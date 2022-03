TILSYNELATENDE GODE VENNER: Kinas øverste leder Xi Jinping og president Vladimir Putin møttes i februar.

Kina ber partene «roe seg ned»: − Virker som om de ble tatt på sengen

– Det kan tenkes vi har overvurdert intimiteten, sier Kina-ekspert Torbjørn Færøvik om forholdet mellom Xi Jinping og Vladimir Putin. Hva Kinas leder visste på forhånd er fremdeles en gåte.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag er Kinas utenriksminister Wang Yi på banen igjen. Nå oppfordrer Kina «alle sider til å roe seg ned og å gjøre mer for å forhindre eskalering i Ukraina».

Wang sier han håper at krigen vil stoppe så snart som mulig.

I en uttalelse tidligere samme uke omtalte den kinesiske utenriksministeren relasjonen til Russland slik:

– Vennskapet mellom Kina og Russland forblir fjellstøtt.

Da ga Wang uttrykk for at Kina, i motsetning til Vesten, ikke akter å skyve Russland ut i kulden. Vestlige lands kraftige sanksjoner mot Russland kan gi Kina mer innflytelse over landet.

PÅ SKJERMEN: Kinas utenriksminister Wang Yi på videolink under partikonferansen i Beijing på mandag.

Men akkurat hvor nært Kina og Russland – og statslederne Xi Jinping og Vladimir Putin – egentlig står, er blitt et åpent spørsmål.

– Veldig gåtefullt

To uker før invasjonen av Ukraina, anbefalte vestlige land sine statsborgere å forlate landet.

Kinas ambassade i Kyiv kom med samme anbefaling først to dager etter at Russland hadde invadert landet.

– Det virker som om om Kina ble tatt på sengen i forbindelse med invasjonen. Kinas ambassade i Kyiv virket fullstendig uforberedt, sier forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik til VG.

På daværende tidspunkt var det rundt 6000 kinesiske statsborgere i Ukraina.

VIRKET UFORBEREDT: Kinas ambassade i Kyiv tirsdag forrige uke.

– Mange av dem ble sittende fast i landet, og fikk ikke reist ut. Flere fikk ikke plass på fly, sier Færøvik.

Det store mysteriet: Hvor mye visste Xi om hva Putin hadde planer om?

– Denne gåten blir et slags tema for historiebøkene. Utad kan det virke som at forholdet er intimt. De klapper hverandre på skulderen og skåler som kamerater. Men hvor mye visste Xi om hva som skulle skje? Alt i alt er det veldig gåtefullt, mener Kina-eksperten.

– Et tema for historiebøkene

At Kina tilsynelatende visste lite om Putins planer, fremstår desto merkeligere med tanke på det nære personlige forholdet mellom Putin og Xi , påpeker Torbjørn Færøvik:

– Det kan tenkes at vi som sitter utenfor har overvurdert intimiteten i samarbeidet, sier han.

OPPSTILTE: Selv om forholdet fra utsiden virker tett, er det vanskelig å si akkurat hvor nært Xi og Putin står hverandre.

Han mener det burde vært åpenbart også for Kina hva som kom til å skje, slik resten av verdenssamfunnet gjorde:

– De russiske krigsforberedelsene var overtydelige. Da er det veldig rart at Kina ikke fulgte med i timen, mener Færøvik.

Han forklarer hvordan Kinas flere hundre ansatte ved ambassaden i Moskva – og kinesiske diplomater i vestlige land – følger med på både det de klarer å fange opp i Russland, og av vestlige medieoppslag og reaksjoner.

Flere mulige tolkninger

I starten på februar møttes partigeneralsekretær Xi Jinping og president Vladimir Putin, i anledning OL i Beijing. De to statslederne var enige om mye: Viktigst av alt at Kina og Russland skulle ha et «samarbeid uten grenser».

Ingen tema er lenger forbudt.

Putin lovte at Russland sto bak Kinas «Ett Kina»-politikk. Kina svarte at de var enige i skepsisen til det de omtalte som en utvidelse av Nato-alliansen – i det krisen i Ukraina fremdeles var gryende, og invasjonen var noen uker unna.

KINA-EKSPERT: Forfatter og tidligere NRK-mann Torbjørn Færøvik – her i et bilde tatt i sammenheng med boken hans om Orientekspressen fra 2016.

Men akkurat hva Putin fortalte Xi om invasjonsplanene, er det ingen som vet:

– Det kan være at han unnlot å informere Xi om planen. Da de møttes 4. februar, må de ha diskuter mange spørsmål, også om Ukraina. Men det kan være at han ikke fortalte om en klar plan, sier Torbjørn Færøvik.

Det kan også tenkes at Xi trodde Putin bare raslet med sabelene, mener eksperten. At det virket som om Putin bare forsøkte å skremme Ukraina til lydighet.

– Eller: Det kan være at Kina trodde Russland ville iverksette kun et kortvarig, begrenset angrep. Og at Russland ville vinne en rask seier, sier han og oppsummerer:

– Det inntrykket som fester seg, er at Kina var uforberedt på det som senere skjedde, sier Færøvik – og viser altså til det som ble full krig i Ukraina:

forrige







fullskjerm neste BESKUTT: Artilleriangrepene i Tsjernihiv har ført til store skader på bygninger i byen. 1 av 5 Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

– Vanskelig spagat

For Kina sørger gamle utenrikspolitiske prinsipper for at håndteringen av den russiske invasjonen for deres del er komplisert.

– Helt tydelig er dette en veldig vanskelig spagat. På den ene siden har Kina i alle år forfektet prinsipper for fredelig sameksistens med andre land: Ett av disse er respekt for andre lands territorielle integritet, forklarer Færøvik.

Dette innebærer å ikke utfordre andre lands grenser.

Selv bruker Kina dette prinsippet for å argumentere for sin råderett over territorier som Taiwan – og for å be andre land om å ikke blande seg inn i slike spørsmål.

Men i spørsmålet om Ukraina, har myndighetene i Beijing sagt at det finnes «en slags forhistorie».

KRENKER LUFTROMMET: Et kinesisk bombefly over Taiwans territorium i juni i fjor. Kina har gjentatte ganger krenket taiwansk luftrom – tidvis flere titalls ganger på én enkelt dag.

– Det blir lagt merke til ute i verden. Kan de være slik at disse prinsippene er til salgs? sier Færøvik.

Samtidig har Kina vært opptatt av at spørsmålet om Russland og Ukraina er helt forskjellig fra det om Kina og Taiwan. De to lar seg ifølge Kina ikke sammenligne, ettersom Ukraina er er et selvstendig land – anerkjent av verdenssamfunnet.

– Det vil Kina fortsette å stå fast ved. Taiwan ser Kina derimot på som en del av Kina, og en provins som har slitt seg løs og lever sitt eget liv. Det betyr slik Xi og hans kolleger ser det, at de kan gjøre hva de vil: angripe eller la være, men det er en indre kinesisk sak som ingen andre ikke har noe med, forklarer Færøvik.