I Storbritannia oppfordres folk igjen til å gå med munnbind for å hindre spredning av omikron-varianten av coronaviruset.

WHO råder folk over 60 og folk i risikogruppene til å utsette reiser

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener samtidig at generelle reiseforbud for å hindre spredningen av omikron-varianten av coronaviruset ikke vil være effektive.

Av NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

Flere land har innført restriksjoner for reisende, særlig til og fra det sørlige Afrika, etter at omikron-varianten av coronaviruset ble oppdaget i Sør-Afrika forrige uke.

– Reiseforbud vil ikke forhindre den internasjonale spredningen, og slike restriksjoner legger en stor byrde på folk og deres levebrød. I tillegg kan restriksjonene ha en negativ innvirkning på den globale helseinnsatsen under pandemien ved å hindre land å rapportere og dele epidemiologiske data og sekvenseringsdata, sier WHO i en oppdatering om internasjonale reiser.

Samtidig understreker de at personer over 60 og andre som er sårbare for coronasykdom bør bli «rådet til å utsette reiser».

Uvisshet om vaksiner

Det er fremdeles mye som er uvisst om omikron-varianten, blant annet hvor godt de nåværende vaksinene mot coronaviruset fungerer mot den.

Sjef for vaksineprodusenten Moderna, Stéphane Bancel, har uttalt at det ser ut som effektiviteten til vaksinene vil være mindre mot omikron.

– Jeg tror det blir snakk om et betydelig fall i effektivitet. Jeg vet ikke hvor mye, for vi er nødt til å avvente data, men alle forskere jeg har snakket med sier at «dette blir ikke bra,» sier Bancel til Financial Times.

Både Moderna og Pfizer har sagt at de jobber med vaksiner spesielt tilpasset omikron, og EUs legemiddelbyrå EMA har varslet at disse eventuelt kan godkjennes innen fire måneder.

Trapper opp vaksineringen

Også Oxford-universitetet sier de er klare til å raskt oppdatere sin AstraZeneca-vaksine dersom det blir nødvendig. I Storbritannia trappes nå vaksineringen med en tredje dose opp for å møte trusselen fra omikron-varianten.

– Vaksinesentre skal sprette som juletrær, sa statsminister Boris Johnson tirsdag da han erklærte at regjeringen har et mål om å gi alle voksne i Storbritannia en tredje vaksinedose innen to måneder.

I Tyskland går landets påtroppende statsminister, sosialdemokraten Olaf Scholz, inn for generell vaksineplikt for tyske innbyggere. Han ønsker at Forbundsdagen skal avgjøre saken så fort som mulig.

Nye funn

Nær 70 land har innført innreisebegrensninger fra det sørlige Afrika i forbindelse med omikron-oppdagelsen, og WHO har tidligere satt risikonivået for omikron som «svært høy».

Minst 17 land har registrert omikronsmitte, blant annet Sverige og Danmark. Tallet er ventet å stige.

Varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika, men opphavet er ukjent. Nederlandske helsemyndigheter opplyste tirsdag at omikron var til stede i landet så tidlig som 19. november.

Nederland er også i gang med å teste flere eldre prøver, for å se hvor langt smitten har spredt seg.

Påvirker markedene

Trusselen fra omikron-varianten og usikkerheten rundt vaksinenes effektivitet mot varianten har gitt utslag i de globale markedene. Fredag førte nyheten om oppdagelsen av varianten til kraftige fall på børsene verden over.

Både de europeiske børsene og Wall Street snudde mandag og startet uken med oppgang, men bekymringen for de økonomiske konsekvensene knyttet til den nye virusvarianten dro markedene ned tirsdag. Også oljeprisen falt markert.

Det synes særlig å ha vært uttalelsene fra Moderna-sjefen som bekymret investorene.