GESTIKULERER: Sergiy Kyslytsja under et møte i sikkerhetsrådet sist uke.

Ambassadøren som kriger med munnen: Sammenligner Russland med nazistene

Ukrainas FN-ambassadør Sergiy Kyslytsja kriger med sin tunge. Han nøler ikke med å sammenligne Russlands invasjon med nazistene under den andre verdenskrig.

Av Ole Kristian Strøm

Den ukrainske FN-ambassadøren har markert seg sterkt og mens Vladimir Putin har begrunnet krigen med at Ukraina skal «avnazifiseres», trekker Kyslytsja stadig paralleller til nazismen og den andre verdenskrig når han skal fordømme russerne.

Han har blant annet rådet Putin til å gjøre det samme som «den fyren i Berlin gjorde i en bunker i mai 1945» og fastslo nylig at «russiske soldater fortsetter å begå krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina, og visker ut en hver forskjell fra sine nazistiske forgjengere for 80 år siden».

Hans russiske motpart, Vasilij Nebenzja, er også godt skåret for tungebåndet, men har fått kjørt seg den siste tiden.

Ikke uventet la Russlands FN-ambassadør ned veto mot at sikkerhetsrådet skulle fordømme den russiske invasjonen i Ukraina.

KLAR TALE: Sergiy Kyslytsja taler til FNs generalforsamling den 28. februar.

Sergiy Kyslytsja har kommet med flere sterke meldinger:

Han foreslo at Russlands diplomater i USA og Storbritannia kunne søke mental hjelp. «La meg minne russiske diplomater i London om at hvis de trenger mental hjelp, kan ringe NHS på 111. Takk». Det er en hotline for mentale problemer hos det britiske helsevesenet.

Han sa at det var «veldig vanskelig» å lytte til «vedvarende løgn», «vrangforestillinger» og «delirium» fra Russland.

Uttalelsene kom etter at han hadde holdt opp en utskrift med en tweet fra den russiske ambassaden i Storbritannia.

De hadde publisert en påstand fra utenriksminister Sergej Lavrov om at «målet med Russlands spesielle militæroperasjon er å stoppe enhver krig som kan finne sted på ukrainsk territorium eller det kan starte derfra».

MENTAL HJELP: Under et møte med sikkerhetsrådet i FN kom Sergiy Kyslytsja med en oppfordring til russiske diplomater om å søke mental hjelp.

Skarpe kommentarer

Kyslytsja har jevnlig kommet med skarpe kommentarer til sin russiske motpart i konflikten.

Han har tidligere fortalt Russlands FN-ambassadør, Vasily Nebenzya, at krigsforbrytere ikke går til skjærsilden, men «rett til helvete»

– Hvordan kan vi stole på deg? Du aner ikke hva presidenten din tenker. Ordene dine er mindre verdt enn hullet i New York-pretzelen, sa Sergiy Kyslytsja etter en avstemning i Sikkerhetsrådet.

FN-ambassadøren spurte nylig «hvorfor har Russland bestemt seg for å etterligne det nazistiske tredje riket og angripe den fredelig nabostaten og kaste regionen ut i krig?».

Kyslytsja fastslo også at «russiske soldater fortsetter å begå krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina, og visker ut en hver forskjell fra sine nazistiske forgjengere for 80 år siden».

Den første uttalelsen kom i et møte som foregikk samtidig som president Vladimir Putin kunngjorde invasjonen, 24. februar. Kyslytsya sa til Nebenzja at «du har telefon og kan ringe Lavrov med en gang» og «gjør alt som er mulig for å stoppe krigen». Og altså at krigsforbrytere går til helvete, uten noen omvei via skjærsilden. Nebenzja responderte at «jeg har ingen planer om å vekke Lavrov på denne tiden av døgnet».

RIVAL: Den russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzja.

Dro Hitler-parallell

Da han ble spurt av en journalist om Nebenzjas forsikring om at den militære operasjonen i Ukraina «er ikke en krig», svarte Kyslytsja:

– Du vil at jeg skal dissekere den gale semantikken til en person hvis president bryter FN-pakten og erklærer krig – og han leker med ord.

SELFIE: Sergiy Kyslytsja tar selfie før sikkerhetsrådets møte som skjedde samtidig som Putin kunngjorde invasjonen i Ukraina.

28. februar, under en spesiell sesjon i FNs generalforsamling, sa Kyslytsya at hvis Putin «ønsker å drepe seg selv, trenger han ikke å bruke atomvåpenarsenalet. Han kan bare gjøre samme som den fyren i Berlin gjorde i en bunker i mai 1945».

Dagen etter – henvendt til FNs generalforsamling – leste Kyslytsja høyt fra det som ble hevdet å være meldingene som ble funnet på mobiltelefonen til en død russisk soldat. Meldingene skal ha vært sendt rett før han ble drept. I meldingene fra den anonyme russeren til moren sin het det blant annet «Mamma, jeg er i Ukraina. Det er en virkelig krig her. Jeg er redd. Vi bomber alle byene sammen, til og med sikter mot sivile» og «De kaller oss fascister. Mamma, dette er så vanskelig».

Nylig fastslo han på Twitter at «å lytte til Putins mann (altså Nebenzja) i FN er en yrkesmessig fare».

Kyslytsja er født den 15. august 1969 i Kyiv, den gang hovedstaden i sovjetrepublikken Ukraina. Han er en gluping som snakker ukrainsk, engelsk, russisk, spansk og fransk flytende.

Sammen med president Zelenskyj og Klitsjko-brødrene i Kyiv er han nok den ukrainske politikeren eller byråkraten som har fått størst oppmerksomhet de siste ukene.

Han trives også på sosiale medier:

Han går ikke av veien for litt engelsk-opplæring heller: