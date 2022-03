forrige







fullskjerm neste BOMBET: Luhansk og Donetsk-regionene har gjennom den første måneden av krigen blitt påført enorme ødeleggelser. 1 av 5 Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Russland sier de vil fokusere på å «frigjøre» Donbas: − Kan være de ser konturene av en løsning

Den russiske hæren varsler at den vil konsentrere seg om en «fullstendig frigjøring» av Donbas-regionen øst i Ukraina. Norske eksperter tror dette kan være starten på slutten av krigen – eller en avledningsmanøver.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Uttalelsen kommer fra Sergej Rudskoj, sjef for generalstaben i den russiske hæren, ifølge BBC. De to separatistkontrollerte fylkene Donetsk og Luhansk – som Russland anerkjente som uavhengige republikker før krigen – ligger i denne regionen.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier uttalelsene fra Rudskoj er svært interessante, og sier at han tror dette kan være starten på slutten av krigen. Han understreker at det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner.

– Det kan være de ser konturene av en løsning der de må oppgi det egentlige målet som er å ta kontroll over hele Ukraina, og heller konsolidere i Donbas-regionen for å forhandle med det som utgangspunkt.

Diesen tror en slik løsning kan redde det han omtaler som «et minimum av ansikt for Putin».

– Så du tror dette kan være starten på slutten av krigen?

– Det kan det være. Det er en slutning jeg trekker med militære øyne. De prøver å etablere en militær situasjon for å tilrettelegge for en bestemt politisk løsning, sier han.

Sergej Rydskoj, leder for generalstaben i den russiske hæren.

Ifølge Sergej Rudskoj i den russiske hæren er 93 prosent av Luhansk og 54 prosent av Donetsk nå under russisk kontroll.

Han hevder også at Russland har ødelagt størsteparten av Ukrainas luftvåpen og marinen, og sier at dette markerer en «vellykket avslutning på den første fasen av konflikten».

Samtidig utelukker han ikke at russiske styrker vil angripe ukrainske byer som har blitt blokkert, og legger til at de vil reagere umiddelbart på ethvert forsøk på å stenge luftrommet i Ukraina.

Kyiv har flere ganger bedt Nato om å stenge luftrommet ved å innføre en flyforbudssone over hele eller deler av Ukraina, noe de allierte har avslått.

Det russiske forsvarsdepartementet sier også at landet vil fortsette invasjonen helt til målene satt av Putin er oppnådd, skriver BBC, uten at de spesifiserer akkurat hva disse målene er.

– Kan tyde på at man prøver å redde ansikt

Sjefsforsker ved FFI Tor Bukkvoll sier at det gjenstår å se om Russland faktisk flytter styrkene sine til Donbass.

– Hvis det blir gjennomført, i betydningen at russiske styrker flytter seg bort fra store byer, er det snakk om et linjeskifte. Det kan tyde på at man prøver å redde ansikt med å si at man har oppnådd noe.

Bukkvoll holder også døren åpen for at en prioritering av Donbas kan være en avledningsmanøver for å bygge opp styrkene på andre fronter.

– Jeg tror ukrainere vil være forberedt på den muligheten. Samtidig så tyder det på at Russland ikke har fryktelig mye mer å gå på. Hvis de skal føre inn flere styrker inn i Ukraina blir det sannsynligvis av lavere kvalitet, sier forskeren og legger til:

Sjefsforsker ved FFI, Tor Bukkvoll.

– Hvis det ender opp på det viset her, at man bare konsentrerer seg om Donbas, er det et gigantisk nederlag for Putin.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, vil ikke konkludere i om uttalelsen fra Rudskoj signaliserer at Russland har gitt opp på sine militære mål.

– Det kan indikere at de vil gå mer stegvis frem og samtidig bygge opp styrkene på de andre frontene. Før vi vet noe mer er det for tidlig å si om de har redusert ambisjonen med å ta kontroll på hele Ukraina.

Russiske medier: To alternativer

I russiske medier blir imidlertid ikke uttalelsen til Rudskoj omtalt som noe linjeskifte i den russiske strategien.

Det statlige nyhetsbyrået TASS skriver at Russland vurderte to alternativer for å gjennomføre spesialoperasjonen: Innenfor grensene til republikkene Donetsk og Luhansk eller i hele Ukraina.

De siterer Rudskoj slik:

– Det første alternativet var å begrense oss til territoriene til Donetsk og Luhansk. Men da ville vi bli møtt med konstant etterfylling av deres styrker.

Videre forklarer Rudskoj angrepene på andre byer i Ukraina med at de ønsker å binde opp ukrainske soldater og militært utstyr til forsvar av disse byene.

Målet er å forhindre at Ukraina øker sine militære styrker i Donbas, sier Rudskoj ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået RIA.

Kampen om Donbass

Like før Russland invaderte Ukraina for en måned siden, anerkjente Russland de to fylkene som uavhengige republikker innenfor fylkenes opprinnelige administrative grenser.

Russiskvennlige separatister tok kontroll over fylkene i 2014, men har siden mistet områder til ukrainske regjeringssoldater.

Å forsvare Donbas var en del av Putins narrativ da Russland iverksatte et fullskala angrep fra flere fronter, og rykket frem mot Kyiv og andre store byer.

Ifølge vestlige offisielle tjenestepersoner anerkjenner nå Russland at de ikke kan angripe fra flere fronter samtidig.

Følgelig stanser de midlertidig angrepene på Kyiv og andre byer for å prioritere ressursene sine til Donbass, hvor Ukrainas best trente soldater er, skriver Bloomberg.