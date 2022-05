Tyrkiske eksperter: Dette kan få Erdogan til å ombestemme seg

Nye kampfly, våpensalg eller kanskje en handelsavtale? Dette er forhandlingene som kan få Tyrkias president til å slippe Sverige og Finland inn i Nato-varmen.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har midlertidig blokkert svensk og finsk medlemskap i Nato fordi han hevder at landene er frihavner for terrorister. Alle 30 Nato-land må godkjenne nye medlemmer til forsvarsalliansen, og nå jobber diplomatiet på høygir både i Nato, Tyrkia, Sverige, Finland og USA for å finne en løsning.

Tyrkia har rettet en rekke krav til Sverige og Finland, som er sammenfattet i en liste på ti punkter. Tyrkia krever blant annet om å få utlevert 33 personer som skal ha kobling til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er terrorstemplet i Tyrkia, USA og EU.

Bestikkelser og spillekort

Men at Sverige og Finland skal utlevere eksil-tyrkere med lovlig opphold anses av mange som utenkelig, noe som ville ha forutsatt omgjøringer av den svenske domstolen.

Det som derimot anses som sannsynlig, er at regjeringen i Ankara gjennom sine toppmøter klarer å forhandle frem avtaler som gagner Tyrkia.

– Det er Erdogan som vil ta den endelige avgjørelsen, og jeg vil tro at han og regjeringen ønsker å forhandle. Hva som vil få Ankara til å akseptere Nato-utvidelsen avhenger av hva slags bestikkelser og spillekort USA og EU-land vil bruke i forhandlingsprosessen, mener Idil Eser, tidligere generalsekretær for Amnesty i Tyrkia.

VAR AMNESTY-SJEF: Tidligere generalsekretær for Amnesty i Tyrkia, Idil Eser, bor for tiden i Norge.

Erdogan er en uforutsigbar og pragmatisk politiker, ifølge Tyrkia-direktør Gonul Tol ved Washington-baserte Middle East Institute. Hennes analyse er at Erdogan har gått inn med maksimalistiske krav, vel vitende om at han ikke kan få alt.

– Han ender opp med å takke ja til mye mindre enn det, sier hun til AP, ifølge NTB.

Dette er de mulige løsningene på Nato-striden, ifølge tyrkiske eksperter VG har vært i kontakt med:

Terrorstemple PKK

– Det er en lang liste med krav, og det kan virke forvirrende, men det viktigste er at Ankara-regjeringen krever at Sverige og Finland anerkjenner Tyrkias sikkerhetshensyn. Det er viktig for Erdogan at de anerkjenner at PKK er en terrorgruppe.

Det sier Mensur Akgün til VG. Han er professor ved Istanbul Kültür-universitetet og en anerkjent politisk analytiker i Tyrkia.

PKK er en kurdisk militant og politisk organisasjon med en egen væpnet geriljagruppe, som hovedsakelig har tilhold i Qandil-fjellene i Nord-Irak, ved grensen til Tyrkia. Tyrkia og PKK har vært i krig siden 1984, og den væpnede konflikten har kostet flere hundretusener liv.

TYRKISK STATSVITER: Mensur Akgün er professor ved Istanbul Kültür-universitetet.

– PKK er på EUs terrorliste allerede, så Sverige burde forstå at det kurdiske spørsmålet er noe annet enn PKK, mener den tyrkiske professoren, som påpeker at han er helt uavhengig av myndighetene, men at mange tyrkere er dypt skeptiske til PKK.

Det har rådet noe forvirring rundt hvorvidt PKK er listet som en terrororganisasjon eller ikke. Sveriges utenriksminister Ann Linde gikk fredag ut i et forsøk på å oppklare dette:

– På grunn av den vidt spredte feilinformasjonen om Sverige og PKK, vil vi minne om at den svenske regjeringen under Olof Palme var først etter Tyrkia til å liste PKK som en terrororganisasjon, allerede i 1984, skriver Linde på Twitter.

Hun viser til at EU fulgte etter i 2002, og at «denne posisjonen forblir uendret». Implisitt viser Linde til at Sverige, som er en del av EU, regner PKK som en terrorgruppe.

VIL INN I NATO: Sveriges utenriksminister Ann Linde.

Den tyrkiske professoren Akgün mener likevel en ny og eksplisitt terrorstempling i Sverige vil kunne utgjøre en forskjell.

– Hvis Sverige og Finland anerkjenner Tyrkias sikkerhetshensyn, ser jeg ingen grunn til at Tyrkia ikke skal godkjenne Nato-søknadene deres. For Ankara er ikke prinsipielt imot disse landene, forklarer han.

– Hvis de kommer frem til en god avtale, er jeg sikker på at det vil bli en løsning på disse problemene. Sverige må inngå noen politiske kompromisser, og jeg tror det er enklere enn det ser ut, sier han videre.

F-16

Da Tyrkia bestemte seg for å vende Vestlige våpenprodusenter ryggen og heller kjøpe det avanserte russiske rakettforsvarssystemet S-400 i 2017, ble det kraftige protester i Nato. USA kastet Tyrkia ut av kampflyprogrammet F-35, og flere militære topper i Tyrkia ble satt på sanksjonsliste.

Men nå kan det ligge an til at Tyrkia får kjøpe splitter nye amerikanske F-16 Fighting Falcon-fly, som erstatning for den nyere typen F-35-fly de ikke får. Tyrkia ønsker både å kjøpe reservedeler til sin nåværende flyflåte, samt helt nye kampfly. Et slikt salg vil ifølge president Joe Biden tjene USAs strategiske interesser. Saken ligger til vurdering hos Kongressen.

– Hovedmålet for striden i Nato er ikke Sverige eller Finland, men USA, slår Mensur Akgün fast.

KAMPFLY: Tyrkia ønsker å kjøpe nye F-16-fly av USA. Norge fikk sitt første F-16-fly tilbake i 1980, og har siden vært ryggraden i norsk luftforsvar. Flyflåten ble pensjonert i år, og erstattet av F-35.

– Kan flyene i seg selv være nok til å legge ned stridsøksen overfor Nato?

– Tyrkia vil ønske flere innrømmelser, særlig fra svensk hold, om relasjonen til PKK. Det er vanskelig å forutse, for det er så mange krav, svarer den politiske analytikeren.

Ifølge ham snakker nå tyrkiske diplomater og ministre sammen for å avklare hva som er Tyrkias prioritet å få gjennom i forhandlingene.

– Men jeg er rimelig sikker på at F-16-flyene vil bli levert til Tyrkia etter dette, og at Tyrkia blir tatt inn igjen i F-35-programmet. Det er det mest sannsynlige utfallet, sier Akgün til VG.

Våpeneksport

En annen upopulær beslutning Tyrkia har tatt de siste årene, som fikk Nato-allierte til å reagere, var da tyrkiske styrker rykket inn i krigen i nordlige Syria i 2019. Det førte til at EU anbefalte medlemslandene til ikke å selge våpen og våpenmateriell til Tyrkia.

Av alle EU-land var det Sverige som tolket dette strengest. Den svenske regjeringen har i praksis innført et forbud mot våpeneksport til Tyrkia, og alle søknader er blitt blankt avslått de siste tre årene.

Å oppheve eksportforbudet er blant Erdogans topp-krav, ifølge den tyrkiske regjeringen selv.

– Det er blitt rettet mange sanksjoner mot Tyrkia de siste årene, blant annet forbudet mot våpeneksport. Nå forsøker Tyrkia å få maksimalt ut av forhandlingene, mener Akgün.

KRAV: Erdogan stiller en lang rekke krav til Sverige og Finland, før Tyrkia eventuelt vil godkjenne Nato-søknadene deres.

Dronesalg

Tyrkias president Erdogan sliter på hjemmebane, og det er et nært forestående presidentvalg og hundreårsmarkering av Den tyrkiske republikken på trappene. De skyhøye prisveksten og valutakollapsen har gitt tyrkere flest mye dårligere råd.

– Tyrkia går gjennom en økonomisk krise uten sidestykke og trenger utenlandske midler, påpeker tidligere Amnesty-sjef Idil Eser.

Kanskje kan Nato-disputten gi Tyrkia nye måter å tjene penger på? Den tyrkiske redaktøren Gürkan Özturan peker på et tema som kan ligge på forhandlingsbordet:

– Erdogans parti AKP vil aldri utelukke at noe skal selges fra Tyrkia, og i dette tilfellet kan det bli snakk om salg av tyrkiske droner til Nato-landene, sier Özturan, som for tiden jobber i en pressefrihetsorganisasjon i Tyskland.

I BRUK I UKRAINA: Tyrkia har solgt egenproduserte droner til Ukraina. Her er dronen Bayraktar TB2 utstilt i Kyiv under en militærparade i august 2021, altså før Russlands invasjon.

Da den amerikanske kongressen nektet å selge droner til Tyrkia, bestemte Erdogan seg for å utvikle sin egne. I dag er Tyrkia er av verdens ledende droneprodusenter, og den mest kjente dronen er Bayraktar TB2, oppkalte etter Erdogans svigersønn. Tyrkiske droner er blitt brukt i Libya og Nagorno-Karabakh, og nå i Ukraina – til inntekt for Kyiv.

– Vi kjenner ikke innholdet i de lukkede diskusjonene, men hvis jeg skulle mistenke noen form for handelsrelatert etterspørsel, vil dette gjelde dronene, sier Gürkan Özturan.