I STORM: Statsminister Boris Johnson, her i desember 2019.

Tidligere Johnson-medarbeider: − Takk Gud!

– Alt jeg kan si er: Takk Gud! sier Boris Johnsons tidligere pressesjef etter at britiske medier melder at Johnson kommer til å trekke seg.

Ifølge flere britiske medier har Storbritannias statsminister Boris Johnson besluttet at han vil trekke seg. En talsperson for Johnson har bekreftet at Johnson vil komme med en uttalelse i løpet av torsdagen.

Nyheten om at Johnson vil trekke seg som statsminister kommer etter at over 50 av hans nærmeste medarbeidere har trukket seg og samtidig bedt statsministeren selv om å gå av.

Protestoppsigelsene i Johnsons regjering har fortsatt å renne inn torsdag morgen.

Will Walden, som blant annet var pressesjef for Johnson, sier til Sky News:

– Alt jeg kan si er: Takk Gud! Han har endelig gjort det rette, men for en farse.

– Det vi så i går kveld var drøyere enn farse, med blodige hender og hevn-saker om Michael Gove. Det er patetisk. Han er kommet farlig tett på å ødelegge hele sitt ettermæle, sier Walden.

Sky News-kommentator Adam Bouton kaller hendelsen «Den mest spektakulære avgangen jeg noensinne har sett».

Skottlands statsminister Nicola Sturgeon skriver torsdag på Twitter:

«At de siste dagers (faktisk måneders) kaos nå nærmer seg slutten, vil skape omfattende lettelse. Men ideen om at Boris Johnson kan bli sittende som statsminister fram til høsten virker langt fra ideelt og ikke bærekraftig?»