Lukasjenko: Krigen i Ukraina må stoppe om man skal unngå atomkrig

Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, sier at det må bli slutt på krigen om man skal unngå atomkrig. Samtidig ber han Ukraina gjenoppta samtaler med Russland.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I et intervju med nyhetsbyrået AFP snakker Lukasjenko om krigen i Ukraina, som har pågått siden februar.

– Vi må stoppe, komme til en enighet, stoppe dette rotet, operasjonen og krigen i Ukraina, sier Lukasjenko.

Lukasjenko sa også at Ukraina kan stanse krigen ved å gjenoppta samtaler med Moskva og akseptere Russlands krav.

– Alt avhenger av Ukraina.

Lukasjenko har sittet ved makten i landet siden 1994 og er en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin.

Den belarusiske presidenten har tidligere uttalt at han ikke trodde Ukraina-krigen ville dra ut slik den har gjort.

NÆRE ALLIERTE: Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko har lenge vært nære allierte.

Tidligere i juli hevdet Lukasjenko at hans militære styrker har skutt ned raketter avfyrt fra Ukraina inn i belarusisk territorium.

Belarus hevder imidlertid å stå utenfor krigen i Ukraina, og Lukasjenko benektet lørdag at han vil gripe direkte inn i konflikten.

Men det har vært frykt for at Belarus kan slutte seg til krigen på Russlands side mot Ukraina. Lukasjenko har tidligere innrømmet at det ble skutt russiske raketter fra belarusisk territorium i løpet av krigens første uker.

Lukasjenko er svært avhengig av Russland både militært og økonomisk. Putin kunngjorde i juni at Russland skal levere Iskander-M-raketter som er i stand til å bære atomstridshoder, til Belarus.

Putin sa imidlertid ikke at Russland skal utplassere atomvåpen i nabolandet.