De menneskelige lidelsene i Ukraina blir verre for hver dag som går, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul.

Ukraina-krisemøte i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd skal ha krisemøte om den humanitære situasjonen i Ukraina torsdag. Lidelsene blir verre dag for dag, sier FN-ambassadør Mona Juul.

Av NTB-AFP-DPA

Publisert: Nå nettopp

Norge, Storbritannia, USA, Albania, Frankrike og Irland har bedt om et møte torsdag, tvitrer den norske FN-delegasjonen.

– Over tre millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, og de menneskelige lidelsene for dem som er i landet, blir verre for hver dag som går. Vi har bedt om dette hastemøtet for å sikre at alle medlemmene i Sikkerhetsrådet er oppdatert om situasjonen for de sivile og konsekvensene av denne forferdelige krigen, sier Juul i en kommentar til NTB.

– Norge vil fortsette å legge hardt press på Russland for å stanse krigshandlingene gjennom vårt arbeid her i FN, sier hun videre.

Verdens helseorganisasjon, FNs høykommissær for flyktninger og FNs politiske kontor (UNDDPA) skal ha brifinger under møtet.

– Russland begår krigsforbrytelser og retter angrep mot sivile, tvitret Storbritannias FN-delegasjon på onsdag.

– Russlands ulovlige krig i Ukraina er en trussel mot oss alle, het det videre.

Flere vestlige land, blant dem Norge, har bedt om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere den humanitære situasjonen i Ukraina. Her klynger folk seg sammen idet de søker ly fra luftangrep i byen Mariupol.

Mangler mat, strøm og varme

Særlig i havnebyen Mariupol sør i landet synes ting å være håpløst.

Røde Kors omtalte tirsdag situasjonen i byen som «ekstrem» og sa at minst 200.000 sivile måtte bli evakuert snarest. Samme dag sa en tjenesteperson i den ukrainske regjeringen at rundt 20.000 var blitt evakuert.

Flere tidligere forsøk på å evakuere sivile fra Mariupol hadde i stor grad mislyktes. Byen mangler mat, strøm, vann og varme. Mandag meldte ukrainske myndigheter at minst 2.500 personer har dødd under beleiringen.

En teaterbygning i Mariupol der flere hundre sivile skal ha søkt tilflukt, ble ifølge myndighetene i byen bombet av russiske styrker onsdag. Bilder av bygningen viser hvordan deler av den er fullstendig rasert.

Byens viseordfører sier til BBC at det befant seg mellom 1.000 og 1.200 sivile i bygningen da den ble bombet, men det er ikke kommet opplysninger om drepte eller sårede, og det er ikke bekreftet fra uavhengig hold at det var sivile i bygningen.

En svømmehall i Mariupol ble ifølge myndighetene i byen også bombet onsdag.

Russisk resolusjon

Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver at et møte for å stemme over et russisk resolusjonsforslag om den humanitære situasjonen i Ukraina, som landet invaderte 24. februar, trolig vil skje fredag. NTB får bekreftet dette.

Det er utsatt fra torsdag. Ifølge DPAs kilder kan Russland også komme til å utsette avstemningen ytterligere.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia sa tidligere i uka at forslaget vil etterlyse en «framforhandlet våpenhvile» i Ukraina, samt trygg evakuering av sivile og fri tilgang for humanitær hjelp.

Nebenzia understreker imidlertid at våpenhvile bare er mulig dersom «vilkårene Russland har stilt, blir implementert». Det inkluderer blant annet «demilitarisering og avnazifisering av Ukraina, at det ikke rettes trusler derfra mot Russland og at Nato-medlemskap utelukkes».

Motstand

Det er svært usannsynlig at Russland vil få de ni stemmene de trenger fra rådets 15 medlemsland for å få resolusjonen vedtatt.

Og om det skulle skje, kan noen av de andre landene med vetorett, for eksempel USA, Storbritannia eller Frankrike, bruke den.

Norge har i forkant gjort det klart at de er imot.

– Om Russland bryr seg om å beskytte sivile i Ukraina, kan de stoppe å drepe dem. De kan bare gjøre slutt på denne urettferdige krigen, og de bør gjøre det nå, tvitret Juul tidligere i uka.