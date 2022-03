DØD OG FLUKT: Et teppe er lagt over en død person på gaten i utkanten av Mariupol i helgen som var. I bakgrunnen to mennesker på flukt.

Mareritt i Mariupol: − Det er ikke lenger noen by der

Fra mennesker som har klart å flykte fra Mariupol kommer dramatiske beretninger om flere uker med konstante angrep fra Russland.

Av Jostein Matre

– Det er ikke lenger noen by der. Det er ikke lenger noe Mariupol. Det er ikke et eneste leilighetsbygg igjen.

Tania Shvets klarte forrige uke endelig å flykte fra Mariupol til Dnipro sammen med ektemannen Dmytro og datteren Vlada.

I 23 dager hadde de gjemt seg i kjelleren mens Russland konstant bombarderte byen. De forteller til CNN at kun gikk ut når de trengte det aller mest nødvendige; mat og vann. Samt en gang da de hjalp å gravlegge naboer, inkludert barn, i deres egne hager.

Hver gang de gikk ut var det med livet som innsats.

– De bare drepte oss. Dersom vi samlet oss i grupper for å forsøke finne vann, skjøt de bare på oss, sier Tania.

GRAVLEGGER: Døde mennesker i Mariupol blir gravlagt på tilfeldige gressflekker langs gatene.

Følelsen til ekteparet var at russerne bevist gikk etter sivile.

Alt mangler

De som har klart å flykte forteller at det ikke finnes noe igjen i byen. Mat mangler. Vann mangler. Gass mangler. Elektrisitet mangler. Internett- og mobildekning er nesten umulig å oppdrive. Å kommunisere med verden utenfor er svært vanskelig.

Dermed blir det også stadig vanskeligere for verden å få vite hva som faktisk skjer i byen som før krigen huset 430.000 mennesker.

Nøyaktig hvor mange som er drept og hvor mange som har klart å flykte vites ikke.

Det som er sikkert er at byen, som for Russland har svært stor strategisk betydning i invasjonen, har vært under konstant angrep omtrent siden krigen startet for snart en måned siden. Bildene som har kommet ut har vist sønderskutte leilighetsbygg, utbombede sykehus, skoler og teatre og døde mennesker i gatene.

«Elever av blod fløt i gatene», har Tania skrevet i dagboken sin om all døden som omringet dem.

– På to uker var alt ødelagt

Eduard Zarubin var lege i Mariupol. Nå har han flyktet. Han maler et dystert fremtidsbilde av sin hjemby til New York Times:

– Dersom krigen tar slutt og vi vinner, og blir kvitt dem, da tror jeg det kommer til å bli arrangert studieturer til Mariupol. Akkurat slik det blir gjort til Tsjernobyl, slik at folk kan forstå hvilke apokalyptiske ting som kan skje.

GRÅTER: En kvinne tar til tårene foran et utbombet leilighetsbygg i Mariupol i forrige uke.

Zarubin bodde selv i et av byens rikere nabolag. Han trodde han hadde sikret seg og familien en trygg og god fremtid. Så kom krigen. Alt han hadde bygget opp ble revet ned i løpet av dager. Huset måtte familien forlate da nabolaget ble bombet.

Da han noen dager senere gikk tilbake dit for å se hvordan det så ut lå det døde kropper i gatene. Hans hus var et av få som fremdeles stod. Alt annet var lagt i ruiner.

– Jeg vokste opp her. Jeg kjente alle naboen fra da de var unge. På to uker var alt ødelagt.

Mange forteller at de kappet ned trær i byens parker for å bruke som ved til oppvarming og matlaging.

Sergey Sinelnikov beskriver hvordan han fra vinduet sitt kunne se folk stå utenfor en leilighetsblokk og lage mat på improviserte ovner. Plutselig kunne man høre lyden av russiske jagerfly. Raskt ville menneskene søke ly.

– Så fløy flyene over, slapp sine raketter og bomber, og så ville folk komme tilbake til ovnene, til maten de lagde. Det så ut som en slags barnelek, sier han til New York Times.

Desperasjon

Med ødeleggelsene følger desperasjon.

For Tania og Dmytro Shvets innebar det blant annet at det som var galgenhumor de første dagene av krigen om at de alltids kunne spise byens duer dersom de ble sultne nok, fort ble et høyst reelt spørsmål om det var mulig å fange noen duer.

BLODIG: En kvinne som ble skadet under et angrep på Mariupol forrige uke.

Nå frykter Dmytro at foreldrene, som er igjen i Mariupol, skal sulte i hjel. Ifølge ham har de mat igjen maks for en uke. Alle lever nå fra dag til dag.

– I dag er vi i live. I morgen… kanskje ikke. Ingen vet.

Tania forteller at hun angrer på at hun ikke lyttet til besteforeldrene da de – overlevende etter andre verdenskrig – fortalte henne at hun alltid burde ha mel og sukker på lager. Tania hadde penger, og tenkte det gjorde henne godt nok forberedt.

Men penger hjelper lite når det ikke lenger finnes butikker.

– I stedet for penger og telefoner trenger du to kofferter som har batterier, talgelys, fyrstikker, medisiner og ekstra sokker. Du trenger en koffert som kan redde livet ditt.