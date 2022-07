NEMESIS: Dominic Cummings, her i januar i år.

Eks-rådgiver varslet «massakre» fra Boris - nå trekker han seg

Boris Johnsons tidligere høyre hånd, Dominic Cummings, oppfordret til umiddelbar kasting av statsministeren. Bare timer etter skjedde det.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Storbritannias statsminister Boris Johnson bekrefter at han går av som statsminister og leder for Det konservative partiet.

Nyheten om at Johnson vil trekke seg som statsminister kommer etter at over 50 av hans nærmeste medarbeidere har trukket seg og samtidig bedt statsministeren selv om å gå av.

Protestoppsigelsene i Johnsons regjering har fortsatt å renne inn torsdag morgen.

Dominic Cummings var tidligere Boris Johnsons sjefsstrateg og nære venn. Men etter skandaler og etterfølgende oppgjør under pandemien, har de to blitt bitre fiender.

Torsdag formiddag skriver Cummings på Twitter:

«Kast ham ut i dag, hvis ikke vil han stelle i stand massakre. Selv nå prøver han å kjøpe seg tid og vil prøve å bli.»

Klokken 13.30 norsk tid skjedde det. Boris Johnson annonserte på en pressekonferanse foran Downing Street at han trekker seg.

Will Walden, som blant annet var pressesjef for Johnson, sier til Sky News:

– Alt jeg kan si er: Takk Gud! Han har endelig gjort det rette, men for en farse.

– Det vi så i går kveld var drøyere enn farse, med blodige hender og hevn-saker om Michael Gove. Det er patetisk. Han er kommet farlig tett på å ødelegge hele sitt ettermæle, sier Walden.

Sky News-kommentator Adam Bouton kaller hendelsen «Den mest spektakulære avgangen jeg noensinne har sett».

LETTELSE: Nicola Sturgeon, her avbildet i Edinburgh 14. juni.

Skottlands statsminister Nicola Sturgeon skriver torsdag på Twitter:

«At de siste dagers (faktisk måneders) kaos nå nærmer seg slutten, vil gi en omfattende følelse av lettelse. Men ideen om at Boris Johnson kan bli sittende som statsminister fram til høsten virker langt fra ideelt og ikke bærekraftig?»

Selv om Johnson meldte sin avgang torsdag ettermiddag, blir han sittende til en ny partileder er valgt.

Tory-partiet skal etter planen velge ny leder i sommer.

Partimedlemmer mener avgang bør skje raskt

Men flere fremtredende Tory-politikere har allerede stått frem og sagt de mener Johnson ikke bør bli sittede som statsminister så lenge.

Ruth Davidson, tidligere leder for det skotske konservative partiet, skriver på Twitter:

«Han kan umulig bli sittende til oktober. Det er fullstendig meningsløst å tro han kan det.»

Ifølge BBC har statsråd i nærings- og energidepartementet, Kwasi Kwarteng, sagt det trengs en ny leder «så snart som praktisk mulig».

Også det konservative parlamentsmedlemmet Nick Gibb har sagt Johnson må gå. Parlamentsmedlem Simon Hoare tvitrer: «Det er hisidig godtroenhet at herr Johnson kan bli sittende, selv midlertidig.»

DET RETTE: Mark Drakeford i Llanarthne 5. juli.

Wales’ statsminister og leder av det walisiske Labour-partiet Mark Drakeford skriver:

«Alle fire nasjoner trenger en stabil regjering i Storbritannia, og jeg er derfor tilfreds med å se at statsministeren nå har gjort det rette og gått med på å avgå.»