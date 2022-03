NABO: Eryk bor i grensebyen Wlodowa, der den hviterussiske og ukrainske grensen møter Polen. Fra taket på det nedlagte slaktehuset kan man se over til Hviterussland.

Naboer til Ukraina og Hviterussland: − Det føles farlig

WLODAWA, POLEN (VG) I den lille grensebyen Wlodawa møtes Polens grenser med Ukraina og Hviterussland. Den ene naboen tilrettelegger for krig hos den andre naboen.

I et forlatt slaktehus i den lille byen Wlodawa møtes polske ungdommer for å spille paintball og smugdrikke vodka.

Knapt 100 meter fra huset ligger den strengt bevoktede grensen til Hviterussland.

Fra slaktehusets andre etasje kan man se bevæpnede polske grensevakter, som patruljerer langs Bug-elven, og piggtråden som skal holde uvedkommende på Hviterussisk side.

ADVARSEL: «Landegrense. Ikke kryss», står det på skiltet. Piggtråp, bevæpnede grensevakter og piggtråd skiller de få meterne mellom Polen og Hviterussland.

Fredag ettermiddag spiser Eryk Witkowski (19) lunsj sin med to kompiser ved slaktehuset. Han har bodd i Sverige i flere år, men flyttet tilbake til hjembyen Wlodawa for tre år siden.

– Vi forsøker å hjelpe ukrainere så godt vi kan, sier han på nesten perfekt skånsk.

Mange ukrainere går på videregående skole i Wlodowa. Eryk har i mange år spilt fotball med ukrainske venner.

– Jeg har kompiser som snakker om å dra til Ukraina og kjempe mot russerne. Men jeg er far. For meg er det ikke et alternativ, sier Eryk.

– Vurderer de å dra for å kjempe side om side med ukrainere?

– Det er bare «skitsnack». Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det.

SLAKTEHUSET: Eryk viser sine venner og VG rundt i slaktehuset ved grensen.

– Føles farlig

Hviterusslands president Alexander Lukasjenko har gitt russiske tropper fripass gjennom landet for å invadere Ukraina og åpner for at Russland kan plassere atomvåpen på deres jord.

Det har vært motstridende meldinger om hviterussiske tropper har deltatt i selve invasjonen. Lukasjenko selv har avvist dette.

– Hvordan er det å bo her, med en nabo som tilrettelegger for krig hos den andre naboen?

– Det er vanskelig å sette ord på hvordan det er. Vi ligger i midten imellom. Det føles farlig når man tenker på at vi bor nærmest. Men russerne konsentrerer seg bare om Ukraina nå, det har de gjort siden 90-tallet, sier Eryk.

– Hvordan ser du på naboforholdet til Hviterussland?

– Det er gode mennesker der, men dårlig ledelse. Som i Russland. Vi anser nesten Hviterussland som Russland.

– Levde som normalt

Langs den nær 400 kilometer lange grensen til Hviterussland, har polsk politi satt opp flere sperringer. Du må ha gyldig pass for å komme inn og ut av landsbyene langs grensen – selv om unntakstilstanden ble opphevet 1. mars.

Forholdet til Hviterussland er fortsatt svært anspent etter «hybridkrigen» i november i fjor, da hviterussiske myndigheter sendte en strøm av flyktninger fra Midtøsten mot Polens grense.

Flere VG snakker med mistenker Hviterussland for å utnytte krigen ved å sende migranter gjennom Ukraina til Polen. Det finnes ingen dokumentasjon for disse påstandene.

Eryk forteller at de i den lille grensebyen levde ganske som normalt mens migrantkrisen pågikk.

– Vi hørte eksplosjoner og skudd ved grensen. Men det var ingen migranter akkurat her, sier Eryk.

Han forteller at de er blitt vant til tilstedeværelsen og de militære øvelsene som har pågått ved grensen.

– Det har alltid har vært vanskelig å krysse grensen fra Hviterussland til EU-landet Polen. Den har vært godt beskyttet, sier han.

Fredag ettermiddag sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at han tror vi har verre dager foran oss, fordi Russland bringer inn flere og kraftigere våpen til Ukraina.

Ukrainas presidentkontor opplyste på samme tid at de planlegger et nytt forhandlingsmøte med Russland i helgen. Torsdag kom de til «en forståelse» om å etablere humanitære korridorer. Så langt er det uklart hvor langt arbeidet med disse er kommet.