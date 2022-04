RETURNERER: Togstasjonen i Lviv er full av ukrainere som flykter til Polen, men også av flere som reiser tilbake til Kyiv.

Trosser advarsler og reiser hjem til Kyiv: − Vi er fremdeles redde

KYIV (VG) – Ikke kom hjem ennå, risikoen for å dø er veldig høy, sier borgermester Vitali Klitskjo i Kyiv. Likevel er nattoget fra Lviv til Kyiv lørdag kveld stappfullt. Mange er flyktninger som vil hjem.

Mychialo (13) og lillebror Maxyn (8) venter på mamma. Hun skal komme og hente dem hjem igjen, etter at de har vært flere uker hos slektninger i Lviv, vest i Ukraina.

Nå står de spent sammen med bestefar under den mektige kuppelen på jernbanestasjonen i Lviv og venter.

Klokken 05.00 om morgenen 24. februar lå guttene og sov da bombene vekket dem.

– Jeg fikk panikk, jeg ble så redd, forteller Mychialo.

– Nå er redselen med meg som en vanlig ting hele tiden, jeg har blitt vant til den.

Guttene ble sendt til besteforeldre og andre slektninger i Lviv mens foreldrene ble igjen i Kyiv og kjempet mot russerne.

Søndag fylte Mychialo 13 år.

– Jeg ønsket meg bare at hele familien er sammen igjen, selv om det er i Kyiv og det er skummelt der, sier han.

TIL KYIV: Mychialo (13) og lillebror Maxyn (8) er på vei til Kyiv.

Kyrolo og Ilona skal også hjem – til byen Poltava utenfor Kyiv. Hovedgrunnen til at de flyktet til Lviv, heter Zakhar, sitter på mammas arm, og er litt over ett år gammel.

Siden krigen begynte, har de bodd hos slektninger, men føler at velvilligheten er brukt opp. De har ikke penger til å leie noe. Og de lengter hjem.

Det kullfyrte toget med vogner fulle av ukrainere som skal til Kyiv, tråkler seg langsomt gjennom natten.

BARN: Zakhar på ett år, sammen med foreldrene Kyrolo og Ilona.

Over fire millioner mennesker har flyktet ut av Ukraina siden krigen startet 24. februar, ifølge tall fra FN. Seks millioner er internt fordrevet. Selv om flesteparten flykter bort fra krigen, er også noen på vei tilbake.

– Jeg tror situasjonen i Kyiv er bedre nå, men vi er fremdeles redde, sier Tanja.

Hun og resten av familien har klemt seg inn i en av sovelugarene. Taklysene på toget er skrudd av i frykt for russiske angrep, sies det, selv om jernbanelinjene går langt unna frontlinjen.

– Det er en grusom tid, sier hun.

NATTOGET: Tanja sitter på telefonen sin på nattoget mot Kyiv.

Dagen før familien satte seg på toget, ble flere byer like utenfor Kyiv gjenerobret av ukrainske soldater. De russiske soldatene på retrett etterlot forkullede nabolag, sprengte stridsvogner og drepte russiske soldater.

Men det som har skremt folk mest, har vært de sivile som har ligget drept i gaten. Flere ser ut til å ha blitt henrettet. Flere har hendene bundet, viser bilder og videoer fra byen Butsja.

Når det lysner av dag, står folk tett i tett foran vinduet utenfor sovekupeene sine og ser ut. Ser det ut som da jeg dro? Hvordan blir det å komme hjem?

Lange områder langs jernbanen er minelagt, og i snødrevet utenfor vinduene ser de også barrikader, vaktposter og hindringer som er lagt i veien for å hindre russernes fremrykning mot byen.

BARRIKADE: Kyiv er omringet av barrikader som skal sinke en russisk invasjon.

– Det verste med krigen er å bare overleve i dag, og ikke vite om du lever i morgen, sier Ilona.

Det å ha ansvar for et barn er det som gjør det unge paret reddest.

– Hvordan skal vi beskytte ham? spør Kyrolo, og stryker gutten over kinnet.

De håper bombingen er over og at det er trygt å vende hjem. Blir det verre igjen, er de enige om at Ilona må ta med sønnen og flykte til Polen.

Da de slapp alt de hadde og flyktet fra fra hjemmet sitt, visste de ikke om var siste gang de så det.

– Nå har vi har fått vite at huset vårt står, sier Ilona.

ØDELEGGELSER: Obolon-distriktet er et av områdene i Kyiv som har merket konsekvensene av den russiske invasjonen.

Ikke alle er like heldige

Roslana Koval var heldigvis ikke hjemme da en rakett traff blokken hun bor i i Kyiv. Nå har hun vært der og hentet ut de viktigste eiendelene fra det som var hjemmet hennes. Hele inngangspartiet er rast sammen, så hun må gå inn gjennom nabo-oppgangen, opp på taket og så ta seg ned igjen der restene av hennes leilighet ligger.

– Jeg følte det var farlig her da krigen startet, så da flyttet jeg hjem til foreldrene mine, forteller Roslana. Hun tror russerne forsøkte å treffe et vannreservoar like ved.

– Men jeg har også fått vite etterpå at det egentlig ikke var en hel rakett som traff her, men deler av en. At luftvernet klarte å stanse den, slik at den eksploderte i lufta rett ved blokken i stedet å treffe den. Det er fælt å tenke på hva som kunne skjedd om hele rakettene hadde truffet bygningen, sier hun.

Naboen i etasjen over henne måtte reddes ut av brannvesenet, fordi trappene og hele inngangen hadde rast sammen

Ni personer ble skadet og tre døde i angrepet mot boligblokken i Kyiv.

OPPRYDNING: Nathalia prøver å rydde opp i den utbombede leiligheten til sønnen.

KJØKKEN: Oppvask og glassplinter i leiligheten

Det singler i glass når Nathalia soper opp de knuste vinduene som er blåst inn i leiligheten til den 26 år gamle sønnen hennes. Sammen med mannen er hun der for å se hva som kan reddes, og for å henge plast foran vinduene så ikke snøen og regnet skal komme rett inn.

– Sønnen vår var heldigvis ikke her da det skjedde, sier hun.

De vet ikke om bygningen skal rives eller om den lar seg reparere.

Ludmilla og Andrej lå og sov da raketten blåste inn vinduene i leiligheten deres grytidlig en morgen. Lufttrykket gjorde at de mistet bevisstheten et øyeblikk før de kom seg opp og ut.

Andrej hentet verktøy og fikk brutt opp de skjeve utgangsdøren i alle oppgangene slik at folk kom seg ut. Ekteparet slepte også et eldre par ut av en brennende leilighet og bar en 83 år gammel nabo ned.

Ludmilla tror russerne prøvde å treffe det territorielle forsvaret som er opprettet mange steder, og har et av sine hovedkvarter like ved.

– Tenker dere ikke på å flykte fra Kyiv etter det dere har opplevd?

– Nei, aldri i livet om jeg forlater byen min, sier Ludmilla. Jeg har vært frivillig fra dag en av krigen, og skal fortsette til det er slutt. Hvem skal ellers ta vare soldatene våre, og alle de andre som kjemper så hardt for vår frihet?