«Død» overgrepssiktet arrestert fordi han fikk corona

En mann som fingerte sin egen død for å unngå overgrepsanklager i USA ble i desember funnet i live - innlagt med coronasmitte på et sykehus i Skottland.

Ifølge nekrologen døde Nicholas Rossi av kreft i februar 2020 - omgitt av sin kone, deres to barn og flere familiemedlemmer. (Riktignok oppgis navnet Nicholas Alahverdian - det er et av åtte han har brukt, ifølge statsadvokaten i Utah.)

– Jeg skal ikke lyve, en del av meg syntes det var mistenkelig, sier Rossis tidligere forsvarer til NBC om hva han tenkte da han hørte om dødsfallet.

– Jeg fant omstendighetene mistenkelige. Men samtidig aksepterte jeg hva hans kone sa til meg. Jeg mener, jeg vil ikke fornærme noen ved å si at de ikke er døde.

I stedet levde altså ettersøkte Rossi - under navnet Arthur Knight - i Skottland. Så ble han smittet av corona. Han ble så syk at han lå på respirator da politiet kom, ifølge The Providence Journal.

34-åringen er ettersøkt i forbindelse med seksuelle overgrep-siktelser i de amerikanske statene Utah og Ohio. I løpet av etterforskningen fant politiet ut at han er mistenkt i flere lignende forbrytelser over hele USA, skriver statsadvokaten i Utah i en pressemelding.

De jobber nå for å få ham utlevert til USA.

Statsadvokaten i Utah innrømmer overfor NBC at Rossi, om han ikke hadde blitt smittet av corona og fått behov for helsehjelp, fremdeles ville ha levd fritt, om enn i utkanten av samfunnet.

– Han er smart, men farlig, sier den tidligere delstatsrepresentanten Brian G. Coogan.

Han hadde sympati med Rossi, som da gikk under navnet Nicholas Alahverdian. Alahverdian fortalte at han hadde blitt misbrukt som ung gutt og plassert i midlertidige fosterhjem. Såpass sympati fikk Coogan og kona at de satte i gang en prosess med å adoptere ham.

Adopsjonen skjedde likevel ikke etter at Coogan ble advart av dommeren Jeremiah S. Jeremiah.

— Han sa til oss: Det er noe alvorlig galt med den gutten. Han kommer til å motarbeide dere og snu familien på hodet.

Coogan innrømmer at han fikk gåsehud da nyheten sprakk om at Alahverdian var funnet på et sykehus i Skottland.

I rettsdokumentene fra Utah blir hans «metode» som overgriper beskrevet, skriver Providence Journal.

Alahverdian møtte kvinner på nettet. Han møtte dem ute i offentligheten for så å ta dem med alene hvor han så initierte upassende kontakt som gjorde at kvinnen forlot ham. Dermed ville han true med selvmord eller tvinge seg til sex med kvinnene han traff.

Og når politiet konfronterte ham var hans versjon at det var «kvinnen som var aggresoren», heter det i rettspapirene ifølge avisen.

I 2019 ringte han lokale medier i Rhode Island og fortalte at han hadde fremskreden kreft og at han hadde uker igjen å leve.

Hans angivelige bortgang ble rapportert av flere medier i 2020. En kvinne som hevdet at hun var mannens kone var den som fortalte historien, men hun ville ikke oppgi hvor de hadde bodd, eller å bistå med dødsattest.

Coogan sier Alahverdian visste hvordan han skulle manipulere folk, og sier han svindlet flere.

– Han fikk flere delstatsrepresentanter til å gi ham penger og noen ganger truet han dem. Han visste hvordan å spille «du har tuklet med meg»-kortet. Han kunne si: «Jeg skal fortelle folk om hvordan du angrep meg og voldtok meg».