ÅPNET MØTET: Jens Stoltenberg ledet Natos ekstraordinære møte med alliansens utenriksministere fredag.

Deler Nato etterretning med Ukraina? Nato-sjefen vil ikke svare

BRUSSEL (VG) Samtlige Nato-land bidrar med militært utstyr, og de fleste har sendt ulike våpentyper til Ukraina. Men generalsekretær Jens Stoltenberg nekter å svare på om alliansen også deler etterretnings-informasjon om de russiske styrkene.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Dag og natt har Nato-landene øyne og ører rettet mot Ukraina og de russiske styrkene, som ifølge Nato-sjefen har møtt overraskende sterk motstand fra ukrainske militære og fra folket.

Men militæralliansen har trukket en tydelig grense for sitt engasjement:

– Nato tar et grunnleggende ansvar for at konflikten ikke sprer seg og involverer flere land, og at det ikke blir en storkrig mellom Nato og Russland, sa Stoltenberg på et møte med VG og andre nordiske journalister i Brussel, etter fredagens utenriksministermøte.

– Det er grunnen til at vi gir støtte, men vi kommer ikke til å gå inn med soldater på bakken eller fly i ukrainsk luftrom, sa han til.

Overvåker

Natos egne AWACS overvåkningsfly patruljerer i stor høyde over Nato-landenes territorium, men deres avanserte radarer og sensorer kan «se» langt inn på ukrainsk territorium.

Men på VGs spørsmål om Nato også deler etterretningsinformasjon med den ukrainske forsvarsledelsen, og om Natos kunnskap om russiske fremrykninger sendes til Ukraina, svarte Stoltenberg slik:

– Nato-land gir betydelig støtte til Ukraina, militært og økonomisk. Når det gjelder den militære støtten er jeg litt varsom med å gå inn i alle detaljene der, fordi jeg tror det kan gjøre det å gi støtte vanskeligere, sa generalsekretæren.

Større kampkraft

Men dette sier han om styrkeforholdet mellom det russiske og det ukrainske militæret:

– Russland har en større militær kampkraft og flere styrker og våpensystemer. De har bygget opp dette over mange måneder. Dette er en lenge varslet invasjon, fra tidlig i fjor høst.

– Så har de løyet oss rett opp i ansiktet om at de ikke hadde noen planer om invasjon, la han til.

Om den ukrainske motstandsevnen sa Nato-sjefen dette:

– Moralen og kampviljen, og motstandskraften i det ukrainske folket og blant de ukrainske soldatene, er mye større enn på den russiske føderasjonens side. Til tross for tallmessig underlegenhet i antall soldater, greier de å stå imot så mye som de gjør, og påfører de invaderende russiske styrkene store tap.

Trent av Nato

Stoltenberg viser til at det ukrainske forsvaret har mottatt trening og utstyr fra Nato i en årrekke, helt siden 2014:

– Nato-land har trent titusenvis av ukrainske soldater. Nå er de i frontlinjen, kanskje de aller beste, blant annet spesialsoldater. Den støtten har vært avgjørende for å stå imot det brutale russiske angrepet, sa han.

Trøbbel for russerne

Det er også en intern vurdering i Nato at de russiske styrkene har hatt store problemer med fremrykningen i felttoget inn i Ukraina og mot hovedstaden Kyiv.

Militære kilder i Nato har fortalt VG at den russiske krigsmaskinen har hatt problemer med å kommunisere med sine styrker, at mye har gått over mobilnettet. Da russiske telefoner ble utestengt fra ukrainsk nett, skal soldater ha begynt å beslaglegge mobiler fra sivile.

Nato-kildene viser også til at den milelange militære kolonnen har beveget seg svært langsomt mot Kyiv, og skal ha hatt utfordringer både med tekniske sammenbrudd og med lav moral blant soldatene.

MØTTE USA: Utenriksminister Anniken Huitfeldt vekslet noen ord med sin amerikanske kollega Antony Blinken før Natos utenriksministermøte fredag.

Hva med Sverige og Finland?

Stoltenberg fikk spørsmål om de nøytrale landene Sverige og Finland risikerer å bli neste militære mål på Putins liste:

– Jeg tror det er farlig å spekulere. Nå må vi støtte Ukraina og unngå at konflikten sprer seg, sier Nato-sjefen.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Stabskolen på Forsvarets Høyskole, viser imidlertid til at Russland har hentet store styrker fra alle sine militærdistrikt for å gjennomføre angrepet på Ukraina.

Han tror faren for at Russland krysser grensen til flere land med militære styrker, er liten:

– Russland er nok ikke interessert i å ha mer enn en krig gående. De har mer enn nok med den konflikten de når står oppe i, inne i Ukraina, sier Karlsen til VG.