllen skjulte døren til annekset der Anne Frank, hennes familie og fire venner gjemte seg i fire år.

Filmskaperen Thijs Bayens engasjerte FBI-agent Vince Pankoke, som fikk med seg en psykolog, en ekspert på krigsforbrytelser, historikere, kriminologer og en hær av arkivarer.

– Deres faglige dyktighet hjalp oss å forstå og sette i sammenheng en forbrytelse som skjedde i 1944. Vi måtte se annerledes på ting, sier Pankoke til CBS «60 Minutes».

Brukte kunstig intelligens

Det amerikanske kringkastingsselskapet har laget en dokumentar om saken.

Pankokes team har brukt kunstig intelligens til å kartlegge mulige trusler mot familien Frank nær skjulestedet. De fant kjente tystere og medlemmer av nazipartiet i nabolaget.

De har også dukket dypt i byarkivene i Amsterdam. De fant blant annet bosettingskortet til Anne Frank, legitimasjon som stempler henne som «Israeli» eller jøde.

Familien Frank – far Otto, mor Edith og døtrene Anne og Margot – hadde flyktet fra Tyskland etter nazistenes maktovertagelse, for å unnslippe Hitler.

Av de åtte som i 1944 ble ført bort fra gjemmestedet bak Prinsengracht 263, ble Otto Frank den eneste som overlevde konsentrasjonsleirene.

FAR: Otto Frank året før sin død i 1980. Han skal ha blitt tipset om hvem som forrådte familien.

To år etter krigen publiserte han datterens dagbok, som en snarrådig kontoransatt hadde tatt vare på. Men han ga tidlig opp jakten på dem som hadde forrådt ham.

Løp nazisters ærend

Vince Pankoke og teamet hans samlet brev, kart, bilder, bøker og annen dokumentasjon i en database for å analysere forbindelser mellom mennesker og motiver.

Etter hvert rettet de oppmerksomheten mot det jødiske rådet, som nazistene opprettet for å gå deres ærend i det jødiske miljøet. Motytelsen var å bli spart for gasskamrene.

Rådet ble oppløst i september 1943. Så etterforskerne begynte å lete etter rådsmedlemmer i navnelistene fra konsentrasjonsleirene.

En mann var ikke å finne der. Han var ikke i fangenskap, men levde åpent i Amsterdam.

Arnold van der Bergh.

Vince Pankoke mener at den tidligere så prominente, jødiske forretningsmannen må ha gitt tyskerne noe for at han og familien skulle unnslippe dødsleirene.

Anonymt tips

Og så viste det seg at navnet hans var kommet opp før, da nederlandsk politi i 1963 hadde etterforsket raidet mot familien Frank, slik de like resultatløst hadde gjort også i 1948.

I en rapport fra den siste etterforskningen var van der Bergh nevnt i et lite avsnitt.

– Otto Frank fortalte at han etter frigjøringen hadde fått en anonym lapp som navnga mannen som røpet skjulestedet deres, som Arnold van der Bergh, sier Pankoke til CBS.

I 2018 fant FBI-agentens team frem til sønnen av en av politietterforskerne fra 1963. I hans hjem fant de Otto Franks kopi av meddelelsen som utpekte van der Bergh.

BAKGÅRD: Anne Frank og familien skjulte seg i lokaler i bakgården til Otto Franks forretningslokaler i Amsterdam.

Forretningsmannen skal ha gitt nazistene en liste over adresser der jøder lå i skjul. Og i riksarkivet avdekket Pankokes team opptegnelser som indikerer at noen fra det jødiske rådet, hvor van den Bergh var medlem, ga nazistene slike lister.

Lister uten navn

– Det foreligger ikke beviser for at han visste hvem som gjemte seg på disse adressene, sier Pankoke, som mener van der Bergh handlet slik for å beskytte sin egen familie.

Arnold van der Bergh døde i 1950.

Pancokes team fant også at Miep Gies, en av dem som hjalp familien å skjule seg i annekset, i 1994 skal ha sagt at personen som røpet dem, var død før 1960.

Otto Frank døde i 1980.

Anne Franks far skal flere år etter krigen ha fortalt journalisten Friso Endt at familien ble forrådt av noen i det jødiske lokalsamfunnet.

IVARETATT: Anne Franks hus og hage midt i Amsterdam er i dag et museum.

Forfatteren Rosemary Sullivan sier at van der Bergh var en kjent notarius publicus.

– Han ga fra seg en liste adresser hvor det var kjent at jøder skjulte seg, for å redde seg selv og sin familie. Personlig synes jeg han er en tragisk skikkelse, sier Sullivan til The Guardian.

– Puste til flammene

Vince Pancoke tror at antisemittisme også etter krigen kan forklare at Otto Frank holdt for seg selv at han var blitt tipset om mannen som forrådte familien hans.

– Kanskje følte han at dersom han brakte det opp, så lenge Arnold van den Bergh var jødisk, at det bare ville puste sterkere til flammene, sier FBI-agenten.

Hans team har rådført seg med den ortodokse rabbien Menachem Sebbag i Amsterdam, som minner om at naziideologien umenneskeliggjorde jødene under Holocaust:

– Å gå tilbake i historien og søke etter sannheten, er faktisk å gi det jødiske folk tilbake sin egen menneskelighet. Selv om det iblant betyr å finne jøder som ikke opptrer moralsk korrekt. For det er slik mennesker er, når de stilles overfor eksistensielle trusler ...