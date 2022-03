GOD STØTTE: Aleksej er glad for at Laluka (t.h.) og andre georgiere samler inn mat, klær og medisiner til Ukraina. Selv har han akkurat kommet til Tbilisi etter å ha blitt presset av etterretningstjenesten i Moskva.

Demonstranter støtter Zelenskyj: − Nato har sviktet Ukraina

TBILISI (VG) Ukrainske Aleksej (33) mener at sanksjoner ikke er nok. Nå vil han ha militær hjelp til Ukraina.

Denne uken han fikk besøk hjemme på døren i Moskva av etterretningstjenesten FSB. Derfor satte han seg på første fly til Tbilisi i Georgia.

– Hverken sanksjoner eller forhandlinger har nådd fram. Det går ikke mot en sånn kjeltring som Putin. Nå må det bli slutt på gode ord. Ukraina trenger patroner og våpen – og jeg er helt enig med president Volodymyr Zelenskyj i at de må stenge luftrommet, sier Aleksej – og tar et godt tak rundt georgiske Laluka (21), som er med på innsamling av medisiner, klær og mat for å sende til Ukraina.

Ukrainas president langer lørdag ut mot Nato. Han anklager forsvarsalliansen for å gi «grønt lys» for bombing av landet. Zelenskyj har i flere dager bedt NATO om å stå for en flyforbudssone over Ukraina. Det innebærer å sende kampfly fra NATO inn i Ukraina. Det sier Nato nei til.

– Alle menneskene som vil dø fra og med i dag vil dø på grunn av dere. På grunn av deres svakhet, på grunn av deres mangel på enhet, sier Zelenskyj.

– I en krig blir klovner helter og helter klovner. President Zelenskyj er klovnen som ble helt. Det er ikke mulig å få en bedre president, mener Aleksej.

Han er født på Krim. Han flyttet med foreldrene til Moskva da han var liten. «Før noen kunne drømme om at det noen gang skulle bli krig mellom Ukraina og Russland».

Laluka er enig med Aleksej:

– Det Ukraina trenger nå, er militær hjelp.

– Du er ikke redd for at det kan utløse en tredje verdenskrig?

– Nei, det er uansett hele Europa mot Russland nå.

Studenten Nina Kalashvili (20) fastslår at ukrainerne lider veldig.

– Jeg synes det ukrainske folk og deres soldater fortjener støtte nå. Jeg tror at NATO kan gjøre mye mer enn de gjør nå. Ukraina trenger militær hjelp.

– Jeg vet at det ukrainske folk og deres president vil ha fred. Jeg ser ikke det fra russisk side, mener Nina.

KRITISK: Georgiske Georgij mener at NATO har sviktet Ukraina. Han driver innsamling til Ukraina gjennom salg av NFT-er.

Lali vil ikke ut med hverken etternavn eller alder, men har sterke meninger om det som skjer:

– Jeg er selv flyktning fra Abkhasia. Nå må de ta Russland! De må stenge luftrommet. Abkhasia, Sør-Ossetia og nå Ukraina – og det blir flere land etter hvert, sier Lali og frykter at Russland vil bevege seg ytterligere vestover.

– Det var orden i Moskva den gang en georgier styrte, sier hun.

Uten å nevne navn legger hun ikke skjul på at hun har sansen for Josef Stalin, som var født i Georgia.

20 år gamle Georgij møter oss rett foran parlamentet. Han er med i en gjeng som lager NFT-er til inntekt for Ukraina.

– NATO sa først at «vi er med dere». Men etter at krigen virkelig begynte, gjør de ingenting. NATO har løyet. NATO har sviktet Ukraina, mener han.

– Ukraina ville ikke ha krig, men nå har den startet. Da må Ukraina få mer støtte.

FLYKTET FRA HVITERUSSLAND: Journalisten Aleksandr måtte for et halvt år siden forlate Lukasjenko-regimet. I Tbilisi demonstrerer han støtte til Ukraina.

Aleksandr (47) holder opp flagget som den hviterussiske opposisjonen bruker. Han måtte flykte fra hjemlandet til Georgia for et halvt år siden. Nå støtter han ukrainerne.

– De ukrainske soldatene og det ukrainske folk er store helter, mener Aleksandr.

– Jeg skjønner Zelenskyjs ønske om å stenge luftrommet. Hvis NATO gjør det, er krigen slutt om to-tre dager – i ukrainsk favør. Ikke minst blir det færre ofre om de innfører en ikke-fly-sone. For det aller verste i denne krigen er at barn dør.