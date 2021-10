ROJ-LEIREN: Dette er leiren der det nå skal være tre norske kvinner.

Danmark og Tyskland henter IS-kvinner: Norge følger situasjonen

De siste to dagene har Danmark og Tyskland hentet hjem til sammen 11 IS-kvinner og 37 barn. Norsk UD sier de «deltar i debatten», men vil ikke si noe om hvordan de forholder seg til norske IS-kvinners ønske om bistand.

Av Nilas Johnsen og NTB

Siste uke i september gikk Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria, ut og kom med et krav til Norge: Hent hjem fire norske IS-kvinner, med fire barn.

Kvinnene risikerer utvisning fra Syria, men de kurdiske myndighetene vedgår at de i praktisk ikke kan sende noen til Norge med tvang: Det må en avtale om repatriering til.

I september hentet Sverige IS-kvinner og deres barn hjem. Nå har Danmark og Tyskland gjort det samme. VG har bedt UD om en kommentar på at flere land i Nord-Europa nå repatrierer sine statsborgere.

– Utenriksdepartementet følger situasjonen for norske fremmedkrigere og deres barn, og er bekymret for barna som befinner seg i leire i Syria. Disse barna lever under vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre. Vi er kjent med at andre land også følger situasjonen tett, sier statssekretær Jens Frølich Holte til VG.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn.

Ber om bistand

Han bekrefter at to av de gjenværende norske kvinnene som er i leire i Syria har bedt norske myndigheter om konsulær bistand.

– Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer. Dersom det skulle bli aktuelt for utenrikstjenesten å bistå noen av de norske borgerne som befinner seg i Syria med å reise til Norge, vil vi av hensyn til sikkerheten til de involverte, ikke kommentere dette offentlig, sier statssekretæren, og legger til følgende:

– Alle norske borgere har rett til å reise inn i Norge. Norge har ikke en forpliktelse etter folkeretten til å aktivt repatriere fremmedkrigere eller deres barn. Norge deltar konstruktivt i debatten om repatriering i FN. Utenriksdepartementet har ikke mottatt noen henvendelse om utvisning av norske borgere.

I januar i fjor hentet Norge hjem en norsk IS-kvinne (29) og hennes to barn, grunnet det ene barnets helsetilstand. Kvinnen ble i mai dømt til tre og et halvt års fengsel for deltagelse, og har anket dommen.

I juni 2019 hentet Norge ut fem foreldreløse, norske barn fra Syria, etter at barnas etniske norske IS-mor var blitt savnet, antatt omkommet.

Sluttet seg til IS

Torsdag ble det bekreftet at tre danske kvinner og 14 barn har landet i Danmark etter å ha forlatt en kurdiskkontrollert fangeleir i Syria. Kvinnene anklages for å ha sluttet seg til IS.

De 17 var torsdag på dansk jord, bekrefter advokater for kvinnene overfor dansk TV2 og DR. Kvinnene og barna forlot al-Roj-leiren nord i Syria tidlig onsdag morgen.

De var med på et fly som landet i Frankfurt i Tyskland like etter midnatt. Der gikk åtte kvinner og 23 barn av, opplyser det tyske utenriksdepartementet. De tre danske kvinnene og deres 14 barn landet på Karup lufthavn i Midtjylland senere natt til torsdag, skriver Ekstra Bladet.

De tre kvinnene reiste i 2014 til Syria der de sluttet seg til ekstremistgruppen IS. En av kvinnene har dobbelt statsborgerskap, mens de to andre er etniske dansker. Ni av de 14 barna er født i Danmark og reiste sammen med mødrene sine til Syria. De fem minste barna er født i Syria, melder DR.

Det jobbes nå med å hente hjem ytterligere fem barn med dansk tilknytning fra fangeleirer i Syria, melder nyhetsbyrået Ritzau. Dette krever imidlertid samtykke fra barnas tre mødre, som har blitt fratatt statsborgerskapene og som den danske regjeringen ikke vil hente hjem. De fem barna og deres mødre sitter derfor fortsatt i fangeleirer.

For en måned siden reiste tre svenske kvinner og deres åtte barn fra Syria til Sverige. To av de tre kvinnene ble kort tid etter pågrepet av politiet. I dag sitter en av dem varetektsfengslet mens den andre er løslatt.

I LEIREN: Barn i Roj-leiren i Syria.

– Barna er ikke ansvarlig

Tyskland har hentet hjem åtte kvinner som sluttet seg til terrorgruppen IS, samt 23 barn, opplyser det tyske utenriksdepartementet.

De kommer fra al-Roj-leiren nord i Syria. Det er den største hjemhentingen siden 2019.

– Barna er ikke ansvarlige for situasjonen de står i. Mødrene vil måtte stå ansvarlig for sine handlinger, sier utenriksminister Heiko Maas i en uttalelse.

Videre sier Maas at mange av dem ble satt i varetekt straks de ankom Tyskland.

Ifølge Der Spiegel er kvinnene mellom 30 og 38 år gamle, og de kommer fra regioner i hele Tyskland.

Om bord flyet var også tre kvinner og 14 barn som hentes hjem av Danmark som del av samme operasjon, ifølge Tyskland.

Det har vært diskusjoner om hvordan man skal behandle borgere som dro for å slutte seg til IS etter at gruppen ble beseiret i Syria i 2019. De fleste europeiske land behandler hjemhenting fra sak til sak.

Tyskland hentet sammen med Finland hjem fem kvinner og 18 barn i desember i fjor.

For en måned siden reiste tre svenske kvinner og deres åtte barn fra Syria til Sverige. To av de tre kvinnene ble kort tid etter pågrepet.

Totalt er det snakk om å hente hjem totalt tolv svenske kvinner og 22 barn fra leirene.