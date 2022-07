Trump tilbake i Washington D.C: − Landet vårt blir stadig ydmyket

I en sal full av jublende allierte holder Donald Trump nå tale i USAs hovedstad.

Den tidligere presidenten er tirsdag tilbake i den amerikanske hovedstaden for første gang siden Joe Biden (79) ble tatt i ed som hans etterfølger 20. januar 2021.

Trump holder hovedtalen som avslutter en stor konferanse på America First Policy Institute (AFPI), en tankesmie bestående av mange av hans allierte.

Til tonene av «God Bless The USA» kom Trump på scenen 21.30 norsk tid. Publikum ropte deretter gjenkjennelig «USA! USA! USA!»

«Våre byer er krigssoner»

Han startet med å skryte av hva USA var under hans ledelse.

– Nå har landet vårt blitt tvunget i kne. Vi har blitt en tiggernasjon for energi. Landet vårt blir stadig ydmyket. Den amerikanske drømmen blir revet i filler. Landet har ikke vært så svakt siden borgerkrigen, sa han.

Deretter sa han at USA kan reddes, blant annet «ved at en republikansk president tar over Det hvite hus i 2024».

– Det er utrolig mye å gjøre. Å gjenreise økonomien, frigjøre energien, gjenreise vår standing i verden.

Han kom deretter med en rekke påstander om kriminalitet i dagens USA.

– Under demokratene - i byer og regjeringen - har de kriminelle fått holde på - gatene er fylt med nåler - mange av våre flotte byer er nå krigssoner, bokstavligtalt. Foreldre er livredde for at barna deres skal bli skutt på vei til eller fra skolen, sa han.

Han mente videre at politikerne må gi «politiet tilbake makt, ressurser og prestisje»

– Vi trenger en plan for å bekjempe vold og vi må være tøffe og slemme hvis vi må det, sier han.

«Politisk kraft»

På forhånd har det vært knyttet stor spenning til talens innhold. Enkelte av hans rådgivere har bedt ham om å snakke mer om sine framtidsvisjoner idet han forbereder seg på å kunngjøre om han vil stille som kandidat i presidentvalget i 2024.

– Det er veldig symboltungt at han vender tilbake til Washington, mens høringer og granskinger fortsatt pågår, sa USA-kjenner og historiker Hans Oav Lahlum til VG tidligere tirsdag.

Han refererte til høringene om stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og Trumps rolle i hva mange anser som et forsøk på statskupp i USA.

Svein Melby, seniorforskeren ved Institutt for forsvarsstudier, mener oppmerksomheten rundt Trumps tale i kveld understreker at han fortsatt er den mest sentrale skikkelsen i det republikanske partiet.

– Han er en politisk kraft som må regnes med. Men derved er det ikke sagt at han blir republikanernes presidentkandidat. Noe sier meg at han er litt brukt opp, sier sa han til VG før tirsdagens tale.