ARGENTINSK FOSSIL: Paleontolog Peter Makovicky sammen med deler av det nyoppdagede fossilet.

Oppdaget ny dinosaurart

Paleontologer i Argentina har funnet en ny dinosaurart som stammer fra krittiden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette melder CNN.

Den nyoppdagede arten har fått navnet Meraxes gigas, og var elleve meter lang og veide over fire tonn, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Current Biology.

Ligner på T-rex

Arten skal ha levd i krittiden, for mellom 145 til 66 millioner år siden. Forskerne har visst lite om hodeskallene, forarmene og føttene til dinosaurer fra denne tidsperioden.

Dette endrer seg nå, etter funnet av dem enorme fossilen.

Illustrasjonsfoto: Slik skal den nyoppdagede arten «Meraxes gigas» ha sett ut.

– For første gang kjenner vi i detalj enkelte deler av anatomien til disse enorme dinosaurene, sier Juan Canale, prosjektleder hos Ernesto Bachmann paleontologiske museum i Neuquén, Argentina.

Forskerne fant nesten fullstendige forarmer, hvilket har gjort at de kan konkludere med at Meraxes gigas hadde fysiske likheter med Tyrannosaurus rex.

En 67 million år gammel Tyrannosaurus rex-fossil, utstilt på det naturhistoriske museet i Abu Dhabi

Likevel konkluderer forskerne med at det ikke er noen direkte slekt mellom de to artene. Meraxes gigas skal nemlig ha blitt utryddet allerede 20 millioner år før T-rexen dukket opp.

Forskerne fant også en hel hodeskalle og en fot. Canale forklarer til CNN at dinosaurer i krittiden utviklet seg til å ha større kropper og større hodeskaller, i tillegg til mindre armer - uproporsjonale i forhold til deres egen kropp.

1 / 2 Utgravingslokasjonen, nord i Argentina. forrige neste fullskjerm Utgravingslokasjonen, nord i Argentina.

Antageligvis kjøtteter

Fossilet etter Meraxes gigas ble funnet i den geologiske formasjonen Huincal, nord i Argentina. Her har det også blitt funnet levninger etter et av de største kjente landdyrene noensinne, Argentinosaurus.

Forskere anslår at Argentinosaurusene kan ha vært 35 meter lange, skriver Store norske leksikon.

Canale sier at det er veldig vanskelig å vite hva enkelte dinosaurer spiste, men at tennene avslører at Meraxes gigas i det minste delvis var en kjøtteter.

En rekonstruksjon av hodeskallen til Meraxes gigas.

– Det er ikke tilfeldig at gigantiske planteetere og kjøttetere levde i de samme miljøene, sier Canale, og forklarer at planteetere utviklet større kropper som en form for forsvar, hvilket fikk rovdyrene til å gjøre det samme.

