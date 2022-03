I SAMTALER: Emmanuel Macron og Olaf Scholz i Versailles 10. mars.

Macron og Scholz oppfordret Putin til umiddelbar våpenhvile

Vladimir Putin virker ikke å være villig til å avslutte krigen i Ukraina, opplyser kontoret til president Emmanuel Macron som lørdag snakket med Putin.

Av Emma Fondenes Øvrebø og NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz var lørdag i telefonen med Russlands president Vladimir Putin i 75 minutter.

Macron og Scholz skal ha oppfordret Putin til å erklære en umiddelbar våpenhvile i Ukraina og gå i retning av en diplomatisk løsning, skriver CNN.

AFP melder at Macron og Scholz også skal ha oppfordret Putin til å avslutte beleiringen av storbyen Mariupol.

I snart to uker har sivile i Mariupol gjemt seg fra russiske bomber i en iskald by uten mat og varme og som snart går tom for mat. Rundt 450.000 mennesker bor i havnebyen Mariupol som ligger i Donetsk-regionen, sørøst i Ukraina.

Lørdag ettermiddag melder Reuters at den ukrainske utenriksministeren, Dmytro Kuleba, sier at de er klare til å forhandle, men at de ikke vil overgi seg.

Frankrike: Putin virker ikke villig til å avslutte

Ifølge nyhetsbyrået, som siterer en tjenesteperson ved Macrons kontor, virket det ikke som at Putin var villig til å avslutte krigen.

I en en offisiell uttalelse fra Kreml hevdes det at «Putin orienterte dem om den reelle situasjonen».

– Særlig pekte han på gjentatte brudd fra ukrainske sikkerhetsstyrker på normene i humanitær folkerett, heter det i uttalelsen.

VIRKER IKKE VILLIG: Russlands president Vladimir Putin i Moskva 11. mars.

Putin hevdet at Ukraina henretter dissidenter og bruker sivile som menneskelig skjold samt setter ut tunge våpen ved sykehus, skoler og barnehager.

I tillegg gjentok Putin Kreml-påstanden om at ukrainske styrker bevisst forstyrrer evakueringen av sivile.

Før Scholz og Macron snakket med Putin, hadde de telefonmøte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som ba de to om å kreve at Putins styrker setter fri ordføreren i Melitopol.

Ifølge ukrainske myndigheter ble ordføreren bortført av russiske soldater fredag.

– I løpet av natten og i dag har vi snakket med partnerne våre om situasjonen angående ordføreren vår. Vårt krav er klart: Han må bli frigitt umiddelbart, sa Zelenskyj i en video offentliggjort av ukrainske myndigheter.

– Vi forventer at verdens ledere viser oss hvordan de kan påvirke situasjonen, sier Zelenskyj.

Macron, Scholz og Putin snakke sist sammen på torsdag. Da krevde både Macron og Scholz en umiddelbar våpenhvile av Russland.

Siden han besøkte Kreml 7. februar, har Macron snakket med Putin på telefon ni ganger, ifølge Élysée-palasset.