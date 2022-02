OPPRUSTNING: Russland skal ha samlet rundt 70 prosent av styrkene de trenger for å innlede en fullskala invasjon av Ukraina. Her under den pågående russiske øvelsen i Hviterussland.

USA hevder russisk invasjon kan ta Kiev på to dager

Amerikansk etterretning hevder at Russland har plassert ytterligere bataljoner ved grenseregionen til Ukraina, og at en eventuell invasjon kan føre til en ny flyktningkrise i Europa.

Av Henrik Røyne

Det melder både The Washington Post og the New York Times, og siterer anonyme tjenestepersoner i den amerikanske regjeringen.

Stemningen har vært amper ved den russisk-ukrainske grensen de siste månedene, etter at Russland plasserte 100.000 soldater der i november. I de ukrainske skyttergravene forberedes det også til krig.

Nå skal antallet russiske bataljoner ved grensen være oppjustert fra 60 til 83, ifølge avisene.

Det tilsvarer 70 prosent av det som skal til for å gjennomføre den største militære operasjonen i Europa siden 1945 – en fullskala invasjon av Ukraina. De siste forberedelse vil eventuelt bare ta noen få uker, ifølge avisene.

Dersom Russland invaderer, mener amerikanske etterretning at det er sannsynlig at regjeringen i Kiev faller i løpet av bare to dager, skriver The Washington Post.

Russlands viseutenriksminister, Dmitry Polyanski, skriver på Twitter at påstandene er «galskap»:

– Hva om vi sa at USA kunne ta Storbritannia på en uke, og at det ville ha ført til 300.000 døde? Alt sammen basert på etterretningskilder vi ikke ønsker å røpe. Ville det ha føltes riktig for amerikanerne og britene?

SKYTTERGRAVER: Striden mellom Ukraina og prorussiske separatister fra Donetsk har over en lengre periode vært fastlåst i en skyttergravskrig. Nå må ukrainerne også forberede seg på en eventuell invasjon.

Det er imidlertid høyst usikkert om slike planer foreligger, og de amerikanske tjenestemennene understreker at et russisk angrep kan utspille seg på flere måter. En fullskala invasjon er altså et verste-fall-scenario.

Det er blant annet blitt spekulert i tidligere at en russisk invasjon hovedsakelig vil ta for seg Donetsk-regionen øst i Ukraina, der den ukrainske regjeringen har kriget med russiskstøttede separatister siden 2014.

Russerne har på sin side uttalt at de ikke planlegger å invadere naboene i sørvest, men har kommet med en rekke strenge krav til vesten. Blant annet krever Putin et løfte om at Ukraina aldri får bli med i Nato.

Torsdag fortalte amerikanske myndigheter at de har avslørt en russisk plan om å lage en falsk video som skal vise et ukrainsk angrep på russisk territorium, og dermed skape et påskudd for å invadere.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har derimot slått tilbake mot påstandene om videoen, og kaller det både «tullball» og «vrangforestillinger».

SNØDEKT: VG besøkte de snødekte skyttergravene på ukrainsk side i begynnelsen av februar. Et russisk angrep vil trolig ikke komme før nærmere mars, når snøen har begynt å smelte.

Store konsekvenser

USA anslår at en fullskala invasjon av Ukraina vil få store ringvirkninger: Blant annet opptil 50.000 ukrainske sivile drept.

I tillegg frykter de at en invasjon kan føre til at mellom en til fem millioner mennesker drives til flukt i Europa, noe som dermed vil føre til en ny flyktningkrise.

Tidligere har Flyktninghjelpen anslått at opp til to millioner mennesker som bor langs frontlinjen øst i Ukraina, risikerer å bli drevet på flukt.

På militære fronten anslås det også at opptil 25.000 militære kan bli drept på ukrainsk side, og opptil 10.000 på russisk side, selv om estimatene er usikre.

Det mest alvorlige scenarioet er også det som vil føre til de strengeste sanksjonene fra vesten.

Ettersom Russland er verdens nest største gassprodusent, etter USA, har det tidligere vært fryktet at spenningene kan føre til at føre til gassprisene i Europa presses enda høyere enn det man allerede har sett i vinter.

Både USA og Tyskland har tidligere truet med å stanse den omstridte gassledningen «Nord Stream 2» fra Russland gjennom Østersjøen.

En fullstendig erobring av Ukraina er altså noe som vil være dyrekjøpt, også for Russland.