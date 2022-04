ADVARER: Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, i byen Butsja. Han mener Putin kan komme til å bruke taktiske atomvåpen i Ukraina-krigen, siden han ifølge Zelenskyj ikke verdsetter ukrainske menneskers liv.

Norske eksperter om Zelenskyjs atomvåpen-advarsler: − Tviler på at det vil skje

Zelenskyj og USA har advart mot potensiell bruk av russiske taktiske atomvåpen i Ukraina. Norske eksperter mener det er usannsynlig i nåværende situasjon, og deler sine scenarioer for hva som kan skape økt atomrisiko.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Nå nettopp

Fredag sa den ukrainske presidenten Voldomyr Zelenskyj til CNN at alle land i verden bør forberede seg på muligheten for at Vladimir Putin vil bruke taktiske atomvåpen og kjemiske våpen i krigen i Ukraina, siden han ifølge Zelenskyj ikke verdsetter ukrainske menneskers liv.

Taktiske atomvåpen er kjernefysiske våpen med beskjeden sprengkraft. Også amerikanske tjenestemenn har advart mot muligheten for at Putin, hvis han blir trengt inn i et hjørne, vil kunne bruke slike atomvåpen i Ukraina.

Torsdag sa CIA-direktør Bill Burns at CIA følger intenst med på risikoen, samtidig som han understreket at USA ikke har sett tegn til at Russland forbereder et slikt steg.

ATOM-ØVELSE: Russlands president Vladimir Putin og Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, sitter og ser på øvelser som viser Russlands missiler som kan bære atomvåpen.

Norsk ekspert: Skal ekstremt mye til

Tross advarslene, og at Russland de siste årene skaffet seg et stort arsenal av taktiske atomvåpen, mener norske eksperter at russisk atomangrep i Ukraina er lite sannsynlig.

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, vurderer at det skal ekstremt mye til før Putin vil benytte seg av atomvåpen i Ukraina-krigen.

– Putin og Kreml har lenge opprettholdt en ambivalens for å avskrekke Vesten. Den første uken av krigen raslet de med atomvåpen og økte beredskapen. Samtidig har Kreml uttalt at Russlands såkalte “spesial-militæroperasjon” ikke vil generere bruk av atomvåpen med mindre Russlands eksistens er truet.

EKSPERT: Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth.

Han viser til president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskovs uttalelser det statlige russiske nyhetsbyrået Tass, om at Russland ikke ønsker å ta i bruk atomvåpen, og at de kun vil bruke dem dersom «Russlands eksistens er truet».

– Ingen tenker engang tanken på å bruke atomvåpen, sa Peskov i et intervju med den amerikanske kringkasteren PBS i slutten av mars.

To scenarioer for atomvåpenbruk

Mange spekulerer i hva Russland legger i begrepet «Russlands eksistens», forteller Røseth. Noen mener Russland kan føle seg eksistensielt truet selv når det dreier seg om Ukraina, ifølge ham. Selv tror Røseth dette er tvilsomt.

Han anser kun to scenarioer som aktuelle for at Russland skal ta i bruk atomvåpen i Ukraina.

– Den ene er dersom Nato blander går inn i Ukraina med militære styrker, som vil skape en spesielt farlig dynamikk. Den andre er dersom Ukraina senere i krigen angriper Russland-annekterte Krim, hvilket Russland kan anse som trussel mot den russiske stat.

Likevel tror ikke Røseth at Russland vil søke å anvende atomvåpen slik situasjonen er nå.

– Det er nok ikke i Moskvas interesse, så lenge de klarer å kjempe videre med konvensjonelle våpen. I tillegg kan de anvende luftstyrker i større grad, selv om det er risiko knyttet til det grunnet ukrainsk luftforsvar.

STORE SKADER: Brannmannskaper søker gjennom en blokk i Borodjanka i Ukraina, som ble rammet av russisk luftangrep.

– Kan likevel ikke utelukkes

Men selv om Russland skulle mangle enkelte konvensjonelle våpen i en utmattelseskrig, tror ikke Røseth at Kreml vil ta steget videre og anvende atomvåpen i Ukraina:

– Siden Russlands eksistens ikke vil være truet av det, tviler jeg på at det vil skje. Likevel kan det ikke utelukkes. Bruk av atomvåpen vil kunne gi en begrenset militær seier, men det strategiske målet med å ta Ukraina vil miste mye av sin legitimitet – også blant det russiske folk.

Han peker videre på at konsekvensene vil bli store, med påfølgende reaksjoner fra Nato, og at Kina og muligens India blir presset til å ta avstand fra Russland. Det vil føre til at Russland blir enda mer isolert.

– Det vil være ekstrem anvendelse av et fryktet militært middel, som fører til internasjonal fordømmelse og diskrediterer Russland og Moskva for store deler av verden i lang fremtid. Det samme gjelder for kjemiske stridsmidler. Jeg tror ikke Moskva er der enda, eller at vi kommer dit med det første, sier Røseth.

– Aktuelt om Nato går inn på ukrainsk side

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier Russland med vilje er uklare i sin definisjon av hva «eksistensiell trussel» innebærer.

– Begrepet kan trekkes i forskjellige retninger. Det eneste scenarioet jeg anser som aktuelt for å benytte slike våpen i Ukraina-krigen, er dersom Nato går inn på ukrainsk side for å slå Russland.

LAVERE RETORIKK-TERSKEL: Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier det er bekymringsfullt at Russerne til stadighet truer med å bruke atomvåpen.

Men Karlsen mener dette er uaktuelt for Nato, nettopp fordi Russland har atomvåpen. Han ser det også som lite sannsynlig at Krim vil bli truet, slik Røseth peker på som en mulig faktor.

– Alle partene er innforstått med at konsekvensene av atomvåpenbruk vil være forferdelige, og medføre svar fra motparten. I tillegg har slike våpen en del uforutsigbare konsekvenser, som at vindretningen kan føre atomavfall mot egne styrker, begrunner Karlsen.

Han trekker frem russernes erfaringer med Tsjernobyl-ulykken, og at de er kjent med konsekvensene av radioaktivt avfall.

– Primært bruker Russland trusler om atomvåpen til avskrekking, som legger tydelige begrensninger på motstanderen. Dermed blir det uaktuelt for Nato i å gå inn i krigen på ukrainsk side.

Bekymringsfull trusselbruk

Karlsen synes likevel det er bekymringsfullt at Russerne til stadighet truer med å bruke atomvåpen, eller synliggjør at de har atomvåpenkapasitet. Det i motsetning til før, da atomvåpen var en «stille trussel».

Han trekker blant annet frem atomvåpentruslene knyttet til Sverige og Finlands vurderinger om natomedlemskap.

– Det er bekymringsfullt at Russland senker terskelen for retorikken. Det normaliserer trusler om bruk av masseødeleggelsesvåpen. Men vi er fortsatt langt unna scenarioer for tenkelig atomvåpenbruk, mener oberstløytnanten.