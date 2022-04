BAKHOLDSANGREP: Det ukrainske forsvaret melder på Facebook at de plasserte bomben og ventet på den russiske kolonnen.

Ukraina hevder de sprengte bro med russisk kolonne

Russerne ante ikke at de kjørte mot døden, skriver det ukrainske forsvaret om det angivelige bomben som sprengte en bro og en russisk kolonne.

Ukrainske myndigheter melder skjærtorsdag at de har ødelagt en bro like ved byen Izium, ikke langt fra grensen til det i stor grad russisk-kontrollerte fylket Donetsk, øst i landet.

På broen skal det ha vært en russisk militærkolonne. Det som skal være bilder fra stedet, viser en ødelagt bro, flere utbrente militærkjøretøy og en gressbrann som sprer seg i veikanten.

Det ukrainske forsvaret skriver på Facebook at de plasserte en bombe under broen, og at spesialstyrker ventet på «fienden som uten å mistenke noe, kjørte mot døden».

BOMBEN: Dette skal være bomben som ble plassert ut under broen, ifølge forsvaret.

De skriver videre at bakholdsangrepet gikk etter planen, og at bomben «ødela hele kolonnen» på fem militære kjøretøy som angivelig var på vei for å styrke russernes grupperinger i Kharkiv-regionen.

Dronebilder, også gitt ut av det ukrainske forsvaret, viser angivelig to ødelagte russiske rakettkastere i området.

Russiske myndigheter har ikke svart på det angivelige bombeangrepet, som skjer i forkant av det som antas å bli en storoffensiv fra russerne i østlige deler av Ukraina.

Izium skal være en viktig strategisk by, som Russland forsøker å ta for å få kontroll over Donbas-regionen, øst i landet.

Ukrainske myndigheter har oppfordret folk i Donbas-regionen til å komme seg vestover så raskt som mulig fordi man frykter en stor russisk offensiv for å ta kontroll over området, skriver NTB.

USAs president Joe Biden opplyste onsdag en ny pakke med våpen til Ukraina, til en verdi av 800 millioner dollar.

– Denne nye pakken med militærhjelp vil inneholde mange av de svært effektive våpensystemene vi allerede har forsynt Ukraina med, i tillegg til nye verktøy tilpasset den nye offensiven vi venter at Russland vil innlede i Øst-Ukraina, sier Biden i en uttalelse.