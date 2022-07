USA-forsker om Trumps Washington-comeback: − Dette var en valgkamptale

I en sal full av jublende allierte talte Donald Trump tirsdag i halvannen time i USAs hovedstad. Forsker Hilmar Mjelde mener Trump nå har øyne rettet mot Det hvite hus – igjen.

– Dette var en valgkamptale. Han fokuserte på vinnersaker fra 2016 – Mexico-grensen, kriminalitet, at han skal få skuten på rett kjøl igjen, sier USA-forsker Hilmar Mjelde til VG etter talen.

På forhånd var det knyttet stor spenning til talens innhold. Det var også spekulert i om han ville kunngjøre om han vil stille som kandidat i presidentvalget i 2024. Han nevnte aldri noe om et slikt kandidatur, men Mjelde mener det lå mellom linjene.

– At Trump nå evner å fokusere på politiske saker, for første gang siden valgnederlaget, signaliserer at Trump har øynene på Det hvite hus, igjen. Denne talen ga ikke så mye mening med mindre Trump har tenkt å erklære seg som presidentkandidat igjen innen rimelig nær fremtid, legger han til.

Den tidligere presidenten var tirsdag tilbake i den amerikanske hovedstaden for første gang siden Joe Biden (79) ble tatt i ed som hans etterfølger 20. januar 2021.

Trump holdt hovedtalen som avsluttet en stor konferanse på America First Policy Institute (AFPI), en tankesmie bestående av mange av hans allierte.

Til tonene av «God Bless The USA» kom Trump på scenen 21.30 norsk tid. Publikum ropte deretter gjenkjennelig «USA! USA! USA!» Han var ikke ferdig før halvannen time senere.

«Våre byer er krigssoner»

Trump startet med å skryte av hva USA var under hans ledelse.

– Nå har landet vårt blitt tvunget i kne. Vi har blitt en tiggernasjon for energi. Landet vårt blir stadig ydmyket. Den amerikanske drømmen blir revet i filler. Landet har ikke vært så svakt siden borgerkrigen, sa han.

Deretter sa han at USA kan reddes, blant annet «ved at en republikansk president tar over Det hvite hus i 2024».

– Det er utrolig mye å gjøre. Å gjenreise økonomien, frigjøre energien, gjenreise vår posisjon i verden.

Han kom deretter med en rekke påstander om kriminalitet i dagens USA.

– Under demokratene – i byer og regjeringen – har de kriminelle fått holde på. Gatene er fylt med nåler, mange av våre flotte byer er nå krigssoner, bokstavelig talt. Foreldre er livredde for at barna deres skal bli skutt på vei til eller fra skolen, sa han.

Han mente videre at politikerne må gi «politiet tilbake makt, ressurser og prestisje»

– Vi trenger en plan for å bekjempe vold og vi må være tøffe og slemme hvis vi må det, sier han.

I konkurranse med Pence

Hilmar Mjelde sier at talen hadde det samme dystre budskapet som i 2016.

– Et USA i trøbbel som kun kan reddes av Trump. Trump ser ut til å satse på samme vinneroppskrift, sier han.

Mjelde mener det mest interessante nå kanskje er kontrasten med Mike Pence, som også synes klar for 2024.

– En slik konkurranse mellom en tidligere president og hans visepresident har vi aldri sett før, sier han.

Rådgiver Eirik Løkke i den liberale tankesmien Civita hørte også talen og synes Donald Trump var ganske disiplinert, særlig den første timen.

– Da snakket han om viktige saker for republikanerne, saker som demokratene og Biden-administrasjonen ikke har løst på en god måte, sa Løkke og la til:

– Men så klarer han ikke å holde seg helt i skinnet. Han måtte innom konspirasjonsteorien om at valget i 2020 ble stjålet, og at det egentlig var han som vant valget.

I forkant av talen var det knyttet stor spenning til hvorvidt han ville lansere seg selv som presidentkandidat.

Det gjorde han imidlertid ikke, men Løkke mener han hintet litt om et kandidatur i dagens tale.

– Han la i hvert fall til rette for at han vil være med fremover og legge frem flere ideer. Jeg tror mange vil tolke dette som en test der han i hvert fall ikke utelukket at han vil stille på nytt, mener Løkke.

Vil ha dødsstraff for narkolangere

I talen fokusere Trump på USAs kriminalitetsproblemer, han kom også inn på dødsstraffspørsmålet.

– Hvis du ser på andre land – de som ikke har narkotikaproblemer – er de mange som har en veldig kjapp rettssak og dødsstraff for narkotikalangere. Det høres hardt ut, men det er de som ikke har dette problemet.

Han la så til:

– Det er på tide å bli brutalt tøffe mot narkolangere og karteller. Du mister ikke så mange i krig, men disse narkolangerne bør og må få dødsstraff.

Den tidligere presidenten refererte deretter til en samtale han hadde hatt med den kinesiske presidenten.

– Jeg spør Kina om narkotikaproblematikk, og han skjønte ikke hva jeg snakket om. Det går fort for dem på grunn av dødsstraff med en rask dom.

Donald Trump brukte deretter mye tid på å snakke om hvordan han mente de store amerikanske byene nå fremstår som møkkete, søplete og fylt med hjemløse.

Han beskrev hvordan det var for ham å kjøre gjennom Washington DCs gater da han kom til byen tirsdag.

– Gatene er skitne, det er flasker og sigaretter, papirer over alt. Og så ser du teltene og de hjemløse. Hva har skjedd?

«Politisk kraft»

– Det er veldig symboltungt at han vender tilbake til Washington, mens høringer og granskinger fortsatt pågår, sa USA-kjenner og historiker Hans Olav Lahlum til VG tidligere tirsdag.

Han refererte til høringene om stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og Trumps rolle i hva mange anser som et forsøk på statskupp i USA.

Svein Melby, seniorforskeren ved Institutt for forsvarsstudier, mener oppmerksomheten rundt Trumps tale i kveld understreker at han fortsatt er den mest sentrale skikkelsen i det republikanske partiet.

– Han er en politisk kraft som må regnes med. Men derved er det ikke sagt at han blir republikanernes presidentkandidat. Noe sier meg at han er litt brukt opp, sier sa han til VG før tirsdagens tale.