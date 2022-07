STIVE PRISER: Monaco er kjent som et av de dyreste stedene å overnatte i Europa. Flere steder i Europa er hotellprisen ekstra høye i sommer.

Hotellprisene i Europa: − Aldri sett en så drastisk økning

Flyene til Europa tar endelig av igjen, men det gjør også hotellprisene. Nordmenn kan stå overfor tidenes dyreste utenlandstur.

Det koster å reise om dagen. Flystreik og flyplasskaos har ført til stress og frustrasjon for mange. Men årets ferie vil også svi for lommeboken:

Hotellprisene i Europa har nemlig steget med over 13 prosent siden før pandemien.

Det viser tall fra det globale benchmarking-selskapet STR. Selskapet leverer analyser og markedsinnsikt fra over 74,000 hotell.

– Vi har aldri sett en så drastisk økning før, sier direktør i STR, Thomas Emanuel til VG.

Førstelektor i reiseliv og markedsføring ved USN Handelshøyskolen Bjørn Ove Grønseth er enig:

– Det er unormalt dyrt i år. Prisene er litt kunstig høye, i og med at etterspørselen er så høy, og hotellene operer med dynamiske priser, sier han.

EKSPERT: Direktør i STR, Thomas Emanuel.

Sjekk hvor du ikke bør reise!

Hvor i Europa er det dyrest å overnatte på hotell akkurat nå?

– Italia, Frankrike, og Hellas er populære reisedestinasjoner hvor det er ekstra dyrt å overnatte nå, sier Emanuel.

Italia:

Prisøkning siden normaltilstand før pandemien: 20 prosent

Gjennomsnittspris per natt: 186.21 euro

Frankrike:

Prisøkning siden normaltilstand før pandemien: 26 prosent

Gjennomsnittspris per natt: 165.15 euro

Hellas:

Prisøkning siden normaltilstand før pandemien: 22 prosent

Gjennomsnittspris per natt: 170.76 euro

* Kilde: STR. Statistikk fra mai 2019 til mai 2022 basert på daglige gjennomsnittspriser (ADR). VG presiserer at tallene er nominelle – de er altså ikke justert for inflasjon. Prisene gjelder ett døgn på dobbeltrom.

POPULÆRT: Tusenvis av turister strømmer hvert år til Venezia i Italia. I år kan overnattingen bli ekstra dyr.

– Gjennomsnittsprisen for hotellrom i Europa har økt med omtrent 100 kroner hver måned siden januar 2022, sier Emanuel.

Og han tror denne trenden vil fortsette i lang tid fremover:

– Slik enorm prisstigning på så kort tid er helt ekstraordinært, derfor spår vi heller ikke at den vil avta med det første. Det blir nok først er fortelling mot slutten av 2023.

VG har tidligere skrevet om hotellprisene i Norge som også stiger til himmels. Og selv om folk nå kan reise ut av landet igjen, viser VGs uformelle søk på Booking.com at prisnivået her hjemme fremdeles er høyt.

To ting som påvirker

Emanuel forklarer at det i hovedsak er to grunner til at prisene i Europa stiger akkurat nå:

Inflasjon: – Kraftig prisstigning har gjort det dyrere å leve i hele Europa, og det har også blitt dyrere å drive business. Hotellene må rett og slett legge noen av disse økte kostnadene over på forbrukerne, sier han.

Ekstrem etterspørsel: – Dette er den første mer eller mindre covid-fri sommeren på tre år. Mange er veldig reisesugne og dermed har etterspørselen økt. Når folk er desperate er de villige til å betale mer enn de kanskje ville gjort tidligere år.

Grønseth legger til:

Kostnadsbildet har endret seg. Strømprisene har økt i hele Europa, og krigen i Ukraina har også bidratt til høyere priser.

DYRE DØGN: Hotel Mirador del Atlantico ved den anerkjente Amadores stranden sør på Gran Canaria. I år er det ekstra stive priser.

Spani-JA?

Den spanske solkysten har vært et populært reisemål for nordmenn i mange år.

Emanuel forteller at også Spania beveger seg oppover på listen over dyre reisedestinasjoner:

– Spania vil nok ha en svært god sommer. De har en fire ganger så høy booking-rate sammenlignet med det siste normalåret som var 2019.

En uformell kikk på hotellsøksesiden Booking.com torsdag formiddag, viser at du må regne med å betale minst 2400 kroner for ett døgn på et 4-stjerners hotell på Costa del Sol (Solkysten) førstkommende helg (23. −24. juli). Søket gjelder for en familie på fire, med to barn (8 og 13 år), frokost inkludert.

Likevel mener Emanuel at Spania er et av de bedre alternativene:

– Nettopp fordi Spania i stor grad lever av – og er vant til mye turisme, har de et bredt tilbud av hoteller, noe som naturligvis gjør at prisene ikke stiger like mye som andre steder.

Prisøkning siden 2019: 16 prosent

Gjennomsnittspris per natt: 128.55 euro

* Presisering: Prisene kan variere ut ifra hvilke tidspunkt og datoer man søker på.

PRISHOPP: Prisen på palmesus har økt kraftig. Her fra Hotell Gran Victoria Melia i Palma, Spania.

Skyhøye

Hotellprisene tar nå altså følge med flyene opp i skyene:

Natt til tirsdag kom SAS med gladnyheten om at pilotstreiken var avsluttet og dermed kunne flere hundre nordmenn juble.

Under streiken skrudde Norwegian opp prisene på sine flybilletter i kjølvannet av avlyste avganger, ifølge NRK.

Desperate ferierende booket rekorddyre alternative reiser. Dessuten betydde kansellerte fly flere ekstra dager på hotell for mange strandede ferierende. Turister opplever også ville priser på leiebiler.

Til sammen har dette bidratt til å sprenge feriebudsjettet for mange.

TAR AV IGJEN: Flere hundre SAS-fly skal endelig opp i luften igjen. De får følge av skyhøye hotellpriser.

Hvor får du tak i de billigste hotellene?

– Drar du østover i Europa kan du velge og vrake, avslutter Emanuel.

