HAR BLITT MAMMA: Bildene av Mariana Vishegirskaya som evakuerte sykehuset i Mariupol, har nå født en datter.

Fra innsiden av Mariupol: Høygravide Mariana ble anklaget for «skuespill» – nå har hun født

Russerne hevdet den høygravide kvinnen bare var en skuespiller – og at det var «fake» at hun måtte flykte da bomber rammet barnesykehuset i Mariupol. Nå har Mariana Vishegirskaya født en datter.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den humanitære krisen i Ukraina fortsetter å forverre seg. I russisk-okkuperte Mariupol har sivile hverken tilgang på internett, mat eller varme.

Fredag ettermiddag skriver Reuters at byen ifølge Russlands forsvarsdepartement er omgitt av russiske styrker.

Hevdet hun var skuespiller

Onsdag ble et barnesykehus, truffet av russiske bomber. Minst tre personer skal ha blitt drept, inkludert ett barn.

Bildene av en høygravid kvinne som evakueres fra sykehuset har de siste dagene gått verden rundt. Flere russiske medier og talspersoner har imidlertid spredt tvil om bildets autensitet, og sagt at det var en del av vestlig propaganda.

GIKK VIRALT: Kvinnen i den prikkete pysjamasen ble anklaget av en russisk ambassadør for å være skuespiller.

Den russiske ambassadøren i Storbritannia har hevdet at kvinnen er en skuespiller, og at bildet var iscenesatt.

Fredag viser nye bilder, tatt av samme fotograf, at den evakuerte kvinnen nå har født en datter.

Et av bildene viser kvinnen, som heter Mariana Vishegirskaya, ligge i en sykehusseng med et nyfødt barn ved sin side. Jenta har fått navnet Veronika.

I et annet bilde blir hun holdt av sin far, Yuri. Den gravide magen ser ut til å være borte.

Både mor, far og barn skal ha det bra, og befinne seg hos slektninger, ifølge Aftonbladet.

ALT BRA: Alt skal stå bra til med mor, far og barn.

Russiske myndigheter har uttalt at eksplosjonene ved sykehuset skyldtes eksplosiver som var plassert i nærheten.

Samtidig har Russlands utenriksminister hevdet at sykehuset ikke inneholdt pasienter og leger, men i virkeligheten okkupert av «ekstremister».

Situasjonen i Mariupol er nå så prekær at myndighetene har begynt å begrave de døde i massegraver, skriver nyhetsbyrået AP.

FRAKTER DE DØDE: En ansatt ved sykehuset ruller ut bårer som blir brukt til å frakte døde mennesker med. Kroppene fraktes til massegraver.

Røde Kors-ansatt deler glimt fra innsiden

Sivile i byen skal i stor grad være avskåret fra internett, forsyninger, elektrisitet og varme.

Fredag delte den internasjonale komiteen for Røde Kors en telefonsamtale med en av sine ansatte som befinner seg på innsiden av den belreirede byen.

– Det er vanskelig å høre hva vår kollega sier om livet i Mariupol. Det er enda vanskeligere å forestille seg hvordan folk klarer å overleve akkurat nå, skriver de på Twitter.

Begrenset med elektrisitet

Sasha Volkov er nestleder for Røde Kors-delegasjonen som befinner seg i Mariupol. Til Røde Kors forteller han at tilfluktsrommene i stor grad har blitt reservert for mødre og barn.

– Alle andre voksne og barn over 12 år sover på kontoret. Det er veldig kaldt.

Volkov sier at de har litt drivstoff igjen til generatorene, og at de dermed har tilgang på elektrisitet 3–4 timer i døgnet.

I RUINER: Den ukrainske storbyen er lagt i ruiner av russiske styrker.

– Vi forsøker å gi elektrisitet til folk på gaten, slik at de kan få ladet mobiltelefonene sine. De kan brukes som lommelykter om natten.

Rundt 450.000 mennesker bor i Mariupol som ligger i Donetsk-regionen, sørøst i Ukraina. Deler av Donetsk-regionen har siden 2014 vært styrt av russiskstøttede separatister, men Mariupol har så langt forblitt under ukrainsk kontroll.

De massive angrepene på byen er beskrevet som en humanitær katastrofe av blant andre Leger Uten Grenser (MSF). Allerede for en uke siden rapporterte sivile at de snart var på tur å gå tom for mat.

– Vi har tatt med all maten som vi hadde i husene våre, og har også besøkt de ødelagte hjemmene til kolleger for å ta med gjenværende mat, sier Volkov til Røde Kors.

– Vi har mat for noen dager.

MASSEGRAVER: Mange mennesker, både soldater og sivile, har blitt drept i Mariupol de siste ukene. Nå blir de gravlagt i massegraver.

Mange har blitt syke

Han beskriver videre hvordan luftfuktigheten, kulden, og mangel på vann går ut over helsen til flere.

– Mange begynner å bli syke. Vi har forsøkt å oppnå god standard for hygiene, men det er ikke alltid mulig.

Likevel sier Volkov at hans gruppe har det mye bedre enn andre i byen.

– Men vi har funnet en måte å samle vann på, og vi har fortsatt et lager igjen, sier han.

– Når vi blir tomme, kommer vi til å koke vann fra bekken.

De er rundt 65 personer i bygget han bor i, anslår han. I tillegg lar de flere barn fra nabobygget sove i kjelleren, fordi de er redde.

– Vi gjør så godt vi kan, avslutter han.

FN har bekreftet at 564 sivile er drept og 957 er såret så langt i krigen. Men tallene er trolig langt høyere.

Torsdag møttes Ukrainas og Russlands utenriksministre, Dmytro Kuleba og Sergej Lavrov, i Tyrkia for å få forsøke å finne en diplomatisk løsning på byens humanitære krise – uten særlig hell.

– Dessverre kunne ikke Lavrov forplikte seg til dette. Men han vil korrespondere med respektive myndigheter, sa Kuleba.