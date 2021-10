SELFIE: Pågripelsen av Colombias største nålevende kartellsjef, «Otoniel» (i midten) dokumenteres av politistyrkene som har vært med på operasjonen.

Colombias mest ettersøkte narkobaron pågrepet

I årevis har de jaktet på mannen best kjent som «Otoniel». Nå er Colombias kokainkonge tatt.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Han har siden 2012 ledet Colombias største og mektigste narkotikakartell. Nå er det stopp.

Flere styrker enn under jakten på Pablo Escobar ble satt inn i søket på Dairo Antonio Úsuga David, bedre kjent som narkobaronen «Otoniel». Mannen har i årevis ledet Clan del Golfo-kartellet («Golfklanen» på norsk).

Nå siktes han for blant annet å ha sendt kokain til USA, drap på politifolk og rekruttering av barn til gjengvirksomheten.

– Pågripelsen av «Otoniel» er en seier for staten og loven over den største trusselen mot Colombia, nemlig narkotikahandel, sier forsvarsminister Diego Molano ifølge avisen El Pais.

– Dette kan kun sammenlignes med pågripelsen av Pablo Escobar, sier Colombias president Iván Duque natt til søndag, i etterkant av arrestasjonen. Han beskriver det som århundrets største slag mot narkohandel så langt.

Foto: COLOMBIAN DEFENSE MINISTRY / X80001

«Otoniel» ble pågrepet på landsbygda i Antoquia, nord-vest i landet, ikke langt fra grensen til Panama. Én politimann døde i aksjonen, sier presidenten ifølge BBC.

Ifølge AFP, gratulerer organisasjonen Human Rights Watch Colombia for å ha pågrepet kartell-bossen.

Stor organisasjon

Det enorme kartellet Clan del Golfo skal angivelig ha rundt 1800 bevæpnede medlemmer som ifølge BBC i stor grad er rekruttert fra paramilitære grupper på ytre-høyreside i Colombia.

Narkodynastiet er en fortsettelse av Úsuga-kartellet, som endte brått da «Otoniels» bror 1. nyttårsdag i 2012 ble skutt og drept under en politirazzia på hans nyttårsfest.

Kartellet driver med illegal gullgraving, menneskehandel og utpressing. Men aller størst av virksomhetene er likevel narkotikahandelen: Clan del Golfo skal styre noen av de viktigste smuglerrutene fra Colombia til USA og til og med til Russland.

Men «Otoniel» er ikke den første fra kartellets ledelse som blir stanset av den colombianske lovens lange arm. Senest i august ble gjenglederens søskenbarn Alexander Montoya Úsuga, overlevert til amerikanske myndigheter.

TIL USA: «Otoniels» søskenbarn «El Flaco» i politiets varetekt.

Søskenbarnet, kjent under aliaset «El Flaco», ble sendt nordover til USA sammen med en rekke andre kartellmedlemmer.

Enda tidligere i år, i mars, ble også «Otoniels» søster pågrepet, ifølge Reuters.

Tusenvis jaktet på sjefen

I årevis har colombianske myndigheter forsøkt å få has på narkobaronen. I flere storstilte aksjoner har flere tusen sikkerhetsstyrker bidratt i søket etter mannen. Uten hell – helt frem til nå.

Totalt var det lovet ut dusører på nærmere seks millioner dollar (50 millioner kroner) for å få stanset «Otoniel» USA hadde lovet ut en dusør på 50 millioner dollar, mens Colombia selv tilbød 800.000 dollar for opplysninger som ledet til hans pågripelse.

I en operasjon BBC omtalte i 2015, var 1200 sikkerhetskonstabler med i søket etter narkokongen, men kom gang på gang for sent til å ta ham. I jakten fulgte de sporet av luksusgjenstander som flatskjermer, satellitt-TV-bokser og parfymer for å finne ut hvor «Otoniel» hadde vært.

Luksusvarene skilte seg ut i de rimelig spartanske hyttene han oppholdte seg i på den fattige landsbygda. På grunn av prolaps hadde han også installert med ergonomiske komfortmadrasser politistyrkene enkelt kunne legge merke til.

Colombianske myndigheter har ennå ikke kommet med detaljer om hvilke spor som denne gangen ledet til den endelige pågripelsen av «Otoniel».