Ga Ivermectin til innsatte fanger: − De sa det var vitaminer

Innsatte i et amerikansk fengsel skal ha blitt behandlet for covid-19 med ivermectin – uten at de hadde samtykket til det.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

En lege i delstaten Arkansas i USA er under etterforskning for å ha gitt legemiddelet ivermectin til innsatte som var smittet med covid-19, til tross for advarsler fra helsemyndighetene. Legen har tidligere uttalt at de innsatte valgte å ta medisinen frivillig, skriver CBS.

Flere innsatte ved fengselet Washington County Jail, sier imidlertid at de ble gitt medisin som de ikke visste inneholdt ivermectin.

– Vi spurte gjentatte ganger hva som var i pillene. De sa det var vitaminer, steroider og antibiotika, fortalte Edrick Floreral-Wooten over videochat til CBS. Etter å ha testet positivt for covid-19 i august, ble 29-åringen og andre innsatte gitt flere piller som «skulle hjelpe dem å bli bedre».

– Vi hadde feber, diaré og oppkast, så vi tenkte at de var her for å hjelpe oss. Vi visste ikke at de eksperimenterte på oss med ivermectin, uttalte han.

Parasitt-medisin

Ivermectin blir brukt for å behandle parasittinfeksjoner hos dyr, men er også godkjent for behandling av mennesker. I 2015 fikk oppfinneren bak ivermectin tildelt Nobelprisen i medisin for legemiddelets rolle i å bekjempe elveblindhet og elefantiasis, og for dets bruk til å behandle ulike typer parasitter. ​​

Enkelte studier har tydet på at ivermectin også kan hindre formering av SARS-CoV-2, og promotering av legemiddelet på sosiale medier har ført til økt forbruk. Flere steder i verden, deriblant Indonesia, hamstres ivermectin for å forebygge Corona.

Advarer mot bruk

Det kreves imidlertid en mye høyere konsentrasjon av medikamentet enn det man oppnår ved vanlig bruk av godkjente legemidler. I USA har The Food and Drug Administration (FDA) gjentatte ganger advart mot å bruke anti-parasittmiddelet som behandling og forebygging for Covid-19, og helsemyndighetene i nabodelstaten Mississippi har også utstedt en advarsel mot bruk av medikamentet. Varselet kom etter at giftkontrollsenteret i delstaten fikk økt pågang, hvor minst 70 prosent av henvendelsene gjaldt inntak av ivermectin.

I Norge brukes ivermectin mot hudsykdommen rosacea, og for behandling av parasitter og skabb, men er ikke godkjent som behandling mot Covid-19. Leger kan riktignok på eget ansvar skrive ut legemidler uten godkjent indikasjon når dette vurderes å være den beste løsningen i behandling av enkeltpasienter. Europeiske legemiddelmyndigheter og WHO har også vurdert kunnskapsgrunnlaget for bruk av ivermectin mot Covid-19, og konkludert med at legemiddelet ikke støttes for bruk utenom i kliniske studier.

DELES UT: Flere steder i verden, deriblant Indonesia og Filipinene, hamstres Ivermectin for beskyttelse mot Covid-19. Her skriver en lege ut gratis ivermectin i Quezon City på Filipinene i april 2021.

Ga ikke samtykke

Til CBS forteller Floreal-Wooten at han og andre innsatte ikke var klare over at medisinen inneholdt ivermectin, før de hadde tatt pillene i fem dager. Ifølge han er det ikke mulig for fengslede å se emballasjen eller innholdsfortegnelsen i medisinen de får, fordi de blir hentet ut av et skap med mange forskjellige medikamenter.

Floreal-Wooten sier videre at den eneste grunnen til at de selv fikk vite sannheten, var fordi de ble gjort oppmerksomme på nyheten om at fengselets lege var under etterforskning for å gi ut ivermectin til pasienter.

– Fra det tidspunktet ga de oss endelig muligheten til å gi samtykke i om vi ville ta pillene eller ikke.

Rundt 20 innsatte skal ifølge Floreal-Wooten ha takket nei til videre medisinering med ivermectin. Han og 17 andre skal også ha sendt inn klager på legen, sykepleierne, politiet og fengselsadministratoren.

– De brukte oss for å eksperimentere, som om vi var dyr, sier han.

Flere innsatte har også vitnet om at de ble gitt medikamentet uten å ha samtykket til det. William Evans hevder at han ble gitt ivermectin i to uker da han testet positivt for covid-19.

– De testet medisinen på oss, for å se om den ville fungere, uttalte han til AP.

Så aldri legen

Legen Rob Karas, som nå etterforskes av helsemyndighetene, har i en e-post bekreftet ovenfor CBS at han skrev ut resepter på ivermectin, som han fikk supplert i «doser tilpasset for mennesker». Lokalt politi skal også ha rapportert at de innsatte tok ivermectin frivillig, ifølge AP.

Floreal-Wooten, som for øyeblikket er i karantene, hevder at han aldri hadde en konsultasjon med legen før han ble tilbudt pillene, og at han kun så medisinsk personell når han fikk medisin, og når de sjekket de smittedes oksygennivåer om morgenen.

Kan være farlig

Store doser være farlig og gi alvorlige skader, ifølge FDA. Symptomer på overdose av ivermectin er blant annet diaré, svimmelhet og kvalme.

Floreal-Wooten, som har vært fengslet siden 17. juli for å ha brutt en tidligere prøveløslatelse, forteller at han selv har fått diaré og smerter i øvre del av magen. Han ønsker heller å vente til han blir løslatt i oktober med å søke legehjelp, enn å få det i fengselet.

– Jeg kan ikke stole på det medisinske personellet her. Jeg kan ikke stole på noen av vaktene.

Bedt om å stoppe

Etter at nyheten ble kjent, har The American Civil Liberties Union of Arkansas bedt om innsyn i dokumenter fra politiet og legens eget kontor som relaterer til behandling og protokoll for innsatte med covid-19. De har også bedt politiet om å stoppe utdelingen av ivermectin, skriver CBS.

– Ingen – inkludert fengslede personer – skal bli utsatt for medisinske eksperimenter, uttalte ACLUs direktør, Holly Dickson, i en uttalelse. Hun legger til at hendelsen illustrerer den større og mer systematiske problemstillingen om hvordan innsatte blir behandlet i delstaten.

ACLU skal også ha bedt politiet om å stoppe utdelingen av ivermectin i fengselet, uten hell. Lensmannen har i korrespondanse som CBS har fått innsyn i, uttalt at han «ikke er utdannet lege, og dermed ikke kan gi råd eller veiledning om riktig dosering av medisiner».