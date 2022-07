GÅR AV: Statsministeren i Storbritannia, Boris Johnson, skal være ferdig i jobben. Her er han på vei ut av nummer 10.

Ekspert om Boris Johnson-kaoset: − Kan ta tid

På en kaotisk dag i britisk politikk melder flere av landets medier at statsminister Boris Johnson vil trekke seg. Ifølge en ekspert kan det ta tid før Storbritannia har en ny statsminister.

Nyheten om at Johnson vil trekke seg som statsminister kommer etter at over 50 regjeringsmedlemmer har gått av de siste dagene. Blant dem er fem statsråder.

Nå er det knyttet stor usikkerhet til hva som vil skje videre.

– Presset har økt og økt fra egne rekker, og til slutt ble det for stort. Johnson innser at han ikke har noe annet valg.

Det sier ansvarlig redaktør i britiskpolitikk.no, Trine Andersen.

– Vi kan egentlig sammenligne det med det som skjedde med Margaret Thatcher. Der vendte jo også hennes egne statsråder seg mot henne.

I HARDT VÆR: Det har stormet rundt Boris Johnson i lang tid.

Kan ta tid

Flere britiske medier melder at Boris Johnson planlegger å trekke seg torsdag, men at han vil bli værende i stillingen som statsminister fram til Det konservative partiet velger en ny leder i oktober.

Andersen forklarer at det er den såkalte 1922-komiteen som lager reglene for hva som skal skje når man kaster en partileder:

– De hadde en avstemning tidligere, hvor de fredet Boris Johnson i ett år. Men reglene kan endres, og Johnson har nok fått beskjed om at han kommer til å tape en ny avstemning. Det samme skjedde med Theresa May da hun trakk seg i 2019.

Kan Boris Johnson sitte som statsminister, dersom han ikke blir valgt som partileder på Det konservative partiets landsmøtet i Oktober?

– Nei, partilederen er statsminister. Nå blir han sittende til en ny partileder er valgt. Det er en omstendelig prosess, som kan ta tid, og hvem som blir ny leder er trolig klart først til høsten, sier Andersen.

– Jeg tror ikke Johnson trekker seg med lett hjerte. Dette er nok det siste han kan tenke seg.

MEDIESIRKUS: Journalister og reportere venter spent utenfor Downing Street, London.

Toppolitikere reagerer

Flere høyt oppe i det konservative partiet har krever at Johnson går av før oktober.

Storbritannias næringsminister Kwasi Kwarteng ber om en rask slutt:

– Vi trenger nå en ny leder så fort som praktisk mulig. Noen som kan bygge opp igjen tilliten, helbrede landet og legge fram en ny, fornuftig og konsekvent økonomisk tilnærming for å hjelpe landets familier, sier Kwarteng torsdag.

Det samme gjør Johnsons tidligere rådgiver, Dominic Cummings:

– Kast ham ut i dag ellers vil han forårsake kaos. Raad burde være midlertidig statsminister innen kvelden, skriver Cummings på Twitter, og sikter da til visestatsminister Dominic Raab.

MØTER MOTSTAND: Flere regjeringsmedlemmer ønsker at Boris Johnson skal tre av. Nå demonstrerer også folket.

Hvem tar over?

Parlamentsmedlem George Freeman, som frem til torsdag morgen var minister i Johnson-regjeringen, ber om at det blir satt inn en midlertidig statsminister fra torsdag av frem til en ny leder for partiet er på plass, skriver Sky News.

Hvordan vil den britiske regjeringen fungere nå?

– Det er det nesten umulig å svare på. Vi får se hva slags regjering han får. Han må jo ha noe å lede. Men det er klart at når så mange av regjeringsmedlemmene har gått av, blir det vanskelig for han, forklarer Andersen.

Den politiske redaktøren Chris Mason i BBC melder like før 12.30 at Johnson har utnevnt en ny regjering.

Andersen trekker videre frem flere kandidater som hun tror vil kjempe om statsministerplassen:

– Utenriksminister Liz Truss er jo en sterk kandidat. Nyutnevnt finansminister Nadhim Zahawi går nok med en liten i statsminister i magen, og tidligere finansminister Rishi Sunak er også en mulig kandidat Det blir spennende å se hvor mange som melder seg på i lederkampen.

Overlever det konservative partiet?

Det har lenge stormet rundt Johnson, og det er kun en knapp måned siden statsministeren overlevde et mistillitsforslag fra egne partifeller.

Selv om det er «game over» for Boris Johnson, gjenstår det å se om partiet klarer å stå støtt:

– Dette er et parti som har vært splittet lenge – og dette gjør det absolutt ikke noe bedre. Partiet må kjempe en svært tøff kamp fremover.

Info Disse har trukket seg fra Johnsons regjering: Finansminister Rishi Sunak

Helseminister Sajid Javid

Utdanningsminister Michelle Donelan

Minister for Wales Simon Hart

Minister for Nord-Irland Brandon Lewis

Boligminister Michael Gove (sparket)

Statssekretær Damian Hinds i innenriksdepartementet

Statssekretær Helen Whately i finansdepartementet

Statssekretær George Freeman i industridepartementet

Statssekretær Guy Opperman i arbeids- og pensjonsdepartementet

Statssekretær Victoria Atkins i justisdepartementet

Statssekretær Will Quince i utdanningsdepartementet

Statssekretær Robin Walker i utdanningsdepartementet

Statssekretær Alex Burghart i utdanningsdepartementet

Statssekretær Kemi Badenoch i utenriksdepartementet

Statssekretær John Glen i finansdepartementet

Statssekretær Stuart Andrew i boligdepartementet

Statssekretær Jo Churchill i miljø- og landbruksdepartementet

Statssekretær Neil O'Brien i boligdepartementet

Statssekretær Julia Lopez i kulturdepartementet

Statssekretær Mims Davis i arbeids- og pensjonsdepartementet

Statssekretær Lee Rowley i industridepartementet

Statssekretær Rachel Maclean i innenriksdepartementet

Statssekretær Mike Freer i departementet for internasjonal handel

Statssekretær Rebecca Pow i miljødepartementet I tillegg har en rekke parlamentariske privatsekretærer trukket seg fra stillingene: Laura Trott, Nicola Richards, Saqib Bhatti, Jonathan Gullis, Virginia Crosbie, Felicity Buchan, Selaine Saxby, Claire Coutinho, David Johnston, Duncan Baker, Fay Jones, Craig Williams, Mark Logan, Mark Fletcher, Sara Britcliffe, Ruth Edwards, Peter Gibson, James Sunderland, Jacob Young, James Daly, Danny Kruger, Rob Butler og Gareth Davies. Parlamentariske privatsekretærer er parlamentsmedlemmer som blir pekt ut til en slags assistent for en statsråd, minister eller statssekretær. I tillegg har flere andre i stillinger rundt Johnson trukket seg: De konservatives nestleder Bim Afolami

Handelsutsending til Marokko Andrew Murrison

Handelsutsending til Kenya Theodora Clarke

Handelsutsending til Angola og Zambia David Duguid

Handelsutsending til New Zealand David Mundell

Handelsutsending til Indonesia, Filippinene og Malaysia Richard Graham

Toppolitiker for De konservative Caroline Johnson

Toppolitiker for De konservative Luke Hall Kilder: NTB, Ritzau, Reuters, BBC, gov.uk og The Independent Vis mer

Johnson selv har foreløpig ikke kommentert om eller når han fratrer som statsminister eller partileder.

Talsperson for Statsministerens kontor sier han vil komme med en uttalelse til landet i løpet av dagen. Det vil skje i løpet av få timer, skriver BBC ved 10-tiden, mens ITV melder at det er ventet at han vil tale til nasjonen klokken 14, norsk tid.