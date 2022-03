SJEFEN: – Jeg understreker at vernepliktige soldater ikke deltar i fiendtligheter og kommer ikke til å delta i dem, sa Putin mandag. Her er

Russiske vernepliktige tatt til fange: Putin varsler straff

Vernepliktige soldater skulle slippe å delta i Russlands invasjon av Ukraina. Nå vil president Vladimir Putin angivelig straffe tjenestepersoner som har sendt dem ut likevel.

Av Ingri Bergo og NTB

Publisert: Nå nettopp

Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Ifølge TASS skal Putin nå ha mottatt en rapport om en instruks han skal ha gitt før invasjonen av nabolandet, som han ikke er fornøyd med gjennomføringen av.

Putin og folkene rundt ham har ved flere anledninger avvist at vernepliktige deltar i krigshandlingene i Ukraina.

Onsdag bekrefter imidlertid det russiske forsvarsdepartementet at vernepliktige er på bakken i Ukraina, og at noen av dem holdes av ukrainske styrker.

Flere vernepliktige tatt til fange

– En rekke tjenestemenn, inkludert vernepliktige, ble tatt til fange (i Ukraina), sier talsperson russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

– For tiden iverksettes omfattende tiltak for å forhindre utsendelse av vernepliktige til kampområder og løslatelse av fangede tjenestemenn, sier han videre.

Vernepliktige, som utgjør en stor del av det russiske militæret, har i utgangspunktet ikke lov til operere utenfor russiske grenser, har blant andre Washington Post skrevet tidligere.

VRAKET: Ødelagte russiske tanks ligger i veibanen i Sumy, nordøst i Ukraina, 7. mars.

Etter rapporter om russiske soldater som deserterer, tas til fange, eller viser tegn på liten kamplyst, har analytikere pekt på soldatenes uerfarenhet som mulig forklaring.

Russlands inntog i Ukraina gikk ikke som planlagt, har flere analytikere påpekt. Den massive russiske militærmaskinen har i løpet av to uker fortsatt ikke lykkes i å ta kontroll over store, strategisk viktige byer som hovedstaden Kyiv eller Kharkiv i øst.

Den russiske verneplikten gjelder for alle menn mellom 18 og 27, men vernepliktige kan være helt nede i 16-årsalderen, ifølge en rapport av forskere ved det internasjonalt anerkjente Institute for the Study of War.

Rapporten, som ble publisert 5. mars, påpekte at vernepliktige sannsynligvis allerede var på bakken.

Hvor mange vernepliktige soldater det eventuelt er snakk om, er ukjent.

Kan bli straffet

Putin har selv sagt at kun profesjonelle soldater deltar i den «spesielle militæroperasjonen», som er begrepet Russland bruker om invasjonen.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sier Putin instruerte sjefene for de militære styrkene om å «kategorisk utelukke» involvering av vernepliktige i Ukraina, ifølge TASS.

Nå vil myndighetene «straffe tjenestemenn som er ansvarlige for manglende overholdelse av denne ordren», sier Peskov, ifølge TASS.

PÅ VEI INN: Russiske soldater går ut av et militærhelikopter på et ukjent sted i Ukraina. Bildet er utgitt av det russiske forsvarsdepartementet.

– Kan være et spill

– Hvor sannsynlig er det egentlig at Putin ikke har visst om at vernepliktige soldater dro til Ukraina?

– Det kan godt hende at det er som han sier, at han har gitt en ordre som ikke er blitt fulgt opp, sier kaptein Amund Osflaten til VG på telefon.

– Eller det kan være et spill, men det vet jeg ikke.

Osflaten er lærer i taktisk samvirke ved Krigsskolen og spesialist på russisk strategisk kultur og militær metode.

Han forklarer at den russiske hæren er delt opp i brigader med både kontraktsoldater og vernepliktige. Når disse skal ut på oppdrag kan det forekomme situasjoner der det er fristende å ta med seg en vernepliktig – for eksempel hvis de mangler kritisk personell.

Forsøk på å «vaske krigen av seg»

Ukrainske Viktoriya Fedorchak, som er foreleser i Europastudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og spesialist på militærhistorie, er mindre overbevist.

– Putin styrer landet. Han ville visst hvem som ble sendt ut, sier hun til VG på telefon.

Fedorchak sier dette er Putins forsøk på å «vaske krigen av seg» og dempe frustrasjonen på hjemmebane for å kunne beholde et godt grep om makten.

– Putin begikk en feil da han gikk inn i Ukraina. Vi ser at barn som ikke kan holde en pistol ordentlig sendes inn i Ukraina. Selvfølgelig var det en tabbe, sier hun.

– Dette er et forsøk på å endre narrativ, og vise at han bryr seg om russernes barn.