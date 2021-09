«MINDY»: Den tropiske stormen «Mindy» er på vei mot Florida, bildet er fra onsdag.

Stormen «Mindy» gir kraftig nedbør over sørøstlige deler av USA

Etter at den traff land torsdag morgen har den avtatt i intensitet, men fortsetter å gi stort nedbør og kraftig vind i de utsatte områdene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stormen Mindy som bygget seg opp i Mexicogulfen onsdag traff land på den nordlige delen av Florida-halvøyen torsdag.

USAs nasjonale orkansenter NOAA informerte om at «Mindy» kan føre med seg så mye som 15 centimeter regn nord i Florida og i sørlige deler av Georgia og South Carolina i løpet av torsdagen.

Foreløpig har stormen en vindstyrke på 56 km/t.

Orkansenteret gikk tidligere ut med et farevarsel til sine innbyggerne i de berørte områdene, men etter at stormen har avtatt noe har farevarselet senere tatt det ned.

– Denne type nedbør kan forårsake styrtflom i urbane strøk og oversvømmelser i mindre bekker, ifølge Orkansenteret, skriver CNN.

Dette fører derimot ikke til noen stor fare, mener borgermesteren i Jacksonville, Florida, Leonard Boyd Curry.

– Slikt uvær er ikke ukjent for oss, men det er viktig at innbyggerne våre er varslet om det, sier han til The New York Times.

Mindy sveipet over Florida-halvøyen onsdag kveld og har siden beveget seg videre til sørlige deler av Georgia og Sør-Carolina.

Mindy er det 13. uværet så langt denne orkansesongen som er så sterkt at det har fått navn og blitt kategorisert som en tropisk storm.

I årene 1991 til 2020 har det i snitt skjedd i slutten av oktober, ifølge orkanforsker Phil Klotzbach ved Colorado State University.