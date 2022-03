Sergej Rydskoj, sjef for generalstaben i den russiske hæren.

Russland sier de vil fokusere på å «frigjøre» Donbas

Den russiske hærens øverstkommanderende sier at den første fasen av invasjonen har vært vellykket.

Den russiske hæren varsler at den vil konsentrere seg om å frigjøre Donbas-regionen øst i Ukraina, der de to separatistkontrollerte fylkene ligger.

Uttalelsen kommer fra Sergej Rydskoj, øverstkommanderende i den russiske hæren, ifølge BBC.

– Det kan indikere at de vil gå mer stegvis fram og samtidig bygge opp styrkene på de andre frontene. Før vi vet noe mer er det for tidlig å si om de har redusert ambisjonen med å ta kontroll på hele Ukraina.

Det sier oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø sier uttalelsen fra Rudskoj kan indikere at Russland vil bygge opp styrkene på de andre frontene.

Ifølge Rydskoj er 93% av regionen Luhansk og 54% av Donetsk-regionen under russisk kontroll.

– Russland har ødelagt størsteparten av Ukrainas luftvåpen og marinen , og dette markerte den vellykkede avslutningen på den første fasen av konflikten, tilføyde Rydskoj.

Samtidig utelukker ikke det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters at russiske styrker vil angripe ukrainske byer som har blitt blokkert og legger til at de vil reagere umiddelbart på ethvert forsøk på å stenge luftrommet Ukraina.

Kyiv har flere ganger Nato om å stenge luftrommet, noe de allierte har avslått.

Uttalelsen kan ifølge nyhetsbyrået AFP tyde på at Russland nå vil sette alt inn på å ta kontroll over alle områdene som utgjør fylkene Luhansk og Donetsk.

Presentert annerledes i russiske medier

I russiske medier blir imidlertid ikke uttalelsen til Rudskoj omtalt som noe linjeskifte i den russiske strategien.

Det statlige nyhetsbyrået TASS skriver at Russland vurderte to alternativer for å gjennomføre spesialoperasjonen: Innenfor grensene til republikkene Donetsk og Luhansk eller i hele Ukraina.

De siterer Rudskoj slik:

– Det første alternativet var å begrense oss til territoriene til Donetsk og Luhansk. Men da ville vi bli møtt med den konstante etterfylling av deres styrker.

Videre forklarer Rudskoj angrepene på andre byer i Ukraina med at de ønsker å binde opp ukrainske soldater og militært utstyr til forsvar av disse byene.

Målet er å forhindre at Ukraina øker sine militære styrker i Donbass, sier Rudskoj ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået RIA.

Like før Russland invaderte Ukraina for en måned siden, anerkjente Russland de to fylkene som uavhengige republikker innenfor fylkenes opprinnelige administrative grenser.

Russiskvennlige separatister tok kontroll over fylkene i 2014, men har siden mistet områder til ukrainske regjeringssoldater.