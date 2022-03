Klikk for å aktivere kartet

Hevder russerne bruker fosforbomber

Flere ukrainske myndighetspersoner hevder søndag at Russland har brukt fosforbomber i Luhansk-regionen øst i Ukraina.

– Nazistene kalte dette «brennende løk», og det er det russcistene (blanding av russerne og fascistene, red.anm.) slipper over byene våre, sier politisjef Oleksij Bilosjytskyj i Popasna, en by rundt 100 km vest fra byen Luhansk.

– Russcistene skyter på fredelige byer med forbudte fosforbomber, skriver Ukrainas menneskerettsombud, Liudmila Denisova, på sin Facebook-side.

– Krigsforbrytere. Russiske tropper brukte fosforammunisjon i Popasna. Knusende, ødeleggende, stygg maktbruk. Dette er hva nazistene kalte «brennende løk». Dette er hva russcistene nå skyter på våre byer med. Ufattelige lidelser og branner, hevder den regionale militærlederen i Luhansk, Serhiy Haidai, på sin Telegram-kanal.

– Russland brukte hvit fosfor i angrepet på Popasna. Dette er eksplosive kjemiske våpen! Dette er en forbrytelse mot menneskeheten! (…) Jeg frykter sivile vil lide. De vil brenne levende, skriver parlamentsmedlem Inna Sovsun på Twitter.

Bruken av våpenet har så langt ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder, skriver NTB.

Advarer Russland

Påstandene fra Ukraina kommer samme dag som Polens president Andrzej Duda advarer Russland mot brukt av kjemiske våpen.

– Hvis Russland bruker kjemiske våpen i Ukraina, kan Nato komme til å gripe inn i krigen i Ukraina, sier han i et intervju med BBC.

PRESIDENT: Andrzej Duda i Polen.

Det vil i så fall være en endring av alliansens nåværende standpunkt, som er å ikke selv delta i krigshandlinger så lenge Russlands krigshandlinger holder seg innenfor Ukrainas grenser. Duda mener en revurdering om å ikke bli militært involvert må gjøres dersom Russland tyr til kjemiske våpen.

– Fordi da begynner det å bli farlig, ikke bare for Europa, ikke bare for vår del av Europa, men for helle verden, sa Duda.

Han tror Putin er truende til å bruke slike våpen.

– Jeg tror Putin kan bruke hva som helst nå, spesielt når han er i denne vanskelige situasjonen der han allerede har tapt krigen politisk, og han ikke lenger er i stand til å vinne den militært.

HVIT FOSFOR: Dette bildet viser fosforbomber brukt av Israel over Gaza by i 2009.

Svært smertefullt

Internasjonal lov har siden 1977 forbydd bruken av fosforbomber i befolkede områder, men det er tillatt å bruke dem i åpent landskap hvor det ikke er fare for at bombene rammer sivile, blant annet som dekke for soldater.

Hvit fosfor brenner når det kommer i kontakt med oksygen, og forårsaker dype brannskader når det treffer hud – noen ganger helt ned til beinet.

Det kan føre til svært smertefulle skader og også det som blir beskrevet som en langsom og pinefull død. Temperaturen når det brenner kan være så høy som 800 grader celsius.

Ombudskvinne Denisova ber FNs medlemsland om å raskt få etablert en spesialdomstol for å straffe det hun omtaler som krigsforbrytelser mot Ukraina.

– Ingen kriminell handling fra lederskapet av terroriststaten Russland, og deres rasistiske tropper, bør forbli ustraffet, skriver hun.