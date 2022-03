Slik vil Ukrainas tidligere president at Norge skal ramme Russland

BEIRUT (VG) Ukrainas tidligere president, Petro Porosjenko, ønsker at Norge skal øke oljeproduksjonen slik at Russland vil slite økonomisk. Det sier han i et eksklusivt intervju med VG.

En mann kledd i svart dukker opp på skjermen. Det er den tidligere presidenten i Ukraina, Petro Porosjenko.

Bak ham er en sprengt boligblokk, soten brer seg oppover veggene. Knust betong og vridd armeringsjern ligger på bakken i Obolonskyi-distriktet i Kyiv. Det er nå gått fem uker siden den russiske invasjonen startet.

– Jeg håper du hører lyden bak meg av det russiske artilleriet og rakettkastere som kontinuerlig bomber vår ukrainske hovedstad, sier han til VG.

– Dette er Putins stil når han kriger. En katastrofal krig.

I fem år styrte han landet, i de viktige årene fra 2014, etter at Ukraina hadde veltet den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj, og frem til 2019 da Zelenskyj vant valget.

Han forhandlet flere ganger med Russlands president Vladimir Putin for å få en slutt på krigen i Øst-Ukraina, som brøt ut i 2014. Krigen var nesten glemt da Putin 24. februar i år sendte omkring 150 000 russiske soldater inn over Ukrainas landegrenser. Plutselig var hele landet i krig.

Nå kaller han Putin en krigsforbryter og en gal mann.

– Vi har klart å ødelegge Putins planer om å dele Ukraina i to.

VÅPEN: Tidligere president Petro Porosjenko har selv tatt til våpen. Her er han nær frontlinjen 5. mars utenfor Kyiv.

Siden Porosjenko tapte valget i 2019, har han vært i politisk trøbbel.

Han er etterforsket for landsforræderi etter påstander om at et av firmaene hans har vært involvert i salg og kjøp av kull fra områdene i øst som var kontrollert av de russiskstøttede opprørerne. Porosjenko er en av Ukrainas rikeste menn, og er blitt styrtrik av å produsere sjokolade.

Selv har Porosjenko tilbakevist påstandene, og mener Zelenskyj forsøker å diskreditere ham.

Men nå etter at krigen brøt ut, har de to politikerne vært samstemte i deres budskap om å få våpen til Ukraina, og få en slutt på krigen så fort som mulig.

Og der Zelenskyj talte i Stortinget på onsdag og ba om flere våpen, har Porosjenko på sin side gjort videointervjuer de siste ukene til blant annet CNN og BBC, gjerne omringet av soldater i bakgrunnen. I de åtte minuttene VG fikk tildelt til intervjuet, fikk vi stilt to spørsmål.

PUTIN: Her møter Porosjenko Russlands president Vladimir Putin i juni 2014 under en 70-årsmarkering for D-dagen.

Han har vært på frontlinjen av diplomatiet for å forsøke å få vestlige ledere til å innføre flyforbudssone, sende mer våpen til Ukraina og gi sikkerhetsgarantier. Men den tidligere presidenten Porosjenko har selv tatt til våpen.

– Jeg vil takke Norge for denne solidariteten, for aldri har de gitt våpen til et ikke-NATO-land, og vi setter stor pris på det, og spesielt panservernvåpen som hjelper våre væpnede styrker med å stoppe russiske stridsvogner.

Han fortsetter med å takke for at Norge har tatt imot flyktninger, og for Norges donasjon på 200 millioner kroner til ukrainske lærere og helsepersonell.

– Men hva trenger dere fra verdenssamfunnet, og fra Norge?

– Det korte svaret: våpen.

Olje og gass

Porosjenko har også et klart budskap til Norge, og det er å øke produksjonen av olje og gass for å skade Russlands økonomi.

– Hver dag mottar Russland én million euro, og denne millionen med euro vil hver dag være nok til å bygge 300 stridsvogner eller 200 kryssermissiler som dreper mennesker i Ukraina.

Han ønsker at Norge skal øke olje- og gassproduksjonen «for å erstatte de russiske energiressurser og slutte å finansiere Russland».

– Jeg ønsker også at Norge innfører sanksjoner som gjør at russiske fartøy ikke får besøke norske havner.

– Og vennligst hold døren for EU-medlemskap åpen for Ukraina. Vi betaler en veldig høy pris for dette fremtidsperspektivet. Og den prisen er forseglet med ukrainsk blod.

Fire millioner ukrainere har flyktet fra hjemlandet, og over seks millioner mennesker er blitt internt fordrevet.